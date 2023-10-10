Rewrite this title: ما الذي تبحث عنه في أداة إنشاء الروابط

ستساعدك المقالة التالية: ما الذي تبحث عنه في أداة إنشاء الروابط

ما هي أنواع الأشخاص الذين يصنعون أفضل منشئي الروابط؟ حسنًا، من الصعب تحديد ذلك مثل أنواع الأشخاص الذين يصنعون أفضل القادة أو الآباء أو مهرجين السيرك. لأن هذه الإجابة ستعتمد في الحقيقة بشكل كامل على من تتحدث إليه ونوع بناء الروابط الذي تريد القيام به.

أنا متأكد من أن هناك أشخاصًا يفضلون طائرات بدون طيار شبه مفصصة يمكنها القص واللصق، ولا تطرح أسئلة. لكنني بكل احترام أختلف مع هذه الفلسفة. أعتقد أن منشئي الروابط العظماء يحفزهم إثارة الصيد وسرعة النتيجة. إنهم يجدون الرضا الصادق في الحصول على روابط عالية الجودة لموقع ما، مع العلم أن العمل الذي قاموا به سيحدث فرقًا. كل شيء آخر هو مجرد جزرة متدلية.

فكرة هذا المنشور مستوحاة في الواقع من تعليق في عمود الشهر الماضي يسأل عما أوصي بالبحث عنه في منشئي الروابط. كانت محاولة الإجابة على السؤال في فقرة واحدة أمرًا صعبًا، لذلك قررت أن أعطيه مقالًا كاملاً.

تحسين محركات البحث مقابل المسوق

أنا بالتأكيد لست أول من الخوض في هذا الموضوع. قرأت منذ وقت طويل منشورًا من راي هوفمان، تقول فيه “أنا لا أقوم بتعيين مطوري الروابط… بل أقوم بتعيين متخصصين في التسويق بشكل عام”. أحب ذلك. إذا كنت تتطلع إلى توظيف منشئي الروابط، فهذا أمر لا بد منه. وفي الآونة الأخيرة، يقدم Ben McKay هنا في SEJ “تكريمًا لأعمال بناء الروابط” ويطرح السؤال الوحيد الأقدم من مأزق الدجاجة أو البيضة: هل منشئو الروابط هم تحسين محركات البحث (SEO)؟ بالنسبة لي، أعتقد أن الإجابة تقع في مكان ما في المنتصف.

يعد بناء الروابط جزءًا من آلة تحسين محركات البحث الأكبر وأيضًا جزء من حملة تسويقية. هذا النوع من الغموض الإداري يجعل من الصعب على الأشخاص تحديد المكان الدقيق لوضع أدوات إنشاء الروابط الخاصة بهم. المشكلة هي أنك إذا كنت تفكر فقط في الروابط من منظور تقني، فإنك تفتقد هذه النقطة حقًا. الروابط هي الأصوات. تريدين أن يتم التصويت لك كملكة الحفلة الراقصة لأن الناس يحبونك، وليس لأنك ملأت صندوق الاقتراع. بالطبع إذا أهملت تمامًا الجوانب الفنية لبناء الروابط، فقد تفوت فرصًا للاستفادة من روابطك وتحويلها إلى شيء قوي حقًا. غالبًا ما أجد أن منشئي الروابط المفضلين لدي هم أولئك الذين يتمكنون من إيجاد التوازن بين الاثنين.

تحسين محركات البحث + المسوق = 🙂

لهذا السبب أعتقد أن أهم شيء يجب البحث عنه في منشئ الروابط هو شخص يفهم الصورة الكبيرة. أعلم أن هذا نوع من الغموض. لكن أفضل منشئي الروابط “يدركون” حقًا مدى ملاءمة الروابط لمساعدة موقع الويب على جميع المستويات. وبلمح البصر، يمكنهم التمييز بين الرابط الرائع والرابط المتوسط. إنهم يتجاهلون الأشياء السهلة التي لن تؤدي إلا إلى تلويث ملف تعريف الارتباط. إنهم يعرفون كيفية تحويل الرفض إلى نعم، وإلى أي مدى يجب عليهم الذهاب ومتى يمكنهم تقليل خسائرهم. يمتلك منشئو الروابط من هذا الصنف فهمًا لسبب تقديم الروابط أو عدم تقديمها. إنها تلك الرؤية التي تدفعهم إلى “معرفة” ما يناسب المكان وكيفية جذب الناس. يجب أن يجد منشئ الروابط الخاص بك مصدر إلهام دائم في رحلاته عبر الإنترنت. إذا كان لديك منشئ روابط يبدو أنه يقول باستمرار عبارة “لدي فكرة” ما لم تكن الكلمات التالية لها علاقة بتدريب الماعز على قيادة العربات، فمن المحتمل أن يكون لديك حارس.

