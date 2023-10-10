Rewrite this title: مايكروسوفت تقوم بتحديث تطبيق Bing للآيفون

ستساعدك المقالة التالية: مايكروسوفت تقوم بتحديث تطبيق Bing للآيفون

في الوقت المناسب لطرح iPhone iOS4، قامت Microsoft بتحديث نظام التشغيل الخاص بها تطبيق بينج للايفون لتشمل ميزتين مفيدتين جديدتين – التكامل الاجتماعي المعزز مع Twitter و Facebook والمسح البصري.

تتيح لك الميزة الاجتماعية المحسنة لتطبيق Bing iPhone الآن الاتصال بهاتفك Facebook و Twitter الحسابات والاطلاع على التحديثات المجمعة من أصدقائك مباشرة داخل تطبيق Bing. وهذا يعني أن هاتفك لن يفتح بعد الآن نافذة Safari جديدة لرؤية هذه التحديثات.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تبحث عن شيء ما باستخدام تطبيق Bing لجهاز iPhone، سيتم تزويدك بنتائج البحث ليس فقط من الويب ولكن أيضًا من التحديثات ذات الصلة التي تم انتقاؤها من شبكتك الاجتماعية. وعندما تجد نتيجة بحث ترغب في مشاركتها مع الأصدقاء، يمكنك القيام بذلك بسهولة عبر Facebook, Twitter او بريد الكتروني.

أما بالنسبة لميزة المسح المرئي، يتيح لك Bing for iPhone الآن مسح الرموز الشريطية لأي منتج تجده وسيزودك التطبيق بالأوصاف والمراجعات والأسعار بالإضافة إلى رابط للتجار حيث يمكنك شراء المنتج بسرعة.

قامت Microsoft أيضًا بتحسين قسم الأفلام في Bing لأجهزة iPhone والذي يمنحك الآن المزيد من مقاطع الفيديو والمقاطع الدعائية بالإضافة إلى أوقات العرض التي يمكن الوصول إليها بسهولة. تم أيضًا تحسين قسم التسوق ليتيح لك العثور على المنتجات بسرعة وسهولة.