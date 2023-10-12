Rewrite this title: مايكروسوفت تغلق تحليلات adCenter

ستساعدك المقالة التالية: مايكروسوفت تغلق تحليلات adCenter

أعلنت Microsoft adCenter بالأمس أنها أغلقت برنامج adCenter Analytics الخاص بها والذي يتضمن تحليلات مستندة إلى الويب لمعلني adCenter وناشري الويب الآخرين.

نشر ميل كارسون على موقع مجتمع adCenter:

تم إغلاق النسخة التجريبية، ولكن البرنامج سيظل متاحًا للمستخدمين الحاليين حتى 31 ديسمبر 2009.

يرجى ملاحظة أن جميع الخدمات المستضافة وجمع البيانات والدعم الفني ستنتهي في ذلك الوقت. إذا كنت تريد حفظ بياناتك التاريخية، برجاء استخدام ميزة التصدير لتنزيل تقاريرك قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2009.

يود فريقنا أن يشكركم خالص الشكر على مشاركتكم ومساهماتكم القيمة في البرنامج. كانت أهدافنا في البداية هي تلبية احتياجات عملاء الخدمة الذاتية الصغار ومتوسطي الحجم، بالإضافة إلى تطوير إستراتيجية Microsoft للتعامل مع مجال تحليلات الويب.

إن الرؤى التي ساهمت بها من خلال تعليقاتك واستخدامك للأداة قد خدمت غرضًا لا يقدر بثمن في تشكيل مستقبل Microsoft في هذا المجال. لقد ساعدتنا في العمل على اتخاذ قرار مستنير بشأن بناء حل عام لتحليلات الويب، وعلى الرغم من انتهاء خطة الحياة، إلا أن الإصدار التجريبي كان ناجحًا للغاية.

يسرد Mel أيضًا بعض الخيارات لـ adCenter Analytics، بما في ذلك Google Analytics وOmniture وCoremetrics وLyris (ClickTracks).

هل استخدم أي من قراء مجلة محرك البحث تحليلات AdCenter؟ إذا كان الأمر كذلك، ما رأيك في البرنامج؟