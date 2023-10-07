Rewrite this title: ما الذي يفعله SEF SEO الخاص بك؟

ستساعدك المقالة التالية: ما الذي يفعله SEF SEO الخاص بك؟

لقد عملت مع عدد من مصممي ومطوري مواقع الويب على مر السنين، وكان العديد منهم أشخاصًا جيدين يتمتعون بمجموعة كبيرة من المهارات التي لم أستطع حتى أن أحلم بامتلاكها. ولكن هناك شيء واحد يتبادر إلى ذهني: عندما يدعي المطورون أنهم يعرفون تحسين محركات البحث (SEO) بينما من الواضح أنهم لا يعرفون ذلك.

يمتلك العديد من المطورين فهمًا وفهمًا قويين لمفاهيم تحسين محركات البحث (SEO)، بل إن بعضهم يتعمق في تحسين محركات البحث (SEO) المجربة والحقيقية أيضًا. أولئك الذين يناسبون هذه المجموعة الأخيرة قليلون ومتباعدون، وأولئك الذين ينتمون إلى المجموعة الأولى يعرفون الكثير عن إدارة حملة تحسين محركات البحث كما يعرف منظم المجتمع عن إدارة بلد ما.

يعرف العديد من المطورين (ولكن ليس كلهم) ما يعنيه إنشاء موقع ويب متوافق مع محركات البحث (SEF). ولكن هذا ليس هو نفس الشيء مثل تحسين موقع ويب للحصول على أعلى أداء في تصنيف محركات البحث. فكر في بناء موقع ويب مثل بناء سيارة. ربما تكون قد أنشأت آلة عالية الأداء، ولكنها ليست جاهزة للمنافسة في سباق إندي 500 عندما تخرج من خط تجميع المصنع!

لا أريد أن أستبعد دور المطور في عملية التحسين الشاملة. يعد هذا عملًا بالغ الأهمية ويصبح الأساس الذي يجب على تحسين محركات البحث البناء عليه. لكن SEF ليس SEO!

يجب عليك استخدام SEF قبل أن تتمكن من تحسين محركات البحث

العديد من مطوري الويب الذين يدعون أنهم يعرفون تحسين محركات البحث (SEO) لا يعرفون حقًا أن الأمر أكثر بكثير من مجرد إدخال بعض العلامات الوصفية في الكود. المعزوفة! تم تحسين موقعك الآن! من المؤسف أن الأمر ليس بهذه السهولة.

من خلال الادعاء بأن لديهم فهمًا قويًا لتحسين محركات البحث، فإن هؤلاء المطورين يلحقون ضررًا كبيرًا بالصناعة بأكملها. أنا متأكد من أنه لا يوجد مصمم يرغب في أن أدعي أنني مصمم ويب عندما يكون أفضل إبداعاتي الفنية هو شكل عصا معلق من حبل المشنقة. (لا، ​​أنا لست مريضًا. فكر في: H_NGM_N.) حسنًا، لا يعجبني أيضًا عندما يدعي الأشخاص ذوو المهارات أو المعرفة المحدودة جدًا في مجال تحسين محركات البحث أنهم متخصصون في تحسين محركات البحث.

يجب أن يكون كل مطور ويب ماهرًا في إنشاء مواقع الويب ضمن إطار عمل SEF قوي جدًا. يجب أن يكون لديهم فهم لكيفية إنشاء بنية قوية، وفهم سهولة استخدام الزائر، ومعرفة كيفية تصميم مسارات تحويل موثوقة، ولديهم فهم أساسي لكيفية قيام محركات البحث بفهرسة/تصفح مواقع الويب. هذا هو Web Design 101 SEO 101، لكن هذه المعرفة لا تمنحك شهادة في أي منهما.

