Rewrite this title: ما هو الأفضل لصفحات المنتج وتحسين محركات البحث: المحتوى أم الروابط الخلفية؟

ستساعدك المقالة التالية: ما هو الأفضل لصفحات المنتج وتحسين محركات البحث: المحتوى أم الروابط الخلفية؟

هذا الأسبوع اسأل كبار المسئولين الاقتصاديين السؤال يأتي من Andrzej في بولندا. هو يكتب:

“أعمل في متجر على الإنترنت يبيع مستلزمات فنية وأقف عند مفترق طرق لأقرر ما يجب فعله بأوصاف المنتجات (التي تكون في الوقت الحالي أقل من المعايير في كثير من الحالات – وأحيانًا جملة واحدة فقط). أرى خيارين:

أنشئ نظامًا أساسيًا منفصلاً يجمع المعلومات حول هذه المنتجات بالإضافة إلى الاختبارات (روابط لمقاطع فيديو YouTube والمدونات وما إلى ذلك) ومراجعات العملاء الموجودة على الويب (روابط إلى صفحات تحتوي على آراء وأرقام مجمعة وتحليل المشاعر والإيجابيات والسلبيات الشائعة وما إلى ذلك). ). ثم قم بإنشاء رابط من تلك الصفحات إلى صفحات المنتج المناسبة في المتجر الفعلي. انسَ النظام الأساسي الجديد وركز على جعل الأوصاف في المتجر جيدة قدر الإمكان ولكن بدون كل الميزات والميزات (لا توجد اختبارات أو مراجعات أو تحليل للتنقيب عن النصوص – كل تلك الروابط الصادرة ستكون ضارة جدًا بالتحويل).

لذلك أعتقد أن السؤال هو: من [an] من منظور تحسين محركات البحث، هل من الأفضل أن يكون لديك أوصاف منتج جيدة وطويلة بشكل مناسب في المتجر (دون أي روابط لصفحات المنتج من مواقع الويب الأخرى) أو أوصاف منتج قصيرة/متوسطة في المتجر وروابط من مجال آخر مليئة بأفضل محتوى ممكن (ولكن مع لا توجد سلطة المجال حتى الآن)؟

من فضلك، ضع في الاعتبار أنه بالمقارنة مع المتجر، فإن مثل هذه المنصة سيكون لديها إمكانات أكبر بكثير للربط بها من مواقع الويب والمدونات الأخرى وما إلى ذلك، وربما تحتل مرتبة عالية في Google.

سؤال عظيم!

بدلًا من التفكير في الأمر من وجهة نظر تحسين محركات البحث، فكر في عملائك وفكر أيضًا في السبب الذي يجعل شخصًا ما يقدم رابطًا خلفيًا لصفحة منتج في متجر فني.

لا تظهر الروابط الخلفية بشكل طبيعي لصفحات المنتج إلا إذا كان منتجًا موضوعًا ساخنًا وكنت أنت الشركة المصنعة.

المرة الوحيدة الأخرى هي إذا كان المنتج الأكثر طلبًا في العالم هو “مطهر الأيدي” أو “لعبة عيد الميلاد الكبيرة لهذا العام التي تم بيعها بالكامل”.

ستجد بعد ذلك قوائم توفر روابط خلفية مباشرة إلى صفحة المنتج في تقارير المنتج.

ولكن قبل أن ننتقل إلى سبب كون المحتوى سهل الاستخدام أكثر أهمية من الروابط الخلفية لصفحات المنتج، فلنتحدث عن الخرافات الشائعة مثل عدد الكلمات والأوصاف الطويلة التي تعني تحسين محركات البحث.

(TL:DR، انتقل إلى القسم السفلي حيث ننتقل إلى كتابة المحتوى، وهذا هو المكان الذي تصبح فيه الأمور جيدة.)