فيما يلي قائمة قصيرة ببعض المهارات الأخرى التي أجدها مناسبة لمنشئي الروابط القوية بشكل خاص:

إِبداع – يرى الأشخاص المبدعون زوايا وإمكانيات فريدة. يعد منشئ الروابط الذي يمكنه الابتكار على الفور أحد الأصول الحقيقية.

الحيلة – من الجيد أن يكون لديك القليل من الروابط التي تعمل على بناء MacGyver. إنهم الأشخاص الذين يمكنهم إنشاء روابط من مبرد أظافر وزوج من ملقط السلطة. من المفيد دائمًا أن يكون لديك شخص في فريق العمل يتخطى العقبات ويبدع windows عندما تكون الأبواب موصدة.

مهارات الكلمات الرئيسية/الكمبيوتر – هذه مجرد خدمات لوجستية مباشرة. الأشخاص الذين يمكنهم الكتابة بسرعة، ويعرفون اختصارات لوحة المفاتيح الخاصة بهم، ويمكنهم المناورة حول الشاشة بوتيرة سريعة، هم عمومًا منافسون أقوياء لأية وظائف تعتمد على الكمبيوتر. بناء الارتباط لا يختلف. ومن المفيد أيضًا أن يتمكن شخص ما من فحص صفحة ويب بسرعة، سواء كانت محتوى مكتوبًا أو نتائج بحث. أوه، ومهارات البحث الذكية مفيدة جدًا أيضًا.

شخصية – هل تقصد حقًا هذا الوجه الغامض أم أنه مجرد روتين؟ في بعض الأحيان يظهر. بالنسبة لي، يعد هذا مجالًا رئيسيًا آخر يفصل بين الأفضل والروبوتات. يمثل تملق نفسك لشخص ما عبر الويب تحديًا. لا يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بشخصيات أكبر من الحياة إلا أن يمتد ذلك إلى كل ما يفعلونه، بما في ذلك التحدث إلى الأشخاص حول الروابط.

مهارات التواصل – عند الحديث عن التحدث مع الأشخاص حول الروابط، تعد مهارات الاتصال من أهم المواهب التي يمكن أن يتمتع بها منشئ الروابط. إذا كان شخص ما يستطيع الكتابة جيدًا والتحدث بوضوح، فلديك فائز. في بعض الأحيان، يمكن لجودة الكتابة المطلقة أن تُحدث فرقًا بين عدم وجود روابط وجميع الروابط التي ستحتاج إليها.

غريزة قراءة الناس – بناء الروابط هو نوع من العمل حيث تعد القدرة على “قراءة” الأشخاص، حتى من خلال شاشة الكمبيوتر، مهارة ذات قيمة عالية. إن منشئ الروابط الذي “يعرف فقط” كيفية التعامل مع شخص ما، وما الذي يجب تقديمه له، وكيفية تطوير العلاقة، لا يقدر بثمن إلى حد كبير.

هناك الكثير من الصفات الأخرى التي يمكن أن تكون ذات قيمة، مثل الصبر والقدرة على التكيف والجلد السميك. ولكن ما هي مهارة بناء الروابط النهائية؟

قيادة. – تخيل أن لديك شخصًا يتمتع بجميع المهارات المذكورة أعلاه والقدرة على التدريب وإبراز أفضل ما في الآخرين. أعطهم ملف تعريف الارتباط. منحهم زيادة. امنحهم منزلًا صيفيًا في كابو، لكن مهما فعلت، لا تتركهم يرحلون.

إن العثور على أفضل منشئي الروابط يعتمد حقًا على النتائج التي تريدها وأنواع الأشخاص الذين تقدرهم. أنا شخصياً أحب المفكرين، لأن المفكرين هم الذين يغيرون العالم ويحدثون ثورة في الصناعة كل يوم. إن الشخص الذكي الذي “يحصل” حقًا على تحسين محركات البحث والجوانب التسويقية لبناء الروابط لا يمكن إيقافه حقًا.