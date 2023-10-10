Rewrite this title: ما الذي يجعل اقتراح SEO جيدًا؟

ستساعدك المقالة التالية: ما الذي يجعل اقتراح SEO جيدًا؟

أعمل كمسؤول تحسين محركات البحث (SEO) داخليًا لشركة لديها موقع ويب جيد الحجم، يزيد قليلاً عن 150.000 صفحة ويتزايد. أنا أحد الأشخاص القلائل في الشركة الذين تتمثل مهمتهم في مراجعة إحصائيات الويب الخاصة بنا يوميًا، واقتراح التغييرات التي نحتاج إلى تنفيذها. ولكن مع موقع بهذا الحجم، يكون الأمر أمرًا شاقًا للغاية. وبعد ابتلاع بعض الفخر، سررت عندما علمت أن لدينا شركة للتشاور معها بشأن مشاريع أكبر حتى أتمكن من التركيز على المهام الأخرى.

كل شيء يسير على ما يرام حتى الآن، ولكن كان لدي فضول لمعرفة كيفية اختيار هذه الشركة بالذات. لحسن الحظ، أثناء عملية نقل المكاتب، توقف مديري عند مكتبي وأسقط مجلدًا ضخمًا من الملفات. كما يفعل أي موظف، نظرت إليه مذهولًا وقبل أن أتمكن من قول أي شيء قال: “هذه هي جميع الشركات الاستشارية الأخرى التي درسناها سابقًا. ألقِ نظرة عليهم وأخبرني برأيك.” وحرصًا على الحصول على فرصة أخيرًا لإلقاء نظرة على كيفية إعداد هذه الأمور، وافقت. بعد بضع ساعات من التدقيق في ثلاثين مقترحًا لتحسين محركات البحث (SEOPs) تقريبًا، تفاجأت كثيرًا بطريقة جيدة وسيئة في نفس الوقت.

كان تنسيق SEOPs مشابهًا حقًا لطلب العروض (RFPs) الذي سأقوم بإعداده للحصول على المنح (لقد عملت في مؤسسة غير ربحية لبضع سنوات للمساعدة في جمع الأموال). يتبع هيكل طلب تقديم العروض النموذجي للمنحة التنسيق أدناه:

مقدمة من أنت وما هو بيان مهمتك/غرضك؟ معلومات أساسية موجزة عن الشركة من البداية حتى الوقت الحاضر. لماذا تقوم بتقديم طلب تقديم العروض هذا؟

الجسم ما هي خطتك؟ كيف ستنفذ هذا؟ من هو المتورط؟ كيف سيتم قياسه/تقييمه؟

التوصيات أي شهادات العملاء؟ دراسات الحالة؟ الوثائق الداعمة؟

المالية كيف تبدو الميزانية؟ ما هي التكاليف المعنية؟ هل هناك أي أمور غير متوقعة قد تؤثر على هذه الأرقام؟



ربما تكون هناك بضعة أقسام هنا وهناك تختلف وقد يختلف الترتيب، ولكن من المدهش أن الاثنين متشابهان. وعندما لاحظت ذلك، راجعت عددًا قليلًا منها مرة أخرى وبدأت في فصل المقترحات الجيدة عن المقترحات غير الجيدة. وإليكم ما وجدته والذي يميز SEOP الجيد عن السيئ:

المقدمة

السيء:

بدأت عمليات تحسين محركات البحث هذه بشرح ماهية تحسين محركات البحث ومدى فائدتها لمواقع الويب، وهو أمر جيد إذا كنت تتحدث إلى شخص لم يسمع عن تحسين محركات البحث من قبل. عندما يتعلق الأمر بإرسال اقتراح إلى شركة تواصلت معك بشأن استخدام خدمات تحسين محركات البحث الخاصة بك، فهي تدرك بالفعل ماهيتها وفائدتها. ليست هناك حاجة لشرح ما هو عليه بالنسبة لهم.