يؤثر عدد الكلمات والأوصاف الطويلة على تصنيفاتك

إذا أخبرك شخص ما بذلك، فإما أنه لا يعرف ما يفعله، أو أنه لم يسألك فعليًا عن نوع الصفحة التي لديك.

الدراسات التي تظهر أن عدد الكلمات الأطول يجلب المزيد من الحركة ووقتًا أطول على الصفحة منحرفة.

إنهم لا يأخذون مشكلتك المحددة بعين الاعتبار.

قد تتضمن الدراسة صفحات تعليمات مفصلة، ​​ومجلات طبية، وأوراق أو وثائق مرجعية

قد تتم قراءة صفحات الموارد لفترة أطول لأنها يجب أن توفر تعليمًا كاملاً، كما هو الحال مع الصفحات الإرشادية، حيث يكون الشخص موجودًا على الصفحة ويشاهد الفيديو لأنه يحتاج إلى إكمال مشروع. وهذا يعادل وقتا أطول في الموقع. يجب ألا تحتوي صفحات منتجك على أوقات طويلة. تعني الأوقات الطويلة أثناء عملية الدفع أنك لا تقدم للعميل إجابة مفادها أن موقعك لديه الحل الخاص به أو أن لديك عملية دفع مربكة.

إن أهمية النسخة لاستعلام البحث هو ما يهم.

إذا كان الاستعلام الذي تحاول تصنيفه يستغرق 50 كلمة ليعطي أفضل تجربة، فهو 50 كلمة، فلا تجعله 1000 لتواجه بعض الشائعات من “المعلم” أو “الخبير”.

تأكد أيضًا من عرض الكلمات الخمسين بأفضل تنسيق بما في ذلك الجداول وقوائم التعداد النقطي والفقرات والفيديو.

نصيحة إضافية

تأكد الآن أن لديك:

أخيرًا، تحقق من بنية موقعك بما في ذلك مسارات التنقل والروابط الداخلية والتنقل وخريطة الموقع الخاصة بك.

هذه كلها مهمة بالنسبة للمنتجات التي تريد تصنيفها في محركات البحث.

ما ورد أعلاه هو ما يهم عندما تريد تصنيف صفحة المنتج.

ليس الحد الأدنى من الكلمات.

الآن، دعنا ننتقل إلى سؤالك…

إذا وصل أحد العملاء إلى صفحة منتجك، فلديك الآن فرصة إجراء عملية بيع.

فكر فيما سيمنحهم أفضل تجربة.

(من فضلك تذكر أنني سأتجاهل الجوانب الفنية، وتصميم الصفحة، والصور المفيدة مقابل الصور غير المستخدمة، وعوامل الثقة، وحيل التحويل.)

الجواب هو نسختك!

ركز على المستخدم النهائي، وليس الروابط إلى الصفحات التي لا تستحق الارتباط للأسباب المذكورة أعلاه.

يجب أن تكون نسخة صفحة المنتج حول المستخدم النهائي.

تحدث عن الإمدادات وكيف ستفيدهم.

ما هي أنواع الأعمال الفنية التي يمكن استخدام العرض الموجود على الصفحة لها؟

هل هناك طرق مبتكرة لاستخدام هذا العرض لم يفكر بها المتسوق المحتمل؟

ما الذي يحتاج العميل إلى معرفته حول توافق العرض مع الوسائط أو التقنيات الأخرى؟

هل هناك مدة صلاحية للمنتج؟

هذا هو ما يهم!

إذا كان المنتج الطباشير…

هل يمكن أن تعمل على الطوب والورق والقماش؟

هل ستلطخ الملابس وهل هي آمنة للأطفال؟

هل يحتوي على مواد سامة وهل تحتاج إلى قفازات عند استخدامه؟

كيف يمكنك جعله يلتصق بشكل دائم بالوسط ولا يمتزج عندما يتلامس مع الأسطح الأخرى؟

فكر في احتياجات عملائك ثم ابدأ في إنشاء المحتوى الخاص بك.

