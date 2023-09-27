Rewrite this title: ما مدى أهمية ملفات XML وملفات Sitemap للصور بالنسبة إلى Google؟

ستساعدك المقالة التالية: ما مدى أهمية ملفات XML وملفات Sitemap للصور بالنسبة إلى Google؟

نظرًا لأن نتائج بحث Google أصبحت أكثر وضوحًا بشكل متزايد، فقد تزايدت أهمية تحسين الصور – خاصة في التجارة الإلكترونية والسفر والقطاعات الأخرى حيث يتوقع المستخدمون طرق عرض متعددة للمنتج أو الخدمة التي يفكرون فيها.

تظهر أحدث الأرقام من سجل ميزات Moz SERP أنه على مدار الثلاثين يومًا الماضية، اعتبارًا من تاريخ النشر، ظهرت الصور في نتائج البحث 40.7% من استعلامات بحث Google.

يأتي سؤال “طرح سؤال حول تحسين محركات البحث” اليوم من Argiee في الفلبين. ارجي يسأل:

“ما مدى أهمية إرسال خريطة موقع مصورة إلى Google؟”

أولاً، دعونا نفكر في “ما مدى أهمية خرائط مواقع XML؟”

هل تحتاج إلى خريطة موقع XML؟

تم إطلاق محركات البحث لأول مرة بروتوكول خريطة الموقع XML مرة أخرى في عام 2005، وسرعان ما تبعتها خرائط مواقع الصور بتنسيق XML.

في ذلك الوقت، كانت خرائط مواقع XML طريقة رائعة للمواقع الجديدة تمامًا – أو المواقع الكبيرة التي تحتوي على عدد كبير من الصفحات أو مشكلات الارتباط أو الزحف – لمساعدة المحركات على اكتشافها والزحف إليها بكفاءة أكبر.

حتى أنهم قدموا لنا جميع أنواع البيانات الإضافية التي يمكننا وضعها هناك، مثل تاريخ آخر تعديل، وتكرار التغيير، والأولوية، وما إلى ذلك.

ومع ذلك، فإن معظم محترفي تحسين محركات البحث (SEO) يضعون أولوية كل صفحة على “واحدة” وتكرار التغيير إلى “يومي”. كان محترفو تحسين محركات البحث (SEO) سيئين للغاية في تعديل تاريخ آخر تحديث؛ من السيء للغاية، في الواقع، أن Google بدأت منذ ذلك الحين في تجاهل معظم هذه الحقول.

على الفور تقريبًا، تم تصوير خرائط مواقع XML في أعلى كل قائمة مرجعية ونموذج تدقيق لتحسين محركات البحث، وتم إنشاء أدوات للمساعدة. حتى أنني قمت بإنشاء واحدة بنفسي وحصلت على رابط من صفحة خريطة موقع Google الرسمية في ذلك الوقت! (الأداة لم تعد موجودة. أفتقد رابط Google الخاص بي.)

لذلك، على الرغم من سهولة تضمينها في عمليات التدقيق وقوائم المراجعة، ما مدى أهمية خرائط موقع XML اليوم؟

الجواب، كما هو الحال مع العديد من الجوانب الأخرى لتحسين محركات البحث، هو: ذلك يعتمد.

خلافا للاعتقاد الشائع، لا تعد خرائط مواقع XML أحد عوامل تصنيف تحسين محركات البحث.

في عالم مثالي، لن يحتاج أحد إلى خريطة موقع XML للصفحات أو الصور.

تم إنشاء خرائط مواقع XML كنوع من المساعدة لإصلاح عدد لا يحصى من مشكلات تحسين محركات البحث الأخرى الشائعة بين المواقع الكبيرة.

إذا كنت تقوم بتحسين محركات البحث بشكل صحيح، على الرغم من ذلك:

يمكن الزحف إلى موقعك بسهولة وترميزه بطريقة تمكن Google من اكتشاف جميع الروابط الداخلية الخاصة بك.

ولديك روابط خارجية كافية لموقعك لإرجاع الزاحف بشكل متكرر.

في هذه الحالة، لن تحتاج حقًا إلى خريطة موقع XML.

هل نحتاج إلى إرسال ملف Sitemap للصور إلى Google؟

وينطبق الشيء نفسه على الصور. إذا تم ترميز صورك بطريقة سهلة للزاحف وكان من السهل اكتشاف الصفحات الموجودة عليها والزحف إليها أيضًا، فلن تحتاج حقًا إلى خريطة موقع للصور.

