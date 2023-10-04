Rewrite this title: ما البلد الذي يجب أن تكون فيه؟ مراجعة AdClarity GeoSurf

ستساعدك المقالة التالية: ما البلد الذي يجب أن تكون فيه؟ مراجعة AdClarity GeoSurf

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في التحضير للتحقق من AdClarity GeoSurf، سأعترف بسهولة أنني استخدمت الوكيل عدة مرات فقط. عندما كنت في ذلك الوقت، كنت أتطلع إلى تجنيد شركات تابعة دولية وفي تلك المرحلة كنت أرغب في الحصول على هذا البرنامج. لذلك سأكتب كما لو كنت أستخدم هذا في ساحة شبكة الإعلانات، لأن هذا هو المكان الذي يمكنني أن أرى فيه أكبر فائدة.

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أدرك أن هناك مجموعات قليلة سوف يجذبها هذا: أولئك الذين يستخدمون حاليًا الوكلاء المجانيين، وأولئك الذين لم يروا بعد إمكانات الوكيل، وأولئك الذين يستخدمون الوكلاء المدفوعين.

لذا فإن هدفي ليس فقط أن أقدم لك مراجعة عادلة ومباشرة لبرنامج AdClarity GeoSurf، بل أن أشاركك أيضًا بعض إمكانيات وفوائد استخدام الوكيل المتميز.

إذن ما هو AdClarity GeoSurf؟

AdClarity GeoSurf هو وكيل قسط الخدمة التي يتم استخدامها كشريط أدوات في متصفحك. بنقرة زر واحدة، يمكنك عرض أي موقع ويب مستهدف جغرافيًا من البلد الذي تختاره.

لماذا استخدام وكيل متميز؟

أداة حلم فريق الامتثال

إذا كنت تتعامل على الإطلاق مع العروض الدولية والشركات التابعة، فهذه الأداة مفيدة للغاية. تخيل أنك قادر على رؤية إعلانات الشركات التابعة لك في البلد الذي يعرضونها فيه. يمكنك القيام بذلك بسرعة عن طريق اختيار البلد من القائمة المنسدلة.

على سبيل المثال، لنفترض أنك شبكة تابعة في الولايات المتحدة ولديك حملات في المملكة المتحدة وأماكن أخرى. كيف تقوم بمراقبة الصفحات المقصودة للتأكد من امتثالها؟ يجب أن تثق في الشركة التابعة لترسل لك الصفحات المقصودة أو ببساطة تثق في أن كل شيء متوافق. باستخدام أداة مثل Adclarity، يمكنك رؤية الصفحات المقصودة الفعلية كما لو كنت في ذلك البلد.

سأوضح لك لاحقًا كيف يمكنك استخدام AdClarity GeoSurf لالتقاط لقطة شاشة للصفحة المقصودة بأكملها.

تحقق لمعرفة ما إذا كانت إعلاناتك وصفحاتك تظهر بشكل صحيح

إذا كنت تقوم بأي عملية شراء للوسائط في بلد دولي، فيجب أن تعرف ما إذا كانت إعلاناتك يتم عرضها بشكل صحيح. يمكن أن يساعدك AdClarity GeoSurf في رؤية إعلاناتك في المتصفح المحلي وسيساعدك في مراقبتها.

هذه ميزة كبيرة، ويمكن أن توفر لك المال في النهاية: إذا كان لديك إعلانات لا يتم عرضها بشكل صحيح أو لا تظهر حتى، فإن AdClarity GeoSurf يسمح لك بمعالجة هذا الموقف.

باعتبارك ناشرًا، يتيح لك استخدام AdClarity GeoSurf رؤية إعلاناتك فعليًا في البلد الذي تعرضها فيه. وستكون قادرًا على معرفة ما إذا كانت صفحتك تعمل كما ينبغي، ليس فقط في أي بلد ولكن في أي متصفح وعلى أي جهاز. جهاز محمول.

توظيف الشركات التابعة الدولية

إذا كانت لديك شبكة تابعة تتعامل مع أي حملات دولية، فهذه أداة لا غنى عنها بالنسبة لك. ومع ذلك، حتى بدون أن يعرض لك AdClarity الحملات والمعلنين الموجودين على صفحة معينة، لا يزال بإمكانك رؤية إعلانات الناشرين على الصفحة نفسها.

إعداد واستعادة تحسين محركات البحث المحلية

يمنحك AdClarity GeoSurf أيضًا عددًا لا بأس به من الوكلاء في الولايات المتحدة أيضًا. أستطيع أن أرى أن هذا يمثل مساعدة كبيرة عندما تريد التحقق من المنافسة المحلية لكلمات رئيسية أو عبارات معينة.