الخير:

وأوضح هؤلاء كبار المسئولين الاقتصاديين من هي الشركة، وذكروا مهمتهم وشرحوا ذلك فلسفتهم فيما يتعلق كبار المسئولين الاقتصاديين. لم يفعلوا يشرح SEO، أعربوا عن آرائهم الخاصة حول كيفية استخدامه وتنفيذه. فلسفة الشركة ضخمة بالنسبة لي. إذا كنت أتطلع إلى الاستعانة بشركة لمساعدتي، فيجب أن تكون مُثُلنا بشأن تحسين محركات البحث (SEO) متشابهة. أنا لا أقول إننا سنتفق طوال الوقت، ولكن معرفة موقف الشركة من هذا الأمر يعد نقطة بيع كبيرة. من المؤكد أن الشركة يمكن أن تكذب فقط للحصول على العميل، ولكن مثلما يحدث عندما تكذب مؤسسة غير ربحية ويتم سحب المنحة، يمكن طرد الشركات الاستشارية.

الجسم

السيء:

هذا هو الجزء الأكثر صعوبة في الاقتراح بالنسبة للشركات الاستشارية. ونأمل أن يكونوا قد أطلعوا على الموقع ولديهم بعض الأفكار حول ما يجب تنفيذه ولكنهم لا يريدون تقديم أي “نصيحة مجانية” على أي حال. وهذا أمر مفهوم تماما. ومع ذلك، فإن هذه المقترحات كانت في الأساس عبارة عن محادثة هاتفية. يجب أن يكون هناك بعض المخاطر في هذا القسم. لا أقول بالتفصيل ما يجب فعله، ولكن أقول هنا كيف يتصرف موقع الويب الخاص بك حاليًا. كانت هذه الأقسام غامضة جدًا وآمنة وتفتقر إلى الجهد. مرة أخرى، أتفهم سبب عدم تقديم الكثير من التفاصيل، ولكن إذا لم يتم المخاطرة، فكيف سيعرف العميل المحتمل أنك جاد؟

كملاحظة جانبية، أعتقد أنه من المقبول الإشارة إلى المقالات التي تشرح كيفية عمل عمليات معينة، أي تغييرات المجال. ولكن عندما تفعل ذلك، سأتأكد من أنك لا تشير إلى موظف من منافسيك تم تضمين سيرته الذاتية ومكان عمله في المقالة. لقد قدمت للتو توصية إلى أحد المنافسين.

الخير:

هذه الشركات. أخذ. مخاطرة. لقد قاموا بالفعل بتشغيل عدد قليل من تقارير تصنيف الكلمات الرئيسية للمصطلحات التي أردنا تصنيفها، ولم تتم مناقشة التصنيف وفقًا لها وتلك التي نحتاج إلى تصنيفها. أظهر هذا الكثير من العمل من جانبهم وأظهر أيضًا أنهم كانوا يتصرفون بالطريقة التي كنا سنوظفهم بها على أي حال. لقد حصلت أيضًا على إحساس بأخلاقيات العمل من خلال هذه الأمثلة الجيدة. إن الذهاب إلى أبعد من ذلك عندما لم يتم التوقيع على عقد نهائي يوضح أنهم جادون في الحصول على أعمالنا. هل من الممكن الحصول على عميل دون تحمل هذا النوع من “المخاطرة”؟ إنه كذلك بالتأكيد، ولكن بدون المخاطرة تكون المكافآت ضئيلة في أحسن الأحوال.

التوصيات

السيء:

إذا كانت عروض الأسعار الوحيدة الخاصة بك من العملاء تقول، “لقد قدموا خدمة رائعة”، فإما أن أبحث عن المزيد من عروض الأسعار أو أتساءل عن مدى روعة خدمتك حقًا. من المحتمل أن يكون هذا هو تفضيلي الخاص، ولكن اقتباسًا مثل هذا مشابه لاقتباس تعليق مدونة يقول “مشاركة رائعة”. إن عبارة كهذه لا تجعلني أرغب حقًا في معاودة الاتصال بالشركة والقول “لقد تم تعيينك!”. علاوة على ذلك، فإن “دراسات الحالة” ليست في الحقيقة أكثر من مستند من صفحة واحدة ينص على ما يلي: “لقد أجرينا بحثًا عن الكلمات الرئيسية للعميل XYZ، وقمنا بتحليل موقع الويب الخاص به والآن زادت حركة المرور الخاصة به.” لم يقنعني أي منهما حقًا برغبتي في توظيف هذه الشركة أو مواصلة التواصل معها.

