Rewrite this title: ما مقدار الوزن الذي لا تزال الكلمات الرئيسية في اسم النطاق (استطلاع)؟

ستساعدك المقالة التالية: ما مقدار الوزن الذي لا تزال الكلمات الرئيسية في اسم النطاق (استطلاع)؟

ليس هناك من ينكر حقيقة أن الكلمات الرئيسية في المجال كانت وسيلة قوية جدًا لتكون الأول في Google SERPs لتلك الكلمات الرئيسية. حسنًا، لا تفهموني خطأً، فأنا أتحدث عن:

تطابق تام (إذا كنت تمتلك موقع “weightlossguide.com”، فمن المحتمل أن تجده ضمن أفضل 5 مواقع لهذا الغرض العبارة بالضبط دون بذل الكثير من الجهد من جانبك)؛

(إذا كنت تمتلك موقع “weightlossguide.com”، فمن المحتمل أن تجده ضمن أفضل 5 مواقع لهذا الغرض العبارة بالضبط دون بذل الكثير من الجهد من جانبك)؛ نطاقات .com (في أغلب الأحيان: في بعض الأحيان يعمل هذا مع نطاقات .org أو TLDs المحلية، ولكن عادةً إذا تنافست تلك النطاقات مع نطاق .com، فسوف يخسرون: انظر المثال الثاني هنا).

لقد ناقشنا هذه المسألة منذ عام واحد بالضبط، وقد لاحظها الكثيرون أيضًا محركات البحث الأخرى للنظر بشكل كبير في الكلمات الرئيسية في أسماء النطاقات.

ومع ذلك، يُقال إن محركات البحث (أو من المتوقع إلى حد ما) تركز بشكل أقل فأقل على الكلمات الرئيسية في أسماء النطاقات لسببين:

وقد تم إساءة استخدام هذا من قبل مرسلي البريد العشوائي الذين قاموا بتسجيل مئات النطاقات “ذات الذيل الطويل” لتصنيفها حسب المطابقة التامة؛

يكاد يكون من المستحيل اليوم الحصول على أي نطاقات “مطابقة تامة” لا تكون طويلة جدًا أو لا معنى لها.

للأسباب المذكورة أعلاه، كدت أن أتوقف عن التفكير في هذا التكتيك. ولكن شيئا واحدا أعادني إلى ذلك.

أحب لقطات الشاشة وقررت مؤخرًا جمع أكثر اللقطات الرائعة التي صادفتها في مكان واحد. ولهذا السبب قررت تسجيل المجال Funnyscreenshots.com وفي غضون أيام قليلة (في ذلك الوقت بالمناسبة – لم أتوقع حتى أن تتم فهرسته بهذه السرعة) لاحظت إحالات Google للموقع تطابق تام. أتفهم أنه لا توجد منافسة تقريبًا، ولكن أليس الأمر سريعًا جدًا على أي حال؟