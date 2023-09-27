Rewrite this title: ما مدى أهمية البيانات المنظمة في تحسين محركات البحث؟

ستساعدك المقالة التالية: ما مدى أهمية البيانات المنظمة في تحسين محركات البحث؟

إن استخدام البيانات المنظمة يحظى بالاعتماد ولكن لا يزال أمامنا طرق لنقطعها. في الحقيقة، 50% من العلامات التجارية لا تزال لا تستخدم البيانات المنظمة.

ولكن لم يعد “من الجميل أن يكون لديك” بعد الآن – بل أصبح ضرورة حتمية. تتمتع البيانات المنظمة بالعديد من الفوائد، بما في ذلك معدلات النقر الأعلى، وزيادة إمكانية رؤية البحث، والفهرسة الأسرع، والسيطرة على البحث الصوتي.

فهو يساعد Google على فهم المحتوى الخاص بك بشكل أفضل وأسرع، ويمكن أن يساعد في تحسين ظهور موقعك في ميزات البحث.

كلما تمكنت من التواصل مع محركات البحث بنفس اللغة، كلما تمكنت من فهم بعضكما البعض بشكل أفضل.

الاستخدامات العديدة للبيانات المنظمة

يمكنك العثور على بيانات منظمة لأي نوع من المحتوى تقريبًا، بما في ذلك قوائم الأحداث والمنتجات والمطاعم، على سبيل المثال لا الحصر – مع المزيد في المستقبل.

وذلك لأن العلامات التجارية الكبرى اختبرت الوضع بوقت التطوير ومواردها وتمكنت من ربط النتائج بقيمة الأعمال، مثل تحسين حركة المرور أو توليد التحويلات.

هيكلة البيانات الخاصة بك مع schema.org لا يمنحك فقط فوائد بحث رائعة مثل إعادة استخدام المعلومات لتحسين التحليلات أو البحث في الموقع – بل يوفر أيضًا فوائد صوتية، مثل إعلام روبوتات الدردشة.

من خلال تنظيم البيانات، فإنك تساعد في تحديد المحتوى لزيادة فرص الأجهزة في مطابقة المحتوى الخاص بك بشكل صحيح مع الاستعلامات الصوتية ذات الصلة.

في الحقيقة، Amazon يقول ذلك يستخدم المخطط لتحديد نية الأعمال المحلية.

التأثير

قمنا بتنفيذ بيانات منظمة لأحد أكبر عملائنا الماليين وقمنا بتوثيق بعض النتائج المبهرة بعد التنفيذ:

نمو صافي بنسبة 400% في حركة المرور العضوية ذات النتائج الغنية بشكل عام.

نمو بنسبة 160% في مرات الظهور ونمو بنسبة 150% في النقرات لمركز الإجابات.

نمو بنسبة 41% في مرات الظهور ونمو بنسبة 28% في النقرات للمجلة.

أعلم الآن أن البعض منكم قد يتساءل عما إذا كنا قد فعلنا أي شيء آخر بالصفحة. هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تحسين الأداء العضوي، مثل إنشاء محتوى جديد أو الحصول على روابط جديدة.

لا. وهذا فقط نتيجة لتنفيذ البيانات المنظمة. حتى أننا اختبرناه عن طريق إيقاف تشغيله وبدأت النتائج في الانخفاض.

كانت قيمة البيانات المنظمة تقتصر على الحصول على النتيجة الغنية من Google.

والآن، تمتد القيمة إلى جودة إجراءات المرور.

وقد نشرت جوجل بعض دراسات الحالة تتناول بعض الأمثلة على استخدام المخطط لبعض العلامات التجارية الكبيرة.

أهم 5 أسباب لعدم استخدام العديد من العلامات التجارية للمخطط

هناك بعض الأسباب الشائعة التي واجهناها والتي تفسر سبب عدم استخدام بعض العملاء للبيانات المنظمة:

ليس لديهم الموارد الداخلية ويحتاجون إلى الاعتماد على وكالة أو مستشار، الأمر الذي قد يكون مكلفًا.

إنهم ليسوا تقنيين ولا يفهمون الكود وكيفية ترميز العناصر. نعلم جميعًا أن خطأ واحدًا في الكود يمكن أن يتسبب في عدم التحقق من صحة بياناتك المنظمة.

إنه غير مدعوم من قبل نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بهم.

وهم لا يرون ولا يفهمون الفوائد، حتى مع تقديم جوجل لدراسات حالة توضح القيمة الإضافية.

إنهم وراء الزمن وعالقون في الماضي.

لحسن الحظ، هناك بعض الحلول الرائعة في السوق والتي تسمح لك بالترميز على نطاق واسع وإنشاء البيانات المنظمة وإدارتها وقياسها بسهولة.

أهم فوائد استخدام المخطط

هناك العديد من الفوائد لاستخدام المخطط، خاصة بالنسبة لعلامات التجارة الإلكترونية.

وهنا عدد قليل من أهمها.

احصل على فهرسة المحتوى الخاص بك بشكل أسرع

لا يستطيع Google الزحف إلى شبكة الويب بأكملها، والتي تحتوي على أكثر من 3.23 مليار الصفحات. كما أنه لا يريد ذلك، لأن الزحف مكلف وهناك الكثير من التكرار والمحتوى منخفض الجودة الذي يريد محرك البحث إبعاده عن فهرسه.

يمكن أن يساعد الحصول على بيانات منظمة Google في العثور على المحتوى الخاص بك بشكل أسهل وفهمه بشكل أفضل.

