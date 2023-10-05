Rewrite this title: ما أهمية ترميز المخطط؟ عبر ماركوس توبر من Searchmetrics

ستساعدك المقالة التالية: ما أهمية ترميز المخطط؟ عبر ماركوس توبر من Searchmetrics

لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرًا للجلوس معها ماركوس توبر، كبير مسؤولي التكنولوجيا مقاييس البحث، لمناقشة خصوصيات وعموميات ترميز المخطط.

في مقابلتي مع ماركوس طلبت منه أن يشرح ما هو المخطط وسبب أهميته. ناقش ماركوس أيضًا كيف يمكن لمواقع الويب الاستفادة بشكل أفضل من ترميز المخطط، وطلبت منه تقديم بعض الأمثلة لمواقع الويب التي تستخدمه بشكل جيد للغاية.

للاطلاع على مقابلتي الكاملة مع ماركوس، يرجى مشاهدة الفيديو أدناه:

فيما يلي بعض الوجبات الرئيسية من الفيديو:

المخطط هو لغة ترميزية تم تأسيسها وصيانتها بواسطة محركات البحث الكبيرة، وهي طريقة لتنظيم البيانات الموجودة على موقعك. يقول ماركوس إنه يوصى بشدة باستخدام المخطط على موقع الويب الخاص بك لأنه يسمح لمحركات البحث بفهم المحتوى الخاص بك بشكل أفضل.

يمكن للمخطط تحسين نتائج البحث، على سبيل المثال، من خلال السماح لمحركات البحث بمعرفة المنتجات التي لديك، وسعر منتجاتك، ومدة الشحن، والبيانات الأخرى التي لن تتمكن من تفسيرها.

تظهر البيانات التي تم ترميزها باستخدام المخطط في المقتطفات المنسقة لنتائج البحث. على سبيل المثال، عندما تبحث عن شيء ما وترى تصنيفات النجوم بجوار النتائج، فهذا يرجع إلى ترميز المخطط.

مثال لمراجعة المنتج باستخدام ترميز المخطط.

22 أبريل 2014

يقول ماركوس عندما تدير مشروعًا تجاريًا، فإنك تحتاج إلى كسب المال، لذلك تحتاج إلى الاستفادة من جميع الفرص المتاحة لجذب المزيد من الزيارات.

على سبيل المثال، إذا كنت بائع تجزئة تبيع منتجاتك عبر الإنترنت، فإن المخطط هو أفضل طريقة لتحسين نتائج البحث من خلال عرض المعلومات التي يحتاجونها للمستخدمين لاتخاذ قرار الشراء حتى قبل النقر على الرابط المؤدي إلى موقعك.

يقول ماركوس إن هذا يمكن أن يكون له تأثير كبير على نسب النقر إلى الظهور لأنه في نتائج البحث يمكن للعميل معرفة ما إذا كان لديك سعر أفضل من المنافسين و/أو وقت شحن أقل.

مثال على المواقع التنافسية التي تستخدم ترميز المخطط.

22 أبريل 2014

يقول ماركوس إنه من المهم التمييز بين استعلامات البحث القائمة على المعلومات واستعلامات البحث القائمة على المعاملات. يوصى بشدة بالمخطط لاستعلامات البحث المستندة إلى المعاملات لأن الهدف هو زيادة المبيعات بدلاً من حركة المرور.

عندما يتعلق الأمر باستعلامات البحث القائمة على المعلومات، يصبح الأمر صعبًا بعض الشيء لأنه كلما زادت المعلومات التي تقدمها لـ Google، زادت إمكانية عرضها في الرسم البياني المعرفي. قال ماركوس إن مواقع مثل ويكيبيديا تفقد حركة المرور لأن المعلومات يمكن الوصول إليها بسهولة أكبر في الرسم البياني المعرفي لـ Google عند إجراء البحث المستند إلى المعلومات.

مثال على الرسم البياني المعرفي لـ Google (على اليمين) الذي يلبي استعلامًا.