فوائد استخدام وكيل متميز

سرعة

أنا مندهش حقًا من مدى سرعة عمل AdClarity GeoSurf. في لحظة واحدة، أتصفح في الأرجنتين، وفي اللحظة التالية أكون في أستراليا بنقرة زر واحدة. لا داعي للرجوع ذهابًا وإيابًا في إدخال عنوان IP وتحديثه والأمل في أن يعمل عنوان IP. هذه هي نقرة زر واحدة، ويتم تحديث الصفحة تلقائيًا وأنت تتصفح في بلد آخر خلال ثوانٍ.

سهولة الاستعمال

وهذا يتماشى مع السرعة، لكنه يستحق التكرار. تعد القدرة على الحصول على قائمة منسدلة بسيطة، حيث يمكنك النقر والانتقال، بمثابة توفير كبير للوقت. لا يتعين عليك تحميل عناوين IP، ثم تحديثها، والأمل في أن تعمل. يعتني AdClarity GeoSurf بكل ذلك من خلال الاستفادة من شريط الأدوات في متصفحك.

دقة الإعلانات

هنا تظهر خدمة الوكيل المتميزة قوتها حقًا. عند استخدام خدمات الوكيل المجانية، فمن المعروف أنهم يقومون بإدخال إعلاناتهم الخاصة في المتصفح. يسمح لك AdClarity GeoSurf بالتصفح وكأنك في المنطقة الجغرافية التي حددتها.

وهذا يعني أنك ستحصل على عرض دقيق للمتصفحات والإعلانات في البرازيل تمامًا كما لو كنت جالسًا على الشاطئ.

لماذا هذا مهم؟ لأنه إذا كنت تريد العثور على شركاء فعليًا في المنطقة أو التأكد من ظهور إعلاناتك بشكل صحيح، فأنت بحاجة إلى هذه الدقة. ليس هناك الكثير من الإعلانات التي يضعها الوكيل المجاني.

الحملات ومعلومات المعلن

فضلاً عن ذلك، AdClarity GeoSurf هي أكثر من مجرد خدمة وكيل. فهو يوفر لك معلومات داخلية عن المعلنين على الموقع، والحملات التي يديرونها، واعتمادًا على مستوى الخدمة التي تقدمها، يتم عرض الإعلانات.

هنا، يمكنك العثور على مشتري الوسائط وحتى المنصات التي تشتري الوسائط على المواقع. وهذا من شأنه أن يسمح لك بالعثور على فرص إعلانية في بلدان أخرى بسهولة بالغة.

التصفح المحلي في بيئات المحمول

يأخذ AdClarity GeoSurf الأمور إلى مستوى أعلى من خلال تزويدك أيضًا بالقدرة على رؤية أي متصفح على أي جهاز باستخدام ميزة Mobile Emulation.

لقطات شاشة كاملة للصفحة

تعجبني هذه الميزة حقًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الامتثال. سوف يقوم AdClarity GeoSurf بالتقاط لقطة شاشة لك تتضمن الصفحة المقصودة بأكملها. يمكنك أيضًا إرساله بالبريد الإلكتروني من هناك أو حفظه ببساطة.

للقيام بذلك، انقر على أيقونة الكاميرا من قائمة الإضافات المنسدلة. بمجرد الانتهاء من ذلك، سيعرض لك AdClarity GeoSurf لقطة شاشة للصفحة والبلد الذي تشاهدها فيه.

فلماذا لا تستخدم ببساطة وكيلًا مجانيًا؟

كما يعلم معظمنا، لا يوجد شيء مجاني حقًا.

تستخدم خدمات الوكيل المجانية قدرًا كبيرًا من النطاق الترددي لنقل المعلومات التي تبحث عنها. ولدفع هذا المبلغ، يتم بيع معلوماتك لأطراف ثالثة. بمعنى أنه يتم تتبع سجل IP الخاص بك حتى يمكن إعادة استهدافه. لذلك، إذا كنت تبحث عن موضوع معين في عنوان IP مجاني، فسيتم عرض ما تبحث عنه مرة أخرى لك في أي بلد. وهذا لا يمنحك تجربة وكيل دقيقة، خاصة إذا كنت تجري بحثًا عن الامتثال للعمل.

يمنحك الوكيل المتميز مثل AdClarity GeoSurf تجربة التصفح المحلية الخالية من إعلانات الجهات الخارجية التي لا علاقة لها بنتائج البحث الفعلية أو عمليات شراء الوسائط التي تبحث عنها.

يمنحك AdClarity GeoSurf العديد من الميزات الرائعة المذكورة أعلاه. ولكن الأهم من ذلك كله أنها توفر ما يلي:

حماية صلاحية خصوصية استقرار

ستمنحك هذه السمات الأربع الدقة التي تحتاجها لعرض حملاتك من أي مكان.

يمكنك الاشتراك في أ النسخة التجريبية المجانية من AdClarity GeoSurf هنا.