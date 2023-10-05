Rewrite this title: ما تعلمته من إلغاء عقوبة Google اليدوية

ستساعدك المقالة التالية: ما تعلمته من إلغاء عقوبة Google اليدوية

إنه أسوأ كابوس لكل مالك الموقع. تستيقظ ذات صباح لتجد رسالة تحذيرية لأداة مشرفي المواقع من Google تُعلمك باكتشاف روابط غير طبيعية تُعرف أيضًا باسم. “عقوبة جوجل اليدوية”.

إذا حدث هذا لك، فلديك كل الحق في الشعور بالتوتر وعدم اليقين بشأن مستقبل موقع الويب الخاص بك. على المدى القصير ستكون هناك بعض المشاكل وسيكون الأمر مؤلما. لكن لا تيأس؛ هناك ضوء في نهاية النفق.

سأقدم لك في هذه المقالة رأيي وأيضًا بعض الخطوات العملية لإخراج نفسك من كتب Google السيئة وإلغاء العقوبة اليدوية. ما أنا على وشك مشاركته هو تجربة إصلاح ثلاث عقوبات يدوية لموقعي الخاص ومساعدة الآخرين أيضًا المواقع إعادة أنفسهم إلى المسار الصحيح.

ما أنا على وشك القيام به هو العملية التي استخدمتها لإصلاح هذه العقوبات. كما أنصحك بقراءة المقالات التالية: وصفت3, مقابلة كاتس، التنصل من تلميحات الأدوات.

الحل

مرحلة التحليل

للتعافي من ملف تعريف الارتباط السيئ، يجب عليك أولاً فهم ملف التعريف الخاص بك بشكل كامل والارتباطات التي تسبب المشكلات. يمكنك استخدام أدوات ملف تعريف الارتباط مثل أدوات مشرفي المواقع جوجل, مهيب كبار المسئولين الاقتصاديين, افتح مستكشف الموقع، أو أهريفس للحصول على المعلومات التي تحتاجها لتحديد ما يحدث في ملفك الشخصي. لقد استخدمت شخصيًا مجموعة من أدوات مشرفي المواقع من Google وMajestic SEO لإكمال العملية. لقد وجدت أن أدوات مشرفي المواقع بطيئة في تحديث بياناتها، لذا يلزم وجود أداة مدفوعة للعثور على الروابط المفقودة. سيؤدي هذا إلى التخلص من التخمين فيما يتعلق بروابط مواقع الويب الخاصة بك.

تحديد ما إذا كان يدويًا أم خوارزميًا

تتمثل العملية البسيطة لتحديد ما إذا كان لديك عقوبة يدوية أو خوارزمية في التحقق من رسالة أداة مشرفي المواقع الخاصة بك. إذا تلقيت رسالة “إشعار أدوات مشرفي المواقع من Google باكتشاف روابط غير طبيعية”، فهذا يعني أنك ستفعل ذلك. إذا لم تكن متأكدًا، فيمكنك تقديم طلب للحصول على طلب إعادة النظر إلى Google وسوف يخبرونك إذا قمت بذلك أم لا.

السبب وراء أهمية ذلك هو أنه سيحدد إستراتيجيتك للمضي قدمًا، لذا تأكد من أنك تعرف نوع العقوبة التي ستفرض عليك.

مزيد من تحليل الارتباط

لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على مدى أهمية الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عندما يتعلق الأمر بملف تعريف الارتباط الخاص بك. حتى بعد تشغيل التقارير الأولية باستخدام الأدوات المذكورة سابقًا، يوصى باستخدام برنامج آخر تابع لجهة خارجية.

ربط السموم ومن المعروف أن Link Risk (كلا الموارد المدفوعة) هي برامج فعالة للغاية، حيث تقوم بالإبلاغ عن ملف تعريف الارتباط الخاص بك وستعطيك أيضًا النسب المئوية لروابطك السامة والمشبوهة والصحية. يمكنك الحصول على تفاصيل دقيقة لجميع الروابط التي تسبب المشكلات وكذلك معلومات الاتصال لأصحاب المواقع، مما يجعل عملية الإزالة أسهل.

إذا كنت قد استخدمت وكالة سابقًا لمساعدتك في بناء الروابط وتحسين محركات البحث، فاتصل بهم واسألهم مباشرةً عن نوع بناء الروابط الذي قاموا به من أجلك ومن أين حصلوا على روابطهم. تحقق ومعرفة ما إذا كانوا يستخدمون شبكات الارتباط التي أصبحت سيئة في النهاية بعد تحديث Google. ربما لا يزال لديهم تفاصيل الاتصال الخاصة بمالكي الموقع الذين حصلوا على روابط منهم والتي ستكون مفيدة في مرحلة الإزالة.

