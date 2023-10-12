Rewrite this title: ما المدة التي يجب أن تكون عليها علامة عنوان الصفحة؟

ستساعدك المقالة التالية: ما المدة التي يجب أن تكون عليها علامة عنوان الصفحة؟
لقد شاركنا نصائح حول صياغة عنوان جيد للصفحة عدة مرات على SEJ وفي كل مرة توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه من الأفضل إبقائه قصيرًا وموجزًا. ولكن إلى أي حد يجب أن يكون قصيرًا بالفعل، وهل يجب أن يكون قصيرًا حقًا؟
أ مناقشة عالم مشرفي المواقع يتناول هذه الأسئلة بالنظر إلى جوانب مختلفة.
- كيف قصيرة؟ إذا كنت تريد الاحتفاظ بعنوانك بالكامل في SERPs، فقم بإنشاء علامة عنوان تحتوي على أقل من 70 حرفًا بما في ذلك المسافات.
- هل يؤثر طول العنوان على خوارزمية التصنيف؟ على الرغم من حقيقة أن Google يحذف العناوين الطويلة في صفحات نتائج البحث (SERPs) بعد عدد معين من الأحرف (عادةً 64-70 – اعتمادًا على فواصل الكلمات الخاصة بك)، إلا أنه في الواقع “يقرأ” ويأخذ في الاعتبار العنوان بالكامل كما رأينا عدة مرات. أن الصفحات ذات العناوين الأطول تؤدي عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية حيث كانت مصطلحات البحث في نهاية العلامة؛
- لماذا تبقيها قصيرة؟ إن وجود مصطلح بحث غامق في الجزء المرئي من العنوان (قبل الفترات الثلاث أو ) يعمل بدلاً من ذلك على قابلية النقر بدلاً من التصنيف حيث من المرجح أن يقوم الأشخاص “بالمسح” والنقر فوق العنوان الذي يحتوي على مصطلح البحث بالخط العريض. لذا فإن الأمر الأكثر أهمية هو عدم إبقائه قصيرًا، بل إضافة كلماتك الرئيسية في مكان أقرب إلى البداية (“احتفظ بالأشياء الأكثر أهمية في المقدمة ثم انتقل إلى العبارات الثانوية و/أو المترادفة”).
- ينبغي أن يكون حقا أن قصيرة بعد كل شيء؟ قد تؤدي العناوين الأطول إلى المزيد من عمليات البحث الطويلة – لذلك يجب أن تكون فكرة ذكية أن تكتب عنوانًا يتكون من أكثر من 70 حرفًا ولكن باتباع الصيغة التالية: [Your primarily keywords go in the first part – Your keyword synonyms and related terms go in the second part].