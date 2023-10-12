Rewrite this title: مايكروسوفت ياهو ديل تعيد تشكيل SEO بالفعل

ستساعدك المقالة التالية: مايكروسوفت ياهو ديل تعيد تشكيل SEO بالفعل

لقد تغير مشهد محرك البحث بالفعل منذ أن أطلقت شركة Microsoft Bing: حيث توقع جميع مُحسنات محركات البحث ما هو غير متوقع؛ كنا نعلم جميعًا أن Bing كان مجرد خطوة أولى نحو شيء أكبر وأعلى صوتًا وفي النهاية أكثر أهمية. لم تكن مايكروسوفت مخيبة للآمال – فقد أثارت الصفقة الأخيرة مع ياهو بالفعل جدلاً في جميع دوائر تحسين محركات البحث (SEO).

لقد بدأ التفكير للتو: هل تشكل الصفقة تهديدًا لجوجل؟

“نحن أكثر توتراً بشأن التأكد من استمرارنا في التركيز على أنفسنا بدلاً من التركيز على ما يفعله المنافسون.” – قال تيم أرمسترونج من جوجل في عام 2008، في مقابلة حول احتمال اندماج مايكروسوفت وياهو. فهل سيقول نفس الشيء اليوم، مع العلم أن مايكروسوفت وياهو تشتركان معاً في 30% من سوق البحث؟ فهل سيدلي بنفس التصريح عندما يعلم الجميع أن جوجل تخسر الأموال (إثبات آخر خطوة لحصة AOL)؟

إن هذه الأسئلة تهم مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) والمستثمرين أكثر من اهتمامها بالمستخدمين، الذين يعتقدون عموماً أن الصفقة “غير المتوقعة” بين المنافسين الرئيسيين لجوجل لن تغير عاداتهم في البحث. لم يقدم Bing تكنولوجيا رائدة للبحث، كل ما جلبه هو طريقة مختلفة لتصنيف النتائج، ربما تكون منسوخة من هاكيا أو كاياك، لكن هذا بجانب النقطة.

فيما يتعلق بكيفية تغيير صفقة Microsoft/Yahoo لتحسين محركات البحث، هناك جانبان مهمان على الأقل لا يمكننا تجاهلهما:

سيكون Bing هو محرك البحث الحصري لجميع مواقع Yahoo طوال مدة الاتفاقية (وهي 10 سنوات).

سيكون لدى Microsoft أيضًا حق الوصول الحصري إلى تقنيات البحث الأساسية لشركة Yahoo وسيكون لديها أيضًا القدرة على دمج هذه التقنيات في منصاتها الحالية إذا لزم الأمر.

بناءً على المعلومات المذكورة أعلاه، فإن الاستنتاجات التالية لا تحتاج إلى تفكير:

إن تحسين محركات البحث لـ Bing يستحق كل هذا الجهد. تختلف نتائج Bing عما يعرضه Google وYahoo الآن، فهي “أكثر ثراءً” إلى حد ما في عرض مجموعة متنوعة من النتائج لاستعلام معين. مع قيام Bing بتشغيل بحث Yahoo، يمكننا أن نفترض أن هذه الطريقة في تقديم نتائج البحث من المحتمل أن تتبناها Yahoo أيضًا.

تختلف نتائج Bing عما يعرضه Google وYahoo الآن، فهي “أكثر ثراءً” إلى حد ما في عرض مجموعة متنوعة من النتائج لاستعلام معين. مع قيام Bing بتشغيل بحث Yahoo، يمكننا أن نفترض أن هذه الطريقة في تقديم نتائج البحث من المحتمل أن تتبناها Yahoo أيضًا. لا يمكننا التأكد مما إذا كانت شركة Yahoo البحث المحلي هو جزء من الصفقة، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فسيكون لدى Bing الكثير ليكسبه. نظرًا لأن Bing يقدم القوائم المحلية في نتائج البحث، فقد أصبح من الضروري إدراج الشركات فيها مركز الإدراج المحلي لـ Bing. هذا حتى الآن، لكنه لا يزال مؤشرًا مهمًا لتحسين محركات البحث للمستقبل.

