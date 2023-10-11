Rewrite this title: مايكروسوفت تعلن عن خرائط Bing وتطبيق الهاتف المحمول وشريط الأدوات والبحث المرئي

ستساعدك المقالة التالية: مايكروسوفت تعلن عن خرائط Bing وتطبيق الهاتف المحمول وشريط الأدوات والبحث المرئي

قد يكون هذا آخر حل لـ Bing لهذا العام، حيث تطلق Microsoft خرائط Bing في الإصدار التجريبي بينما تعلن في الوقت نفسه عن تطبيق Bing جديد للهاتف المحمول وشريط أدوات جديد وتجربة بحث مرئية في الأيام المقبلة. في حين أن كل هذه الميزات الجديدة تبدو مثيرة للغاية، إلا أن الإصدار التجريبي من Bing Maps الذي يعمل على Microsoft Silverlight يبدو أنه الأكثر واعدة.

خرائط Bing الغنية بالميزات

خريطة بنجمن الواضح أن s هو أحدث جهد قامت به Microsoft للاستحواذ على أحد أكثر منتجات Google نجاحًا – خرائط Google. يجمع Bing بين تقنيات التصوير Streetside وPhotosynth لتوفير تجربة رسم خرائط سلسة للمستخدمين بنفس الطريقة التي تعمل بها خرائط Google. ومن المثير للاهتمام أن خرائط Bing توفر شيئًا لا توفره خرائط Google – وهو التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث بما في ذلك Twitter الخرائط ورسم الخرائط المحلية الفائقة وخدمة الموقع القريب. تشتمل الميزات الأخرى لخرائط Bing على صور Streetside (Google Street View؟)

تطبيقات Bing الجديدة للهواتف المحمولة

بالإضافة إلى الخرائط، يقوم Bing أيضًا بطرح تطبيق جديد تطبيق الهاتف المحمول الذي يعد بميزات الهاتف المحمول التالية – البحث الصوتي، وميزة تحديد الموقع التلقائي المحسنة لإظهار موقعك الحالي والوصول إلى الخرائط، واتجاهات القيادة ومعلومات حركة المرور، وتحديد مواقع الأعمال المحلية المحددة ووضع إشارة مرجعية عليها، وإمكانية حفظ نتائج البحث في القائمة ليسهل الوصول إليها لاحقًا.

تم تحسين شريط أدوات Bing بالإضافة إلى تجربة بحث مرئية جديدة

لمستخدمي فايرفوكس وIE، شريط أدوات بنج تم تحسينه بشكل كبير من خلال الميزات التالية – المساعدة في البحث، والتصفح الإضافي، وكاشف النقود بدون فشل، مما يساعدك في العثور على صفقة Bing Cashback في البحث المتعلق بالمنتج.

بالإضافة إلى شريط أدوات Bing، يوجد Bing أيضًا دمج Facebook و Twitter خلاصات لتمكين المستخدمين من العثور على تحديثات حالة الأصدقاء والمتابعين على هاتين الشبكتين الاجتماعيتين. يمكن فرز هذه التحديثات بطرق مختلفة بما في ذلك أعياد الميلاد القادمة.