22 أبريل 2014

يقول ماركوس، إذا كان لديك موقع يستثمر حركة المرور من خلال الإعلانات، فيجب عليك التفكير حقًا في نوع ترميز المخطط الأفضل بالنسبة لك. في النهاية، يجب أن يكون لموقعك قيمة مضافة للمستخدم تتجاوز ما يمكن أن يقدمه الرسم البياني للمعرفة من Google.

يعرض برنامج Searchmetrics للمستخدمين الأماكن التي يمكن فيها دمج المحتوى الخاص بهم مع ترميز المخطط. يحاول برنامجهم مساعدة المستخدمين على فهم عالم الكلمات الرئيسية والصحة العامة للاستعلامات المهمة لأعمال المستخدم.

يشير ماركوس Amazon كمثال لشركة توضح كيف تبدو علامة المخطط عندما يتم تنفيذها بشكل جيد، والشيء المضحك هو أنهم لا يستخدمون المخطط على الإطلاق. تدرك جوجل مدى أهمية ذلك Amazon هو ويسحب البيانات المنظمة مباشرة من Amazon، مثل السعر والتقييم والتوفر وما إلى ذلك.

يقول ماركوس إن صناعة المواد الغذائية تستخدم ترميز المخطط بشكل جيد للغاية. تعد مواقع الوصفات مثالاً على المخطط المستخدم جيدًا، إذا كنت تبحث عن وصفة، فستحصل على معلومات مثل وقت الطهي وعدد السعرات الحرارية وحجم التقديم، كل ذلك ضمن SERPs.

مثال على مواقع الوصفات التي تستخدم المخطط.

22 أبريل 2014

مثال آخر يشير إليه ماركوس هو مواقع الأفلام مثل Rotten Tomatoes وIMDB، حيث تتمتع جميعها بتكامل رائع مع Schema. تعد مواقع الأفلام هذه أيضًا جزءًا من الرسم البياني المعرفي لـ Google، مما يعني أن لديها رؤية مضاعفة في SERPs ومصدرين يمكن من خلالهما جذب حركة المرور.

مثال على وضع المخطط والرسم البياني المعرفي في SERPs.

22 أبريل 2014

يوصي ماركوس كل شركة لديها موقع ويب يحتوي على بيانات منظمة بأن تبدأ في استخدام ترميز المخطط. هذا لا يعني استخدام كل خصائص المخطط المتاحة، ولكن على الأقل استخدم الخصائص المعروضة في SERPS. هذه خصائص مثل السعر والتقييم ونوع المنتج وأشياء من هذا القبيل.

يقول ماركوس إن أحد أكبر التحديات التي يواجهها العملاء هو فهم أنه لا يمكنك إجبار Google على عرض المخطط حتى لو كان مضمنًا في موقعك. قد يكون من المحبط رؤية Google يعرض مخططًا لمواقع المنافسين وليس موقعك.

يحتاج Google إلى إيجاد توازن عندما يتعلق الأمر بعرض المقتطفات المنسقة. إذا قام الجميع بتحسين موقعهم باستخدام ترميز المخطط، فقد يعيق ذلك تجربة المستخدم لأن صفحات SERP ستكون مزدحمة بالكثير من المعلومات. ولهذا السبب فإن Google انتقائية بشأن متى وأين يتم عرض المخطط.

يمكنك أيضًا الحصول على عقوبة بسبب الإفراط في تحسين موقعك باستخدام ترميز المخطط. على سبيل المثال، إذا قمت بإضافة تصنيفات بالنجوم عندما لا يحتوي موقعك على نظام يمكن للمستخدمين من خلاله تقديم تقييمات يمكن اعتبارها بمثابة إساءة استخدام لترميز المخطط. سيحصل موقعك بعد ذلك على عقوبة قد تؤدي إلى عدم قدرته على عرض المخطط.

تعرف على المزيد حول المخطط

إذا كنت تريد معرفة المزيد حول المخطط فتأكد من زيارتك Schema.org، بالإضافة إلى دراسة ماركوس الخاصة التي توضح فوائد ترميز المخطط.

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