Rewrite this title: مايكروسوفت وريال وياهو جميعهم رفعوا دعوى قضائية بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر لمتجر الموسيقى

ستساعدك المقالة التالية: مايكروسوفت وريال وياهو جميعهم رفعوا دعوى قضائية بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر لمتجر الموسيقى

يوم الثلاثاء، كانت شركات مايكروسوفت وياهو وريال اسمه في الدعوى رفعت بعض شركات نشر الموسيقى دعوى قضائية تدعي فيها أن كل متجر من متاجر الموسيقى الخاصة بها على الإنترنت – Zune، وYahoo Music، وRhapsody – ينتهك حقوق الطبع والنشر الخاصة بها. إذا كنت تهز رأسك وتتساءل عن كيفية تحقيق ذلك، مع كل الإتاوات التي يدفعونها، فأنت لست وحدك.

إن أعمال حقوق الطبع والنشر هذه هي فوضى حقيقية. كمستهلكين، نعلم أنه لا يجوز لنا تنزيل الموسيقى أو مشاركتها عبر الإنترنت بشكل غير قانوني، أو من المحتمل أن نواجه غرامات مجنونة من RIAA، مثل الغرامة البالغة 1.92 مليون دولار التي تم تسليمها مؤخرًا إلى أم مينيسوتا التي قامت بتنزيل 24 أغنية. بالنسبة لمواقع الويب والشركات التي تتطلع إلى توزيع الموسيقى أو السماح بتشغيلها على مواقعها، فإن الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير وتكون المخاطر أعلى بشكل لا يصدق. في الواقع، فإن قوانين حقوق الطبع والنشر المتعلقة بالموسيقى معقدة للغاية لدرجة أنه حتى الأماكن التي نعتبرها مصادر مشروعة تتعرض لدعاوى قضائية تزعم حدوث انتهاكات.

في حالة هذه الدعوى القضائية الأخيرة، يدعي الناشرون أن الشركات الثلاث ربما قامت بترخيص حقوق الطبع والنشر للتسجيلات، لكنها لم ترخص حقوق الطبع والنشر للمقطوعات الموسيقية. هناك الكثير من التفاصيل التي تشرح الجوانب القانونية والقضايا المطروحة في هذه القضية، ولكن من المفترض أن هذه الخدمات الموسيقية أبرمت صفقات مع شركات التسجيل، ولكن بطريقة ما يعتبر الناشرون وشركات الإنتاج كيانات منفصلة والحقوق منفصلة.

في العديد من الحالات، نفترض أن حقوق النشر كانت مشمولة أيضًا بواسطة شركات التسجيل الكبرى. لكن في بعض الحالات، كانت حقوق النشر مملوكة لشركات مستقلة، ويبدو أن الادعاء هو أن حقوق النشر لم تتم تسويتها معهم مطلقًا.

ما يعنيه هذا هو أن Microsoft وYahoo وReal كانوا جميعًا يبثون الموسيقى ولم يكن لديهم سوى حقوق جزئية أيضًا. وبما أن الناشرين يعتبرون كل حالة يتم تشغيل الأغنية فيها بمثابة انتهاك… تافه! يمكن أن ينظروا في بعض الغرامات الباهظة إذا وافقت المحكمة.

إذا كنت مهتمًا بقراءة ملف المحكمة بأكمله، والذي سأحذرك من أنه يبلغ طوله 104 صفحات، ها أنت ذا. لديها في ذلك. وفي هذه الأثناء، سنتابع بالتأكيد هذا الأمر عن كثب. من المحتمل أن يكون لأي حكم لصالح ناشري الموسيقى تداعيات كبيرة على الشركات الثلاث. أتصور أن جوجل في الوقت الحالي سعيدة للغاية لأنها ابتعدت عن لعبة الموسيقى، ولأن منافسيها في محركات البحث يخضعون للاختبار.