هو جزء من الصفقة، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فسيكون لدى Bing الكثير ليكسبه. نظرًا لأن Bing يقدم القوائم المحلية في نتائج البحث، فقد أصبح من الضروري إدراج الشركات فيها مركز الإدراج المحلي لـ Bing. هذا حتى الآن، لكنه لا يزال مؤشرًا مهمًا لتحسين محركات البحث للمستقبل. وبناء على التجربة الشخصية، فمن الخطأ تجاهله أدوات مشرفي المواقع بينج – إذا لم يكن لديك حساب هناك، فمن المحتمل أنك تفتقد الكثير من حركة مرور Bing. ما لم تكن ترغب في اختبار اتصال Bing في كل مرة تقوم فيها بنشر محتوى جديد، فمن المستحسن إرسال خريطة موقع إلى Bing عبر أدوات Bing Webmaster Tools. لإجراء اختبار ping Bing، ما عليك سوى اتباع الصيغة: http://www.bing.com/webmaster/ping.aspx?siteMap=[your sitemap web address] البيانات المهمة الأخرى التي يمكنك جمعها من أدوات مشرفي المواقع Bing: تصفية الروابط الخلفية حسب مجال المستوى الأعلى أو المجال الفرعي أو المجلد الفرعي وتصفية الروابط الصادرة حسب مجال المستوى الأعلى أو المجال الفرعي أو المجلد الفرعي. يقدم Bing أيضًا أداة تساعدك على معرفة أداء موقعك في نتائج البحث لعمليات البحث التي تستخدم كلمات رئيسية محددة. وبمقارنة البيانات من أدوات مشرفي المواقع Bing مع Google، يمكنك أيضًا التعرف على كيفية رؤية محركي البحث لموقعك. سيعطيك هذا الأدوات اللازمة لتخطيط استراتيجيات تحسين محركات البحث بشكل أفضل لكليهما.

– إذا لم يكن لديك حساب هناك، فمن المحتمل أنك تفتقد الكثير من حركة مرور Bing. ما لم تكن ترغب في اختبار اتصال Bing في كل مرة تقوم فيها بنشر محتوى جديد، فمن المستحسن إرسال خريطة موقع إلى Bing عبر أدوات Bing Webmaster Tools. مع خروج “ياهو” من نطاق البحث، قد يختفي مستكشف موقع Yahoo أيضاً. كانت هذه أداة مهمة لجمع معلومات الارتباط لتحسين محركات البحث. العديد من أدوات تحسين محركات البحث التي تعتمد على Yahoo للحصول على بيانات الارتباط سوف تتعطل أيضًا – لذلك سيواجه مُحسنات محركات البحث تحديات جديدة عندما يتعلق الأمر بأبحاث الارتباط.

أيضاً. كانت هذه أداة مهمة لجمع معلومات الارتباط لتحسين محركات البحث. العديد من أدوات تحسين محركات البحث التي تعتمد على Yahoo للحصول على بيانات الارتباط سوف تتعطل أيضًا – لذلك سيواجه مُحسنات محركات البحث تحديات جديدة عندما يتعلق الأمر بأبحاث الارتباط. أخيراً وليس آخراً، ام اس ان ادسنتر من المحتمل أن يحظى باهتمام أكبر من المعلنين في الولايات المتحدة (حيث يكون تأثير الصفقة هو الأقوى) كبديل لبرنامج Google AdWords. توفر إعلانات Microsoft بالفعل تحويلات أفضل من إعلانات Google، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها Google بالفعل منافسة جدية في هذا المجال. لا يبدو أن نسبة 30% من السوق تمثل نسبة كبيرة، ولكنها يمكن أن تصبح تهديدًا قريبًا إذا أثبتت Microsoft أنها تستطيع تقديم إعلانات ذات جودة وملاءمة أفضل، والأهم من ذلك تحويلات أعلى.

وهذا ما يجب أن يخشاه جوجل. بقدر ما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث لـ Bing، فيما يتعلق بإعلانات PPC، تذكر أن أي حملة PPC لا معنى لها إذا لم يتم إنشاء الموقع للبيع: نحن نتحدث بالطبع عن التصميم والمحتوى وسهولة الاستخدام. كملاحظة أخيرة، ضع في اعتبارك حقيقة أن موقع Yahoo لا يزال الموقع الأكثر زيارة في العالم. يعد شريط بحث Bing الموجود على مثل هذا الموقع أكثر شيوعًا من Google نفسه، أو على الأقل محتمل. يبدو كما لو أن مرض التصلب العصبي المتعدد ليس غبيًا كما يتظاهر في معظم الأوقات.