في حين أن SEF يتم عمومًا (أو يجب أن يتم) في مرحلة التطوير، فإن تحسين محركات البحث مستمر. إذا قال مطور الويب الخاص بك أنه سيقوم بتحسين محركات البحث لموقعك على الويب كجزء من رسوم التصميم لمرة واحدة، فأنت تعلم على الفور أن هناك شيئًا ما غير صحيح. إذا أخبروك أنهم سينشئون موقعًا صديقًا لمحركات البحث أو جاهزًا لتحسين محركات البحث، فأنت تعلم أنه قد يكون لديك مطور لديه فكرة.

#العمل بروح الفريق الواحد

من المستحيل تصميم أو برمجة موقع ويب مُحسّن لمحركات البحث. ولكن يمكنك تصميم أو برمجة موقع ويب صديق لمحركات البحث. تعد عملية تصميم/تطوير موقع الويب وعملية تحسين محركات البحث (SEO) استراتيجيتين مختلفتين تمامًا، على الرغم من ارتباطهما ارتباطًا وثيقًا ببعضهما البعض.

ولهذا السبب، من الجيد إشراك مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) في عملية التطوير مبكرًا. يمكن لمُحسّنات محرّكات البحث (SEO) العمل مع المطور لضمان تطوير الموقع ليكون صديقًا لمحركات البحث قدر الإمكان. حتى لو كان المطور لديه معرفة قوية بـ SEF، يمكن لمُحسن محركات البحث (SEO) التأكد من أن كل ما يحتاجه سيكون في مكانه حتى يتمكن من المضي قدمًا في التحسين الفعلي بسرعة وكفاءة.

عندما تتواصل مع مُحسنات محركات البحث (SEO) ومطور موقع الويب الخاص بك في وقت مبكر من عملية تطوير الموقع، سيتم بناء موقعك على أساس قوي صديق لمحركات البحث، مما يضع الأساس لحملة SEO ناجحة.

دوران، والنتيجة المرجوة واحدة

عندما يتم الانتهاء من تطوير الموقع على أساس قوي وسهل الاستخدام لمحركات البحث، يمكن لمُحسنات محركات البحث (SEO) بعد ذلك البدء في العمل على تحسين الموقع فعليًا للحصول على حركة المرور لكلماتك الرئيسية المهمة. تتطلب عملية تحسين محركات البحث (SEO) ساعات من البحث الإضافي يتجاوز ما يتم إجراؤه في مراحل التطوير. (يعد البحث عن الكلمات الرئيسية والتدقيق الداخلي من العوامل المهمة لتحسين محركات البحث في عملية التطوير.)

عند هذه النقطة، يمتلك مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) الكرة ومهمته هي التعامل معها. قد تكون هناك أوقات تكون فيها بعض التغييرات التطويرية مطلوبة، حيث يتم الكشف عن مشكلات التطوير التي قد تتعارض مع جهود التحسين، ولكن كلما تم التدخل في تحسين محركات البحث في وقت مبكر، كلما كانت هذه المشكلات أقل تكرارًا.

ليست مهمة مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) هي القيام بعمل المطور، كما أنها ليست مهمة المطورين القيام بعمل مُحسّنات محرّكات البحث (SEO). يتمتع مطورو محركات البحث والمطورون بمجالات مختلفة تمامًا من الخبرة، ولكن أحد المجالات التي يجب أن يتداخلوا فيها هو جعل مواقع الويب صديقة لمحركات البحث ومساعدتك، العميل، على تنمية أعمالك.

يلعب كل من مُحسنات محركات البحث والمطور دورًا فريدًا مع بعض مجموعات المهارات المتداخلة. فقط كن حذرا بشأن توقعاتك. إذا كنت تعتقد أن المطور الخاص بك هو أيضًا أحد مُحسّنات محرّكات البحث (SEO)، فقد تشعر بخيبة أمل شديدة من النتائج. إذا كنت تتساءل عما يفعله SEF SEO الخاص بك، فمن المحتمل أنه ليس لديك SEO على الإطلاق!