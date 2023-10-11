Rewrite this title: ما لا يجب عليك فعله عند تعيينك…

ستساعدك المقالة التالية: ما لا يجب عليك فعله عند تعيينك…

في حين أنه من الواضح أنه ليس صحيحًا أن جودة الشركة هي فقط بقدر تحسين محرك البحث الخاص بها، فمن الصحيح أن نقول إنه حتى لو كان هو/هي على دراية تامة، فإن الشخص المتحمس في مجال تحسين محركات البحث (SEO) يمكن أن يضر كثيرًا أكثر مما ينفع بدون بئر. – خطة مدروسة للبدء بها.

في البداية، من المرجح أنك ستضطر إلى القيام ببعض التبشير داخل شركتك، على الأقل في البداية. لذا، بينما تعمل على ذلك بالإضافة إلى التعرف على شركتك وما تفعله، هناك قائمة بالأشياء التي لا يجب عليك لمسها حتى تتأكد من النتيجة.

بالطبع أنت تعرف كل ما سأذكره، ولكن في حماستنا لجعل كل شيء مثاليًا، ننسى أحيانًا ما نعرفه في حرارة اللحظة. لذلك، يعد هذا بمثابة تذكير لمُحسني محركات البحث الداخليين المعينين حديثًا.

لا تجعله ضمن حزمة تحسين محركات البحث (SEO).

لا تنظر إلى التزامات تحسين محركات البحث (SEO) الداخلية لديك باعتبارها حزمة تحسين محركات البحث (SEO) أو أي شيء عن بعد مثل خدمات تحسين محركات البحث (SEO) التي يقدمها المستشارون. عندما يقدم المستشار حزمة تحسين محركات البحث (SEO) للعميل، فهذا ليس نفس الشيء على الإطلاق باعتباره مسؤولاً عن تحسين الموقع إلى أجل غير مسمى. سيضع المستشار دائمًا في الاعتبار رفاهية موقع العميل على المدى الطويل عند إنشاء حزمة تحسين محركات البحث (SEO)، هذا صحيح، لكن هيكل تحسين محركات البحث الداخلي مختلف.

بالنسبة للمبتدئين، لديك متسع من الوقت بين يديك، على عكس الإطار الزمني الذي غالبًا ما يكون قصيرًا للغاية والذي عادة ما يكون لدى مستشار تحسين محركات البحث (SEO) لإحداث تأثير. إذا لم يكن هناك ما يظهر للاستثمار خلال شهر أو شهرين، فقد يجد المستشار نفسه خارج العقد. ولكن باعتبارك أحد مُحسني محركات البحث (SEO) داخل الشركة، يجب عليك التخطيط لظهور نتائجك تدريجيًا لأن هذا هو ما سيعمل بشكل أفضل مع Google وYahoo على المدى الطويل. سوف تحتاج إلى وضع خطة سنوية واحدة لتُظهر لأي شخص يسأل عن مدى تقدم عملك ما يمكن أن يتوقع رؤيته. قد تحتاج إلى تعديل خطتك مع مرور العام، ولكن ستتمكن أنت والآخرون من قياس التقدم الذي تحرزه من حيث الروابط الواردة المضافة، وزيادة حركة المرور، والأهم من ذلك، زيادة معدلات الاستجابة (أو النقرات، والاشتراكات، أو ما هو مطلوب). في النهاية، خلاصة القول هي ما يهم.

قد يستفيد مستشار تحسين محركات البحث (SEO) من بعض الأدوات الباهظة الثمن لإظهار النتائج خلال إطار زمني قصير، وهذا لن يعمل بشكل جيد بميزانية محدودة. سيكون من الأفضل لك العمل ببطء ولكن بثبات لبناء الروابط وإجراء التغييرات والتحقق من تقدمك من خلال مجموعة مختارة من أدوات تحسين محركات البحث المجانية ومنخفضة التكلفة.

الأشياء التي يجب تركها بمفردها في الوقت الحالي:

إذا كان لديك بعض أعمال التغيير الجادة التي يتعين عليك القيام بها، مثل إعادة تصميم موقع الويب بشكل كامل أو جزئي لحل مشكلات قابلية الاستخدام، فلا ترتكب الخطأ الفادح المتمثل في استخدام كل الأسلحة. أولاً، خذ الوقت الكافي لبناء قضيتك، وتذكر أن تقول بعض الأشياء اللطيفة حول ما يقدمه موقع الويب بالفعل. من المسلم به أن هذا صعب إذا كان كل شيء في Flash ولم تتمكن محركات البحث من رؤية أي شيء، لكن ابذل قصارى جهدك لأنه سيجعل مهمتك أسهل إذا لم يُنظر إليك على أنك مدمر تمامًا. لا تنس استخدام بعض أدوات تشخيص تصميم الصفحة ذات المصداقية لتعزيز حجتك.

