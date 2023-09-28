Rewrite this title: ما مدى أهمية علامة H1 لتحسين محركات البحث؟

ستساعدك المقالة التالية: ما مدى أهمية علامة H1 لتحسين محركات البحث؟

ببساطة، علامات رأس H1 مهمة.

لكن الأمر لا يقتصر فقط على التأكد من أننا نستخدم H1s على صفحات الويب أو حتى كيف نحن نستخدمهم.

إنه في الواقع فهم ما هو H1 (بالتعريف الحديث) وكيف يتناسب مع تنظيم الصفحة.

والأهم من ذلك، هو معرفة كيفية تناسب H1 – وعلامات الرؤوس الأخرى (H2، H3، H4، وما إلى ذلك) – مع تجربة المستخدم الشاملة لتلك الصفحة وموقع الويب ككل.

من الناحية الفنية، لا يجب أن تكون علامة الرأس الرئيسية هذه H1.

ولكن، سواء أكان ذلك علامة H1 أو علامة رأس أخرى، فإن هذا الرأس الرئيسي مهم بشكل لا يصدق.

دعني أشرح.

H1s لم تعد كما كانت من قبل

اعتادت H1s أن تكون منهجية وموحدة. ولكن لم يعد الأمر كذلك، حيث أصبح البحث أكثر ذكاءً من أي وقت مضى ويزداد ذكاءً كل يوم.

إن فكرة استخدام H1 كفئة رئيسية – عنوان رئيسي، إذا صح التعبير – لم تتغير.

لكن دور هذا الرأس يعتمد بشكل أكبر على تجربة المستخدم الإجمالية للصفحة – وكيف يساعد في تحسين تلك التجربة – أكثر من اختلافات الكلمات الرئيسية المضمنة فيه والترتيب الذي يظهر به H1 في التسلسل الهرمي للرأس.

لذلك، لا يجب أن يكون هذا العنوان الرئيسي هو H1، ولكن الأساسيات التي تقف وراءه التمثيل كما تبقى H1.

يجب أن يكون العنوان الرئيسي لموقع الويب، والذي يمكن بسهولة أن يكون H1، عبارة عن ملخص شامل وقصير للمحتوى الموجود على الصفحة.

ويجب أن يكون باقي محتوى الصفحة موجودًا بشكل مريح أسفلها على الصفحة، على الأرجح في شكل عناوين فرعية.

لفهم أهمية H1 بشكل أكبر – وكيفية صياغة عناصر مثالية للمحتوى الخاص بك – من المفيد أن نفهم من أين جاءت H1s وكيف تطورت.

لأن غرضهم الآن مهم، لكن شكلياتهم غير مقيدة بقواعد أو شروط مسبقة.

ما كان عليه H1s

كانت هناك بعض المتطلبات المباشرة جدًا لـ H1s فيما يتعلق بتحسين محركات البحث.

قم بتضمين الكلمة (الكلمات) الرئيسية الأكثر أهمية.

لا تستخدم أكثر (أو أقل) من H1 واحد لكل صفحة.

تأكد من أن H1 هو النص الأول والأكبر على الصفحة.

لكن جوجل أوضحت ذلك هذه لم تعد قواعد الأرض.

لقد تطورت مواقع الويب، وكذلك طريقة تقديمها، وطريقة الزحف إليها (بواسطة محركات البحث)، وطريقة استهلاكها (من قبل البشر).

ما هي H1s الآن

وجود عدة H1s لا يمثل مشكلة.

إنه في الواقع اتجاه شائع إلى حد ما على الويب، خاصة مع HTML5، وفقًا لجون مولر من Google في الفيديو المرتبط أعلاه.

ولا ينبغي الإفراط في التفكير في عدد H1s الموجودة أو مكان اصطفافها على الصفحة إذا كانت بنية العنوان لصفحة معينة هي الطريقة الأفضل والأكثر تنظيمًا لعرض المحتوى على تلك الصفحة.

“سيتم تصنيف موقعك بشكل مثالي بدون علامات H1 أو مع خمس علامات H1،” قال مولر في أواخر عام 2019.

يجب علينا دائمًا تفضيل تجربة المستخدم على كثافة الكلمات الرئيسية أو حتى التسلسل الهرمي للعناوين.

(نظرًا لأن بعض أنظمة إدارة المحتوى (CMS) تستخدم تصميمًا قد يجعل الرؤوس الأخرى أكثر بروزًا من H1 لأي ​​سبب من الأسباب التصميمية.)

وبما أن وجود عدة H1s لا يؤثر سلبًا على الرؤية العضوية للصفحة، ولا يؤثر افتقار H1 إلى الكلمات الرئيسية عالية القيمة (إذا كان الأمر منطقيًا للغاية ولا يزال يلخص المحتوى الموجود على الصفحة)، فيجب أن تكون صياغة الرؤوس على الصفحة يتم ذلك دون التركيز بشكل كبير على كون تلك العناصر H1 على H2 أو العكس.