الخير:

ما أعجبني حقًا لم يكن حقيقة استخدام الأسماء والشركات الحقيقية (على الرغم من أن ذلك ساعد)، ولكن أن الاقتباسات كانت وصفية ويمكنك معرفة أنه تم وضع أفكار فيها. كانت هذه اقتباسات لا تُنسى ولم تمتزج مع الباقي. وقد أوضحت دراسات الحالة التي قدمتها هذه الشركات حالة الموقع مسبقًا وقدمت تفاصيل حول كيفية تحليل الموقع. وأخيرًا، بدلاً من التعليق على زيادة عدد الزيارات، تم استخدام إشارة إلى الزيادة في التحويلات/المبيعات.

المالية

السيء:

الطريقة الوحيدة التي تم بها العبث بهذا القسم كانت عندما لم تقدم الشركات مبلغًا فعليًا بالدولار وكانت غامضة جدًا فيما يتعلق بما سيدفع العميل مقابله. الآن، لا أقول إن أسعارك يجب أن تُدرج كقائمة من برجر كنج، ولكن يجب أن تكون قادرًا على السماح للأشخاص بمعرفة ما سيحصلون عليه مقابل تقدير تقريبي. إذا كانت هناك أي خدمات إضافية تقدمها ولم يتم مناقشتها، قم بإدراجها هنا أيضًا حتى يكون الجميع على علم بها. لا شيء يمكن أن يفسد العلاقة مثل تكلفة غير معروفة تظهر من العدم.

الخير:

تم الحفاظ على هذا القسم بسيطًا وشرح ما سيحصل عليه العميل وما هو متاح بتكلفة تقديرية.

إجمالي

السيء:

يبدو أن عمليات تحسين محركات البحث (SEOPs) هذه قد تم قصها ولصقها بشكل جميل. أتخيل أنك إذا قارنت عرضين لعملاء مختلفين في صناعات مختلفة، فسوف يكون لهما نفس النتيجة. لذا فإن سؤالي هو، إذا لم يتم تسويق موقعين على شبكة الإنترنت بنفس الطريقة، فلماذا ستكون المقترحات هي نفسها؟ أثناء المكالمة الأولية، كان ينبغي أن يكون هناك ما يكفي من الوقت لتحديد مخاوف العميل وكيفية معالجتها.

الخير:

فريدة وأصلية ولا تُنسى هي ثلاث كلمات سأستخدمها لوصف هذه المقترحات. إذا تم قصها ولصقها، فقد خدعت، على الرغم من أنني أشك في ذلك. بالنسبة لي، كان من الواضح تمامًا أن هذه الشركات استغرقت وقتًا للاستماع إلى العملاء المحتملين وصممت خطة تحسين محركات البحث (SEOP) لتناسبهم. كان الجزء المثير للإعجاب هو قيام الشركة ليس فقط بإدراج رغبات العميل، بل أيضًا تلك التي أدرجت (بطريقة مهذبة) احتياجات العميل.

لم تكن هناك شركة واحدة تصل إلى كل منطقة بشكل مثالي. ما أعتقد أن الأمر يتعلق بالعميل. يتعلق الأمر بتحسين SEOP ليناسب احتياجاتهم وإقناعهم بأن يصبحوا عملاء. فكر في الأمر بنفس الطريقة التي تعمل بها شركتك على تحسين مواقع الويب. الأمر لا يتعلق بك، بل يتعلق بجذبهم والحصول على التحويل.

أود أن أسمع بعض الأفكار حول هذا الأمر من الشركات التي ترسل عمليات تحسين محركات البحث (SEOPs) وأولئك الذين حصلوا عليها. ما هي المجالات الأكثر أهمية بالنسبة لك والتي هي أقل أهمية؟ شكرا للقراءة.