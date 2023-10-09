Rewrite this title: مايكروسوفت Windows تم الكشف عن 8 تفاصيل، وتغير لعبة نظام تشغيل الهاتف المحمول

ستساعدك المقالة التالية: مايكروسوفت Windows تم الكشف عن 8 تفاصيل، وتغير لعبة نظام تشغيل الهاتف المحمول

إن عمالقة التكنولوجيا في عالم اليوم لا يكتفون بالجلوس في زاويتهم الصغيرة، ويطالبون بأجزاء صغيرة من الأرض في كل مرة. بل إنهم يزدهرون كعمالقة لأنهم قادرون على دمج رؤية شركاتهم وتقنياتها عبر جبهات متعددة؛ Google هو أيضًا Chrome وهو أيضًا Cr48 وهو أيضًا Android، كما أن Microsoft هي أيضًا Bing أيضًا Windows كما أن Xbox هو أيضًا (يمكن القول) Yahoo. لدمج واجهتها المختلفة بشكل أفضل، تعمل Microsoft على تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع أنظمة التشغيل مع الإعلان عنها حديثًا Windows 8.

كما أفادت ماشابل، كانت توقعاتنا السابقة لنظام التشغيل المحسّن ARM من Microsoft صحيحة. ستقوم الشركة بتطوير نظام التشغيل الثامن الكامل الخاص بها مع وضع مستخدمي الأجهزة المحمولة في الاعتبار، مما يؤدي إلى إنشاء نظام يمكن توصيله بسهولة إلى الأجهزة المحمولة. نظام التشغيل الجديد هذا، يسمى مبدئيا Windows 8، سيدعم بنية x86 للمعالجات الحالية بالإضافة إلى شرائح ARM وSoCs (النظام الموجود على الشريحة). سيمتد دعم ARM الخاص به على الأقل إلى أجهزة NVIDIA وTexas Instruments وQualcomm. وهذا يعني بالتأكيد أداء أفضل على الهاتف المحمول، ولكنه قد يعني أيضًا أكثر من ذلك.

معتبرا أن smartphones وتخوض الأجهزة اللوحية حاليًا معركتها الرئيسية على جبهة التطبيق، وهي إمكانية صنعها windows يفتح البرنامج الذي يسهل استيراده إلى الأجهزة المحمولة والذي يعتمد فقط على نظام التشغيل عالمًا جديدًا من الإمكانيات. نعم، Appleسيكون عدد تطبيقات 300000 الرائعة قد زاد بحلول ذلك الوقت، وربما يكون Android قد تجاوزها بمعدل نموها الحالي، ولكن يوجد حاليًا ملايين من عناصر البرامج لـ Windows (نصفها فقط سوف يدمر جهاز الكمبيوتر الخاص بك).

صرح ممثل Microsoft ستيفن سينوفسكي قائلاً: “إننا نظهر المرونة والمرونة التي تتمتع بها Windows من خلال قوة البرمجيات والالتزام بالهندسة ذات المستوى العالمي. ربما لم يذهب بعيدا بما فيه الكفاية. اعتمادًا على التفاصيل الدقيقة، قد يُحدث هذا ثورة في نهجنا تجاه برامج الهاتف المحمول.