تحديد العنوان القانوني

عادةً ما يكون من الخطأ إعادة تسمية الصفحات وتبديل أجزاء من موقع الويب دون قدر كبير من التفكير. بالتأكيد، كان من الممكن القيام بذلك بشكل أفضل إذا تم تعيينك في وقت سابق، ولكن إذا كان موقع الويب عمره عشر سنوات وتعبث بعناوين URL، فسوف تُلحق الضرر بالقوائم وتخلق مجموعة كاملة من المشكلات غير المتوقعة.

إنه أمر سيء بما فيه الكفاية باعتبارك وافدًا جديدًا، أن يُنظر إليك على أنك “ذلك الأحمق الذي يريد أن يأتي إلى هنا ويغير كل شيء”. إذا كان عليك بعد ذلك الاعتراف بعد بضعة أشهر بأنك ارتكبت أخطاء، فسوف يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصداقيتك بشكل لا يمكن إصلاحه.

لذا تحرك بحذر. وكأنك تدوس على قشر البيض في الحقيقة!

وإلى أن تتأكد من ضرورة إجراء التغييرات، يمكنك إجراء عمليات إعادة توجيه دائمة أو مؤقتة، ولكن بشكل عام من الأفضل عدم القيام بأي شيء حتى تكون لديك خطة. بطبيعة الحال، يعد التأكد من وجود إصدار واحد فقط من عنوان URL للصفحة الرئيسية أمرًا يجب عليك القيام به على أي حال: قرر ما إذا كان سيكون http://yourdomain.com أو http://www.yourdomain.com ثم قم بإجراء عمليات إعادة التوجيه إلى الإصدار الذي اخترته من جميع المتغيرات الأخرى المحتملة التي يتوصل إليها الناس. هناك مناقشة رائعة حول إيجابيات وسلبيات استخدام www هنا.

هناك مشكلة أخرى قد يتعين عليك معالجتها على الفور وهي أي مشكلات تكتشفها في إدارة السمعة. ليس من الحكمة أبدًا التراجع عن إدارة السمعة: فكلما تمكنت من التخلص من أي نتائج بحث سيئة للاستعلامات المتعلقة بشركتك بشكل أسرع، كان ذلك أفضل. وينبغي أن يبدأ العمل على ذلك على الفور.

إذا كنت تريد إضافة صفحات ويب إضافية، فستحتاج إلى اتخاذ قرار سريع بشأن ما إذا كنت تريد استخدام عناوين URL المطلقة أو النسبية، ثم التأكد من استخدام نفس القواعد في جميع أنحاء موقع الويب: الاتساق ضروري وأكثر أهمية من أي اختيار تقوم به هنا.

هناك مشكلة أخرى تتعلق بإضافة الصفحات وهي إضافة محتوى قبل أن تتاح لك الفرصة لتدريب أي من مؤلفي النصوص الداخليين على كيفية رش الكلمات الرئيسية بشكل حر – ولكن ليس بشكل حر جدًا – في جميع أنحاء النص. يتجه الاتجاه الآن نحو المحتوى الذي يبدو طبيعيًا تمامًا، ولكنه مع ذلك مبني على مجموعة مختارة بعناية من الكلمات الرئيسية.

هناك شيء واحد لا يجب أن تعتبره أمرًا مفروغًا منه أبدًا: التتبع والتحليلات. يتعين عليك جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول استخدام وسهولة استخدام المواقع التي تكون مسؤولاً عنها، لذا قد ترغب في إلقاء نظرة على ما تم استخدامه حتى هذه اللحظة. لسوء الحظ، في كثير من الأحيان لا شيء.

لا يلزم أن تكلف التحليلات الجيدة ثروة (نعلم جميعًا عن الميزانيات). في الواقع، يستخدم العديد من المحترفين البرامج المجانية. جوجل مشرفي المواقع المركزية و تحليلات كوكل هي مكان عظيم للبدء.