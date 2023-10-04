Rewrite this title: ما تحتاج لمعرفته حول #AMP من Google [Updated 9/20/2016]

ستساعدك المقالة التالية: ما تحتاج لمعرفته حول #AMP من Google [Updated 9/20/2016]

ربما سمعت الكثير عن AMP مؤخرًا. ستمنحك هذه المقالة نظرة عامة متعمقة حول ماهية AMP وما يعنيه بالنسبة لك. وسوف أقوم بتحديثه بانتظام.

وفقا لجوجل، أمبير (صفحات الجوال المسرَّعة)

ماذا يعني ذلك في الكلام الواضح؟

AMP هي مبادرة من Google لتحسين تجربة الهاتف المحمول. ومن خلال تقليص صفحات الويب إلى الأجزاء المهمة فقط، فإنها تتيح لها التحميل بشكل أسرع بكثير.

هل سبق لك أن أمضيت 30 ثانية في انتظار تحميل المقالة، فقط لتستسلم وتعود إليها Facebook؟ تم تصميم AMP لمساعدتك على تجنب هذا السيناريو.

كيف يعمل AMP؟

يعمل AMP بطريقتين. أولاً، يقوم بتضييق نطاق التقنيات التي يستخدمها المطورون لإنشاء صفحات الويب. على سبيل المثال، يتطلب ترميزًا مبسطًا ولا يسمح باستخدام JAVA. وهذا يساعد على تبسيط الصفحات.

ثانيًا، يقدم صفحات من خوادمه الخاصة، مما يعني أنه ليس من الضروري الاتصال بخادم كل ناشر، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا.

للقيام بذلك، يجب على المطورين إنشاء نسخة مختصرة من موقعهم مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات AMP.

ما هي فوائد AMP؟

هناك فوائد متعددة لكل من المستخدم والناشرين. يحصل المستخدمون على تجربة أفضل وأسرع، مما يعني أنهم يقرأون أكثر، ويبحثون أكثر، وربما يشترون المزيد.

بالنسبة للناشرين، يؤدي ذلك إلى تصنيفات أعلى في SERP، على الرغم من أن Google سارعت إلى القول إنها ليست عامل تصنيف – حتى الآن. لكن AMP تساعد على زيادة سهولة استخدام الأجهزة المحمولة وسرعتها، وهي عوامل التصنيف.

تظهر منشورات AMP أيضًا في دائرة في موضع النتيجة العضوية الأول:

ولكن ماذا عن إعلاناتنا؟

لقد أعرب العديد من الناشرين عن قلقهم بشأن ما ستعنيه الإصدارات المبسطة من موقعهم بالنسبة لإيرادات الإعلانات. وتميل إصدارات AMP من صفحات الويب إلى عرض عدد أقل من الإعلانات بشكل عام. هذا هو ما يجب أن تقول Google عن الإعلانات على صفحات AMP:

لذلك، على الرغم من أنه سيتم عرض عدد أقل من الإعلانات، إلا أنه لا ينبغي أن يؤثر ذلك على إيرادات الإعلانات لأنه سيحد من معدلات ارتداد الهاتف المحمول من خلال المساعدة في تقديم المحتوى بشكل أسرع. الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان هذا سيحقق التوازن المالي للناشرين، ولكن تقديم تجربة أفضل للمستخدم يعد أمرًا جيدًا دائمًا.

أخبار حول صفحات الجوال المعجلة

تتطور AMP باستمرار، لذلك أردنا إنشاء مورد محدث دائمًا يمكنك التحقق منه مرة أخرى للحصول على مزيد من المعلومات. إليك أحدث أخبار AMP، بدءًا من البداية.

جوجل تعلن عن AMP: 7 أكتوبر 2015

وفي أوائل أكتوبر، أعلنت جوجل عن بداية AMP عبر مدونتهم الرسمية. كانت تجارب الهاتف المحمول السيئة منتشرة في كل مكان تقريبًا، وسعى مشروع AMP إلى تغيير ذلك.

إطلاق صفحات Google: أواخر فبراير 2016

في أواخر فبراير من عام 2016، بدأنا رؤية تعرضه صفحات AMP في نتائج بحث Google.

كانت صفحات AMP بطيئة في الظهور: مايو 2016

بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من بدء تشغيل AMP، لا يزال العديد من الناشرين لا يرون صفحات AMP المُصممة حديثًا على صفحات SERP – بما في ذلك SEJ.

جوجل تقول أن AMP ليس عامل تصنيف: 24 يونيو

في قمة SEJ في شيكاغو، صرح غاري إليس، محلل اتجاهات مشرفي المواقع في Google، أن AMP ليس عامل تصنيف حاليًا. ويذكر أيضًا أنه يمكن أن يرى طرحه على صفحات المنتج والقطاعات الأخرى في المستقبل.

جوجل تعلن عن AMP للإعلانات والصفحات المقصودة: 19 يوليو

في جوجل قمة القيادة في DoubleClick، فقد أعلنوا عن AMP للإعلانات والصفحات المقصودة، مما أدى إلى سد الفجوة التي تشتد الحاجة إليها في عرض AMP. كانت الإعلانات أبطأ بكثير في التحميل من المحتوى، مما تسبب في حدوث مشكلات كبيرة، لا سيما بالنسبة لإعلانات البانر الأعلى التي كان القراء يمررونها قبل تحميلها.

يبدأ Google Chrome لنظام التشغيل iOS في دعم AMP: 28 يوليو

Apple يبدأ المستخدمون الذين يبحثون باستخدام Chrome في رؤية صاعقة إضاءة وتصنيف “AMP” بجوار هذه المقالات التي يتم تحميلها بسرعة فائقة.

تعلن Google عن عرض صفحات AMP في البحث العضوي والموقع التجريبي الجديد: 2 أغسطس 2016

في السابق، كانت الطريقة الوحيدة لمعرفة المقالات التي تحتوي على AMP هي من خلال دائرة “أهم الأخبار”. في الثاني من أغسطس، أعلنت جوجل أنها ستظهر في نتائج البحث العضوية وسيتم الإشارة إليها بواسطة رابط أزرق. اقرأ المزيد هنا، بما في ذلك مقابلة Matt Southern مع David “Bez” Besbris، نائب رئيس قسم البحث في Google، حول آخر التطورات في AMP. هم ايضا أعلن عن موقع تجريبي حيث يمكن للناشرين اختبار الصفحات وضبطها.

جوجل تطرح رسميًا AMP في البحث العضوي

في سعيهم لجعل الإنترنت أسرع للجميع، تقوم Google الآن بعرض AMP في نتائج البحث العضوية الخاصة بهم. ماذا يعني هذا بالنسبة للناشرين؟ يعد هذا بمثابة تنبيه آخر من Google حول أهمية إجراء التبديل وسيؤدي إلى زيادة مدى وصول AMP للناشرين الذين قاموا بالقفزة بالفعل. ومن جانب المستخدم، يعني هذا التغيير إنترنت أسرع. اقرأ منشور أخبار Matt Southern للحصول على مزيد من المعلومات، بما في ذلك أين ينتقل AMP من هنا.

موارد AMP:

هذا بانتظام خريطة الطريق المحدثة يشارك ما يفعله Google AMP وأين يخططون للقيام به.

هذه الصفحة على ampproject.org يمكن أن تساعدك على البدء في AMP.

يستخدم هذا البرنامج المساعد لتحويل موقعك إلى AMP. إنه أكثر تعقيدًا قليلاً من البرنامج الإضافي العادي ولكنه قابل للتنفيذ لمعظم الأشخاص أو المطورين المهتمين بالتكنولوجيا.

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