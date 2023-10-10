Rewrite this title: ما مقدار حركة المرور التي يشير إليها Bing إلى موقعك؟

ستساعدك المقالة التالية: ما مقدار حركة المرور التي يشير إليها Bing إلى موقعك؟

كنت أتصفح تحليلاتنا الليلة الماضية على SEJ وأبحث في إحالاتنا من Bing، واعتقدت أنني سأشاركها مع قرائنا.

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تمثل إحالات Bing 3.14% من حركة البحث العضوية إلى مجلة محرك البحث. بالنظر إلى أفضل 3 محركات بحث للإحالة، تفوق Bing على Yahoo في الإحالات إلى SEJ:

جوجل 91.46% بنج 3.14% ياهو 3.09%

قد يبدو هذا فرقًا كبيرًا إلى حد ما وقد يكون رد فعلك الأول شيئًا من هذا القبيل “حركة مرور Bing ليست كبيرة جدًا” ولكن بالنظر إلى أهم مُحيلي حركة المرور لدينا خلال الثلاثين يومًا الماضية، يتصدر Bing الكثير من مواقع الويب والشبكات الرئيسية.

جوجل com.feedburner بنج ياهو twitter.com facebook.com sphinn.com شبكة اسأل.كوم stumbleupon.com aol douban.com mediapost.com readwriteweb.com reddit.com en.wikipedia.org لذيذ.كوم تويتر تغذية hootsuite.com

ومع ذلك، لا أعتقد أن هذه القائمة صحيحة بنسبة 100%، نظرًا لأن Google Analytics يواجه صعوبة كبيرة في دمج جميع البيانات Twitter الإحالات في مقياس واحد. اعتقد ان Twitter حركة المرور المدفوعة إلى SEJ تتفوق على Bing وYahoo. لتتبع هذا بشكل أفضل، سنقوم بإضافة أداة جديدة من BLVDstatus هذا الأسبوع لقياس أفضل Twitter وحركة المرور المدفوعة اجتماعيًا إلى SEJ.

إذًا، كيف تبدو حركة مرور Bing لديك؟ لا تتردد في المشاركة في التعليقات أدناه.