Rewrite this title: مايكروسوفت تكافئ مستخدمي محرك البحث Bing

ستساعدك المقالة التالية: مايكروسوفت تكافئ مستخدمي محرك البحث Bing

أطلقت Microsoft برنامج ولاء بحث جديد اليوم، يسمى Bing Rewards. على غرار برامج شركات الطيران وبطاقات الائتمان، يمنح Bing Rewards المستخدمين أرصدة لكل عملية بحث يقومون بها والتي يمكن استخدامها لاسترداد عدد من بطاقات الهدايا والمنتجات ويمكن استخدامها حتى كتبرعات خيرية. كان لدى Microsoft برنامجين سابقين مشابهين لهذا البرنامج، وهما SearchPerks وCashback، ولكن تم سحب المكونات منهما.

يحصل المستخدمون على 250 نقطة فقط للتسجيل وسيستمرون في تجميعها عن طريق إجراء عمليات البحث والقيام بعدد من المهام المتنوعة. قبل أن تتمكن من البدء في الاستفادة من برنامج المكافآت الجديد، يجب على المستخدمين تثبيت شريط أدوات Bing Bar على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم Windows الجهاز في برنامج Internet Explorer ويكون Windows معرف مباشر. أجهزة Mac غير متوافقة مع Bing Rewards ولا يتم قبول متصفحات Google Chrome أو Firefox.

اعتبارًا من الآن، يجب عليك إجراء خمس عمليات بحث للحصول على رصيد واحد، وهذا أمر جيد لما يصل إلى ثماني عمليات بحث يوميًا. أرض محرك البحثيقول جريج ستيرلنج من Microsoft أن ستيفان ويتز من Microsoft أخبره أن الهدف من برامج الولاء هو “جعل مستخدمي Bing العاديين أكثر تفاعلاً” وأن “شريط Bing سيدفع لهم الاقتراحات والرسائل وميزات Bing “بطريقة غير مزعجة”. “.

من المحتمل أن تكون هذه الميزة الجديدة ناجحة جدًا، لكنني أعتقد أن استبعاد مستخدمي Mac وFirefox قد يكون ضارًا بعض الشيء.

هل ستجرب Bing Rewards؟