يتعلق الأمر فقط بالتأكد من تنظيم المحتوى بطريقة عملية ومعقولة.

واستشهد مولر بثلاث طرق يعمل بها نظام جوجل لفهم رؤوس الصفحات وكيفية دعمها للصفحة.

وهي تتضمن صفحة تحتوي على:

عنوان H1 واحد.

عناوين H1 متعددة.

أجزاء من النص مُصممة (بدون HTML الدلالي).

من الواضح أن هذا يوضح قدرًا كبيرًا من الحرية عندما يتعلق الأمر بنمط الصفحة وتنظيمها، بالإضافة إلى علامات الرؤوس بشكل عام.

ويتم مكافأة الكثير من المواقع التي تستخدم التخطيطات الثلاثة المذكورة أعلاه.

تعد علامات الرأس، بما في ذلك H1s، مفيدة أيضًا لإمكانية الوصول.

خاصة لزوار الموقع من ضعاف البصر الذين لا يملكون القدرة على النظر فعليًا إلى الموقع وتصميمه.

البرامج التي تساعد المستخدمين ذوي الإعاقة على استخدام مواقع الويب ستقرأ الرؤوس بالترتيب الذي تراه بها.

وبالتالي، تعد H1s جزءًا كبيرًا من موقع الويب الذي يتواصل مع هؤلاء المستخدمين، ولكن لن تؤثر H1s المتعددة على فعالية تلك الصفحة، حتى بالنسبة لضعاف البصر.

تذكر أن الأمر يتعلق بتجربة المستخدم.

10 مرات من أصل 10، وجود البنية الدلالية التي تشير إلى تنظيم واضح للمحتوى الموجود على الصفحة سيعمل لصالح صفحة الويب تلك من حيث إمكانية الزحف، والاستيعاب، وفي نهاية المطاف، الرؤية.

الحصول على أقصى استفادة من علامات H1s والرؤوس

بينما قيل أن H1s لا تفعل ذلك مباشرة تؤثر على التصنيفات العضوية (على سبيل المثال، تضمين الكلمات الرئيسية، والعلامات المتعددة، وما إلى ذلك)، فسيكون من المستحيل عدم اعتبارها جزءًا مهمًا من التحسين الشامل لكل صفحة ويب، وبالتالي العرض التقديمي.

إذا كانت الرؤوس قادرة على مساعدة الأشخاص على فهم محتوى الصفحة بطريقة أسهل، فمن المحتمل أنها يمكن أن تساعد محركات البحث بطريقة مماثلة.

وهم يفعلون.

ضع في اعتبارك أن العنوان الرئيسي الخاص بك، والذي قد يكون H1، هو ملخص دقيق للصفحة ومحتواها.

من المرجح أن تصطف جميع المواضيع والفئات الأخرى في تلك الصفحة أسفل هذا العنوان الرئيسي كعنوان فرعي، وعادةً ما تتعمق أكثر حول موضوع ما داخل هذا العنوان الرئيسي.

فكر في البنية الدلالية للصفحة بطريقة بسيطة:

الرأس الرئيسي (يمكن أن يكون H1). العنوان الفرعي 1 (يمكن أن يكون H2). العنوان الفرعي 2 (يمكن أن يكون H2 آخر). العنوان الفرعي الثانوي 1 (يمكن أن يكون H3). العنوان الفرعي الثانوي 2 (يمكن أن يكون H3). العنوان الفرعي 3 (يمكن أن يكون H2 آخر). العنوان الفرعي الثانوي 1 (يمكن أن يكون H3). العنوان الفرعي الثانوي 2 (يمكن أن يكون H3). العنوان الفرعي الثانوي 3 (يمكن أن يكون H3). العنوان الفرعي 4 (يمكن أن يكون H2 آخر). العنوان الفرعي 5 (يمكن أن يكون H2 آخر).



لن يحتوي بعض المحتوى على العديد من العناوين الفرعية أو أي منها.

سيكون لدى البعض عدة.

مرة أخرى، يتعلق الأمر بالمحتوى وأفضل طريقة لتقديمه للجمهور.

الرؤوس أكثر أهمية من H1s

يمكن أن تكون الرؤوس H1s، لكن ليس من الضروري أن تكون كذلك.

يمكن أن يكون العنوان الرئيسي للصفحة هو H1، ولكن ليس من الضروري أن يكون كذلك.

يجب أن يكون العنوان الرئيسي للصفحة موضوعًا/ملخصًا شاملاً للصفحة، وبالتالي من المحتمل أن يتضمن أيضًا الكلمات الرئيسية المستهدفة.

ولكن الأمر لا يتعلق بتحسين محركات البحث للصفحة؛ إنها مخصصة لزائر الموقع والخبرة التي يتمتع بها على الموقع.

تذكر: الأمر لا يتعلق بتحسين محركات البحث.

يتعلق الأمر بالمستخدمين.

اجعل الرسالة واضحة وتخطيط كل صفحة بسيطًا.

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