نسبة نقر إلى ظهور أعلى

يعد ظهور نتائج غنية لمنتجاتك في SERPs طريقة رائعة لزيادة معدلات النقر إلى الظهور وجذب المزيد من الاهتمام إلى قوائمك، خاصة إذا كان لديك تقييمات رائعة للمنتج.

المزيد من التحويلات

يمكن أن يؤدي الحصول على نتائج غنية أيضًا إلى زيادة معدلات التحويل. إذا شاهد المزيد من الأشخاص قوائمك وكانت القوائم إيجابية، فستزداد احتمالية شرائهم منك.

احصل على مقتطفات مميزة وكن الفائز في استعلامات البحث الصوتي

الحصول على نتائج غنية هو الكأس المقدسة لتحسين محركات البحث. سيظهر موقعك في أعلى صفحة نتائج محرك البحث، قبل القوائم العضوية.

لا يعد وجود بيانات منظمة أمرًا ضروريًا، ولكنه قد يساعدك أحيانًا في الحصول على مقتطف مميز. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين معدلات النقر إلى الظهور وجذب المزيد من الزيارات.

يتم سحب نتائج البحث الصوتي من المقتطفات المميزة. وهذا يعني أنه يمكنك أن تكون النتيجة الوحيدة للاستعلام الصوتي لأن Google يستخدم هذه النتائج للإجابات الشفهية.

السيطرة على المعلومات الخاصة بك

تعد البيانات المنظمة الأساس الذي تفهم به الأجهزة المحتوى الخاص بك. كما أنه يمنح العلامات التجارية القدرة على التحكم في كيفية تعريف معلوماتها، وهذا بدوره يتيح لها التحكم في كيفية فهم الآلات للعلامة التجارية.

يؤدي وجود بيانات منظمة إلى توفير النطاق الترددي والوقت لأنك تقدم معلومات إلى Google حتى يتمكنوا من فهمها.

من المهم أيضًا أن نفهم أن محركات البحث تلعب لعبة طويلة مع البيانات المنظمة لأنها تتيح طريقة أكثر كفاءة للإجابة بشكل فعال على استعلامات البحث بنتائج أكثر تخصيصًا وواقعية.

وهذا ما يسمى “استرجاع البيانات”، على عكس ممارسة “استرجاع المعلومات” التقليدية والتي تفرض ضرائب على النطاق الترددي.

هذا التحول – وأهمية البيانات المنظمة – لن يختفي.

نصائح البيانات المنظمة

يجب استخدام البيانات المنظمة بشكل مناسب وإلا قد تجد نفسك أمام إجراء يدوي. أنا أعرف هذا بشكل مباشر.

كان لدي مجلس وظائف قديم لم أهتم به كثيرًا لأن الصناعة قد تغيرت كثيرًا. ولذلك كانت بعض إعلانات الوظائف تستخدم بيانات منظمة لا تتطابق مع المحتوى الموجود في بعض صفحات الوظائف.

عندما لاحظت أن بعض تصنيفات محركات البحث بدأت في الانخفاض بالنسبة لبعض الكلمات الرئيسية، كما أن مرات الظهور/النقرات كانت تتناقص أيضًا بمرور الوقت، ذهبت إلى Google Search Console ووجدت إجراءً يدويًا.

لقد اكتشفت عناوين URL التي تسببت في حدوث المشكلات، وحظرتها في ملف robots.txt، وأرسلتها عن طريق طلب إعادة النظر إلى Google.

لقد قاموا بمعالجة طلبي وبدأ التصنيف في العودة إلى الصفحة الأولى من أسفل الصفحة الثانية.

يرجى أخذ الإجراءات اليدوية على محمل الجد واستخدام أنواع البيانات المنظمة الصحيحة. لا تريد أن ترى Google يقلل من ظهورك وأدائك لأنك لا تستخدم ترميز البيانات المنظمة بشكل صحيح.

تأكد دائمًا من مراقبة موقعك – مثل النقرات ومرات الظهور والكلمات الرئيسية وما إلى ذلك – بحثًا عن أي علامات تشير إلى وجود مشكلة.

يمكن أن يستغرق تنفيذ البيانات المنظمة والحفاظ عليها وقتًا طويلاً. قد يؤدي خطأ واحد فقط في التعليمات البرمجية الخاصة بك إلى عدم التحقق من صحة البيانات المنظمة.

مع ظهور أنواع جديدة من البيانات المنظمة طوال الوقت، يجدر الانتباه إليها – خاصة عندما يمكنك جني فوائد زيادة عدد الزيارات ومرات الظهور والنقرات.

تأكد أيضًا من تحديث البيانات المنظمة من وقت لآخر. تظهر أشياء جديدة باستمرار من منظور البيانات المنظمة.

إعلانات الوظائف هي مثال جيد على ذلك. أعلنت Google للتو عن تطبيق مباشر وهو تغيير جديد في نوع البيانات المنظمة للإعلان عن الوظائف.

ملخص

لم تعد البيانات المنظمة أمرًا رائعًا فحسب، بل إنها تساعد Google على فهم المحتوى الخاص بك بشكل أفضل.

يعد هذا أيضًا عاملاً مهمًا إذا كنت تريد أن يكون موقعك مرئيًا ضمن ميزات البحث وأن يبرز في SERPS. يمكن أن تتضمن النتائج نتائج غنية وإمكانية اكتشاف محسّنة وحتى المزيد من النقرات.

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