Rewrite this title: ما مدى عدم دقة موقع Google: عامل التشغيل وكيفية إصلاحه

ستساعدك المقالة التالية: ما مدى عدم دقة موقع Google: عامل التشغيل وكيفية إصلاحه

SITE: يعد عامل التشغيل أحد أوامر بحث Google المتقدمة المفضلة لدي. لقد كانت دائمًا طريقة جيدة لمعرفة عدد عناوين URL (تقريبًا) الموجودة في فهرس Google، لتشخيص بعض مشكلات تحسين محركات البحث في الموقع بالإضافة إلى تحديد العقوبة.

لقد كان هناك المزيد والمزيد من الأشخاص في الآونة الأخيرة الذين يشكون من عدم الدقة موقع: الأمر هو في الواقع. أبلغ الأشخاص إما عن انخفاض مفاجئ في عدد النتائج التي تم إرجاعها لأمر site:domain.com (مع عدم الإبلاغ عن أي تغيير في أدوات مشرفي المواقع من Google) أو بيانات غير متسقة (مرة أخرى، مقارنة ببيانات حساب أدوات مشرفي المواقع التي تم التحقق منها).

هذا ما ناس اذكياء يقول حول هذا:

هناك عدد متزايد من الأشخاص يلاحظون النتائج الغريبة من الموقع: المشغل. خلاصة القول بالنسبة لي، أنه لم يعد من الممكن الوثوق بهذا التقرير بعد الآن – وعلى الأخص ليس العدد. لمجرد عدم وجود عنوان url في الموقع: لا تعني نتيجة عامل التشغيل أنه لم تتم فهرسته ولا يحصل على زيارات بحث.

ومع ذلك، على الرغم من الموافقة على كون الأمر غير دقيق إلى حد كبير، إلا أن الأشخاص ما زالوا يرون التأثير على تصنيفات الموقع الفعلية:

على أية حال، في حين أنني وجدت أن “الموقع:” يمكن الاعتماد عليه بنسبة 65% (وسأتوسع في هذا)، إلا أنني لا أزال أجد الارتباط (بين رقم “الموقع” وحركة بيانات SERP) مهمًا إلى حد ما.

هذا تشير مناقشة المنتدى إلى ضرورة التحقق من عدد من مراكز بيانات Google قبل الوصول إلى أي استنتاجات:

أعتقد أن مراكز البيانات تحتفظ بجميع البيانات ويتم تصفية تلك البيانات وصولاً إلى جوجل العادي. يعرف Google أن جميع الصفحات موجودة، فهو فقط يختار الصفحات التي تعتبر أكثر أهمية. لقد كان هذا يزعجني دائمًا في الماضي حتى لاحظت أن الكثير من عمليات البحث عن العبارات الفريدة ستعرض صفحة ليست جزءًا من عام 1950 الذي يعيده مشغل الموقع.

فيما يلي بعض الأدوات التي ستساعدك على التحقق من SITE: نتائج أي موقع من مواقعك للمقارنة بنتائج Google العادية:

أداة مراكز بيانات WebRankInfo (17 مركز بيانات Google في وقت واحد)؛

SEOchat “البحث عن مراكز بيانات متعددة” (12 مركز بيانات في وقت واحد، 3 نطاقات من مراكز البيانات متاحة)؛

بحث LinksAndTraffic Datacenters (10 مراكز بيانات Google في وقت واحد)؛

IWebTool Google Data Center Search (10 مراكز بيانات Google في وقت واحد، تتوفر 4 نطاقات من مراكز البيانات).

أرقام ل [site:SearchEngineJournal.com]:

جوجل العادي: 22,600 (ليوم 3 نوفمبر)

مراكز البيانات: تتراوح من 9,980 (!) إلى 23,100

ماذا عنك؟