الخطوة الأولى: كتابة وصف المنتج

فيما يلي مثال لوصف جيد للمنتج.

هل تبحث عن طباشير يمكن لأطفالك الاستمتاع بالرسم عليه على الرصيف ويمكنك استخدامه في الاستوديو؟ أنت في المكان الصحيح! ستتيح لك العلامة التجارية XY إنشاء أنواع العمل A وB دون تلطيخ ملابس أطفالك إذا قرروا إجراء اختبار تشغيل عندما لا تنظر.

يمكن تنظيف الطباشير XY من الخشب الصلب والبلاط باستخدام أداة زرقاء. تعتبر المثبتات 12 و34 مثالية لجعلها ميزة دائمة بمفردها، ويمكنك دمجها مع عناصر واجهة المستخدم الأرجوانية حتى لا تعمل عند دمجها مع الطلاءات ولـ 123 مشروعًا. وهذا يجعل الطباشير XY الأكثر تنوعًا ومثاليًا لجميع مشروعاتك الأكثر أهمية.

هل لديك أسئلة حول الطباشير XY؟ انظر أدناه للعثور على الإجابات!

الخطوة 2: تقديم الإجابات

يعد العثور على الأسئلة التي يطرحها الأشخاص أمرًا سهلاً ويمكن أن يجلب لك زيارات ومبيعات جديدة.

أول أداتين أستخدمهما هما AnswerThePublic ومحركات البحث.

اكتب العبارة الرئيسية مثل “chalk” في المربع الموجود على Answerthepublic.com أو افتح نافذة التصفح المتخفي في متصفحك واكتب “chalk” في محرك البحث المفضل لديك.

يمنحك موقع AnswerThePublic مجموعة كبيرة من الأسئلة عند الانتهاء من تجميع استعلامك.

عندما تكتب كلمة أو عبارة في محرك بحث، يوفر لك محرك البحث اقتراحات تلقائية أثناء الكتابة. يمكن أن يكون كل منها سؤالاً جيدًا للصفحة الأسئلة الشائعة.

اعتمادًا على المعدلات التي تستخدمها، ستتضمن نتائج البحث أيضًا عبارة “يسأل الأشخاص أيضًا”.

استخدمها على صفحة المنتج الخاص بك ولكن فقط إذا كانت الأسئلة ذات صلة مباشرة بمنتجك وليس بالمنتجات الأخرى.

إذا كانت ذات صلة بمنتجات أخرى، فستحتاج إلى استخدامها في صفحة الفئة بدلاً من ذلك.

الخطوة 3: التنسيق والنشر

الآن، حان الوقت لإلقاء نظرة على النص وتنسيق كل شيء بشكل صحيح.

إذا كنت تقارن بين أنواع أو مجموعات الطباشير، فقد يكون جدول HTML هو الخيار الأفضل.

إذا كانت لديك قائمة من الألوان المضمنة، فقد تكون القائمة النقطية غير المرتبة هي الحل الأفضل.

إذا كان الأمر يتعلق بكيفية استخدام الطباشير لأداء مهمة ما، فيمكن أن تعمل القوائم المرتبة.

في الأساس، لا تريد دائمًا استخدام فقرة. قد لا تكون أفضل تجربة للمستخدم.

عندما تفعل ما ورد أعلاه، فإنك تخلق تجربة مذهلة للمستخدم النهائي وهذا بدوره يجعل صفحات منتجك رائعة لتحسين محركات البحث.

ولا علاقة له بعدد الكلمات.

الأمر كله يتعلق بالتجربة والتأكد من أنها تجربة كاملة.

ومن هناك يمكنك الحصول على المزيد من التقدم فيما يتعلق ببنية الموقع، والتعليمات البرمجية، وضغط الصور، وما إلى ذلك.

لكن هذا المنشور يتعلق بالنص نفسه لذا سأترك ذلك جانبًا.

آمل أن يساعد هذا!

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