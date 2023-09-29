Rewrite this title: ما هو الأفضل لموقعك على الويب: الروابط الخلفية أم المحتوى؟

ستساعدك المقالة التالية: ما هو الأفضل لموقعك على الويب: الروابط الخلفية أم المحتوى؟

هذا الأسبوع اسأل كبار المسئولين الاقتصاديين السؤال يأتي من بهارجاف في حيدر أباد الذي يسأل:

“إذا كنت بحاجة إلى الاختيار بين الروابط الخلفية أو المحتوى، فما الذي يجب أن أعمل عليه أولاً؟ ما الذي سيكون أكثر فائدة لحركة المرور على موقع الويب؟

مرحبًا بهارجاف!

هذا سؤال رائع يطرحه كل صاحب عمل وفريق تسويق تقريبًا.

والخبر السار هو أن هناك إجابة سهلة للغاية.

اذهب مع المحتوى

إذا كان عليك الاختيار بين إنشاء محتوى وإنشاء روابط خلفية، فاختر المحتوى.

فيما يلي أربعة أسباب لذلك:

المحتوى مخصص لمستخدميك

الروابط الخلفية مخصصة لأغراض تحسين محركات البحث (SEO).

المحتوى مخصص للمستخدمين للتفاعل مع موقعك، وزيادة مرات الظهور للمساحة الإعلانية، وشراء منتجاتك، وملء نماذج العملاء المحتملين. بدون محتوى، لا يوجد سبب لقيام موقع ويب بتوفير مصادر لك (أي إعطائك رابطًا خلفيًا).

الاستثناء الوحيد هو عندما تكون أول شخص أو شركة تقدم منتجًا أو خدمة معينة على الإطلاق.

وفي تلك المرحلة، من المحتمل أن تكون وسائل الإعلام الرئيسية والصحافة الطبيعية، وليست روابط خلفية من بناء الروابط.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الروابط الخلفية لصفحات الفئات والمنتجات ليست روابط طبيعية ولا تحدث بشكل طبيعي إلا إذا كنت أنت الشركة المصنعة.

وحتى في هذه الحالة، عادةً ما تكون المواقع الإخبارية مصدرًا للشركة وصفحتك الرئيسية مقابل صفحة الفئة.

المحتوى هو سبب ارتباط الناس

السبب الثاني لقول أن المحتوى أكثر أهمية لاختيار المحتوى على الروابط الخلفية هو أن الشخص يحتاج إلى سبب للارتباط بموقعك “بشكل طبيعي”.

من خلال إنشاء موارد إعلامية، أو مشاركة البيانات، أو طرق إنجاز مهمة محددة، أو ببساطة توفير لعبة أو اختبار رائع وذو صلة بالسياق، تكون قد أنشأت سببًا لشخص ما للارتباط بك.

إنه المحتوى الذي يخلق سبب الارتباط ويساعد في جعل كل شيء يبدو طبيعيًا.

يحدد المحتوى موضوع الصفحة

ثالثًا، لا تحدد الروابط الخلفية دائمًا ما هو موجود في الصفحة، ولكن الروابط الخلفية تعطي إشارة حول ما يمكن أن يكون موجودًا عندما تكون غنية بالكلمات الرئيسية.

من ناحية أخرى، يحدد المحتوى موضوع الصفحة باستخدام علامات الرأس، وعلامات العنوان، والروابط الداخلية، والمخطط (على الرغم من أن هذا يعد أكثر تقنية لتحسين محركات البحث)، وما إلى ذلك.

ومع ذلك، يجب أن يكون لديك مزيج من أنواع الروابط الخلفية بما في ذلك:

روابط واستشهادات غنية بالكلمات الرئيسية وذات علامة تجارية.

Dofollow، nofollow، برعاية، UGC، وما إلى ذلك.

الأخبار/الوسائط والمدونون ومنتجو المحتوى والتعليقات والهدايا المجانية من المنتديات والمجتمعات.

الدلائل والأدلة المحلية وأقسام موارد الصناعة.

يرجى ملاحظة أن النقاط الأربع المذكورة أعلاه كلها أشياء تحدث بشكل طبيعي.

لا أوصي بالبناء والتركيز على أي واحد أو آخر.

ولكن إذا لم يكن لديك مزيج ذو مظهر طبيعي، فقد ينتهي بك الأمر إلى تخفيض قيمة العملة أو إجراء يدوي.

المحتوى يساعد في بنية الموقع

السبب الرابع هو أن المحتوى يمكن أن يساعدك في بناء بنية الموقع وهندسته من خلال الارتباط الداخلي.

وهذا يختلف عن نحت الترتيب، والذي يتم إجراؤه لتحسين محركات البحث (SEO) فقط.

من خلال بناء بنية ربط داخلية طبيعية، فإنك تحاول توجيه الأشخاص إلى الموارد وخيارات الشراء من محتوى مفيد مثل أدلة المقارنة.

يساعد ذلك كلاً من زوار موقع الويب وعناكب محركات البحث على اكتشاف أهم الصفحات والموضوعات داخل موقع الويب الخاص بك بطريقة طبيعية.

الخلاصة: المحتوى أفضل لموقعك على الويب

الروابط الخلفية مهمة وتساعدك على التصنيف.

لكن المحتوى يعمل عبر جميع القنوات بدءًا من الدفع لكل نقرة (PPC) وحتى تحسين محركات البحث (SEO) والتغطية الإعلامية وحركة الإحالة.

يمكن أن يؤدي المحتوى الجيد أيضًا إلى روابط خلفية.

إذا كان عليك الاختيار بين الاثنين، سأختار المحتوى.

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