لكن لكن لكن…

نحن نعلم أن هذا ليس هو الحال بالنسبة لمعظم المواقع.

يتم تحميل العديد من الصور بشكل بطيء بطرق لا تستطيع محركات البحث رؤيتها. مع تزايد أهمية التحول التراكمي للتخطيط (CLS) ومقاييس السرعة الأخرى، فإن أحد أسهل الحلول هو إلغاء تحميل الصور.

في هذه الحالة، يمكن أن تكون خرائط مواقع الصور ذات قيمة كبيرة لفهرسة صورك وإدراجها في نتائج البحث.

ضع في اعتبارك أنه حتى إذا تمت استضافة صورك من خلال DAM أو CDN، فلا يزال بإمكانك استخدام خريطة موقع الصور.

مثال آخر على أهمية خرائط الموقع هو hreflang. لأسباب فنية مختلفة، قد يكون من الصعب جدًا على بعض المواقع تنفيذ hreflang على مستوى الكود أو رأس HTTP.

لحسن الحظ، توفر لنا محركات البحث خيارًا لتطبيق hreflang على مستوى خريطة موقع XML. لقد كان هذا منقذًا للعديد من الشركات، وهو يجعل خرائط مواقع XML مهمة جدًا بالنسبة لهم.

فقط لا تنس أن تبقيها محدثة.

تحذيرات خريطة موقع XML والمشكلات المحتملة

المشكلة في خرائط مواقع XML هي أنها مجرد أداة أخرى. وكما هو الحال مع أي أداة، ففائدتها تعتمد على كيفية استخدامها.

خذ سكينا على سبيل المثال. يمكننا استخدامه لتزيين الخبز أو قطع القشور عن الجبن المشوي.

أو يمكننا أن نطعن أنفسنا به.

لسوء الحظ، ينتهي الأمر بعدد كبير جدًا من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) إلى طعن أنفسهم بخرائط مواقع XML الخاصة بهم.

تحتوي معظم مواقع العملاء التي أقوم بتدقيقها على معلومات متضاربة في خريطة موقع XML الخاصة بها مقابل موقعها الفعلي.

أحد الأمثلة الشائعة هو وجود علامات hreflang مختلفة في الكود وخريطة الموقع. ويحدث آخر عندما تكون الروابط الموجودة في خريطة الموقع عبارة عن إصدارات أساسية مختلفة عن الروابط الموجودة في شريط التنقل الرئيسي.

قد يكون هذا مربكًا للبحث عن برامج الزحف.

خرائط المواقع هي غيظ الحيوانات الأليفة

بالنظر إلى كل ما سبق، لا تزال خرائط مواقع XML واحدة من أكبر الأشياء التي تضايقني في مجال تحسين محركات البحث (SEO). يبدو أنه في كل مرة أرى فيها عملية تدقيق، فإنهم يبدأون دائمًا بخرائط موقع XML.

آخر ما رأيته قام به طرف ثالث لعميل جديد بدأ بـ “خريطة موقع XML المفقودة” كالشريحة الأولى. يتكون الموقع من 12 صفحة بالضبط، جميعها مفهرسة في Google وBing وتحتل مرتبة جيدة.

إذا أضافوا خريطة موقع، فهل سيحصلون على مرتبة أعلى؟ لا، لأنه كما نعلم فإن خريطة موقع XML ليست إشارة تصنيف.

هل سيحصلون على المزيد من حركة المرور؟ لا، جميع صفحاتهم مفهرسة بالفعل. فلماذا إعطاء الأولوية في التدقيق؟

ليس هناك أي فائدة فعلية لهذا العميل من إنشاء خريطة موقع XML نظرًا لعدم وجود فهرسة أو مشكلات أخرى لحلها.

كمحترفين في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، نحتاج أحيانًا إلى التفكير فيما وراء قائمة المراجعة ونسأل أنفسنا عما إذا كانت هناك فائدة حقيقية فيما نقوم به أو نوصي به. تعد خرائط مواقع XML مثالًا رائعًا على ذلك.

بالنسبة للمواقع التي بها مشكلات والمواقع الكبيرة التي بها مشكلات في الزحف، يمكن أن تكون خرائط مواقع XML بمثابة وسيلة مساعدة مفيدة.

ومع ذلك، بالنسبة لمعظم المواقع، أوصي بإصلاح مشكلات الزحف، إن أمكن، وعدم الاعتماد على خريطة موقع XML فقط.

فقط اعلم أنه موجود إذا كنت في حاجة إليه.

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