تذكر أن أي روابط موجهة إلى موقع الويب الخاص بك والتي تكون “ممنوع المتابعة”، لا تؤثر على تصنيفات Google الخاصة بك على الإطلاق، لذلك لا ينبغي أن تكون ذات أولوية عالية. إذا لم تكن راضيًا عن هذه الروابط، فلا يزال بإمكانك بذل جهد لإزالتها.

إذا استطعت، حاول أن تقوم بإلقاء نظرة احترافية على التقارير من الأدوات التي استخدمتها، فقط للتأكد من صحة جميع المعلومات. هذا مجرد شيء يجب عليك فعله في حالة عدم ثقتك في التقارير.

يمكن أن يساعدك محترف تحسين محركات البحث (SEO) أيضًا في تحديد الروابط الجيدة والروابط السيئة. يمكن أن يوفر هذا الكثير من الوقت عند تقديم طلب لإعادة النظر لأنه قد يلتقط بعض الروابط التي كنت تعتقد أنها جيدة، ولكنها في الواقع سيئة.

مرحلة الإزالة

الآن الجزء الممتع هو إزالة الروابط الضارة من موقع الويب الخاص بك لاستعادة كل شيء وتشغيله بسلاسة. أول شيء تريد التأكد منه والقيام به هو النزول إلى قائمة الروابط السيئة والاتصال بأصحاب مواقع الويب الذين لديهم الرابط على موقعهم. فقط اطلب منهم بأدب إزالة الرابط بسبب العقوبات التي يسببها موقع الويب الخاص بك. فيما يلي النموذج الذي استخدمناه لإزالة الارتباط:

إذا واجهت مالك موقع جشع يطلب المال لإزالة الرابط. Note هذا موجود في جدول البيانات الخاص بك ثم قم بإضافة هذا الرابط إلى ملف التنصل.

لقد أرسلنا ثلاث رسائل بريد إلكتروني إجمالاً لكل موقع ويب لمحاولة إزالة الرابط. عادة في الجولة الأولى نحصل على نسبة نجاح تتراوح بين 10-15%. في الجولة الثانية نسبة نجاح 10% وفي الجولة الثالثة نسبة نجاح 5-8%.

ملف التنصل

ما أفهمه هو أن أداة التنصل تشبه اختبار ذكاء الرابط. ستقوم Google بمراجعة ملفك يدويًا ومعرفة ما إذا كانت تعتبرك مُحسنًا لمحركات البحث (SEO) وتعيد النظر في موقعك.

النقطة المهمة في هذا الأمر هي أنه إذا قمت بوضع 100% من الروابط الخاصة بك في ملف التنصل، فلن يقوم Google بإعادة النظر في موقع الويب الخاص بك. إنهم يريدون رؤية جهد لإزالة الروابط السيئة قبل تقديم طلب لإعادة النظر.

يفحص خارج هذا الدليل من Google حول كيفية إنشاء ملف التنصل الخاص بك.

نصائح:

تأكد من أنك تتنصل من الموقع بأكمله إذا كان مجالًا جذرًا سيئًا. يتعلق هذا بالمواقع غير المرغوب فيها أو المواقع الإباحية أو أي شيء ذي جودة رديئة ولا يريد Google إدراجه في فهرسها. للقيام بذلك استخدم [domain:badrootdomain.com] التنسيق في ملف التنصل الخاص بك. بالنسبة للصفحات السيئة التي تحتوي على رابط سيئ، ما عليك سوى وضع عنوان URL الكامل في ملف التنصل [http://wwwbadrootdomain.com/bad-page/]

إعادة النظر

بمجرد إنشاء ملف التنصل الخاص بك، فأنت تريد أولاً تحميل الملف ملف التنصل هنا ومن ثم سوف تقدم أ طلب إعادة النظر إلى Google. يجب أن يتم تشغيل ملف إعادة النظر بالتنسيق التالي:

حدد ممارسات الربط السيئة التي شاركت فيها في الماضي

اشرح عملية جهود إزالة الارتباط (بما في ذلك عدد رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها وعدد الردود التي تلقيتها وعدد الروابط التي تمت إزالتها)

ملخص لجهود إزالة الارتباط

تعليقات على العوائق التي واجهتها لإزالة الروابط

ومطالبة بإعادة النظر

النتائج

إذا كنت قد اتبعت الخطوات المذكورة أعلاه، فمن المفترض أن تتلقى رسالة بريد إلكتروني تبدو كما هو موضح أدناه. سيتم رفع العقوبة اليدوية المفروضة عليك ويجب أن ترى تغييرًا في التصنيف في أي مكان من 1 إلى 6 أسابيع. يعتمد الأمر عمومًا على مكان تواجدك في العالم ومدى سرعة قيام Google بدفع الطلب.