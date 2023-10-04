Rewrite this title: ما هو الاتجاه هذا العام؟ نظرة عامة على تقرير اتجاهات الإنترنت لعام 2015 [INFOGRAPHIC]

ستساعدك المقالة التالية: ما هو الاتجاه هذا العام؟ نظرة عامة على تقرير اتجاهات الإنترنت لعام 2015 [INFOGRAPHIC]

في كل عام، تقدم ماري ميكر من شركة Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) تقريرها السنوي عن اتجاهات الإنترنت. وينتظر المسوقون الرقميون ومديرو العلامات التجارية وعشاق الإنترنت من جميع أنحاء العالم توفره بفارغ الصبر.

ولم يكن تقرير عام 2015 مختلفاً، ويستحق الانتظار. ومع وجود التقرير في أقل من 200 صفحة، يمكنك العثور تقريبًا على أي معلومات تريد معرفتها عن الإنترنت. أحب التقارير والبيانات والإحصائيات تمامًا مثل أي شخص آخر، ولكن قراءة مثل هذا التقرير الضخم قد يكون أمرًا شاقًا.

لهذا السبب، قمت بتمشيط التقرير وركزت على أهم خمسة اتجاهات وكيفية ارتباطها بالتسويق الرقمي وإدارة التواجد الرقمي والبحث المحلي لأصحاب الأعمال والعلامات التجارية.

الصور أدناه مقتطفة هي من الرسم البياني الكامل التي تم إنشاؤها من خلال شركتي، Advice Interactive.

1. استخدام الإنترنت يكون في الوقت الإضافي

في السنوات الـ 15 الماضية، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت من الملايين إلى المليارات. في السابق، استخدمنا جميعًا دفاتر الهاتف، والتحدث الشفهي، والقيادة في إحدى الشركات باعتبارها طريقتنا الرئيسية للعثور على المنتجات أو الخدمات التي كنا نبحث عنها. الآن، يستخدم غالبية المستهلكين الإنترنت للبحث حصريًا. وهذا يعني أن الشركات والعلامات التجارية التي لا تدير تواجدها الرقمي عبر الإنترنت تخسر أمام منافسيها.

للفوز في هذه المعركة، تحتاج الشركات والعلامات التجارية إلى التأكد من أن لديها ملفات تعريف محلية محسنة بشكل جيد على Google وBing وYahoo وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية.

2. قواعد الهاتف المحمول على شبكة الإنترنت

مع وصول مستخدمي الهواتف المحمولة إلى 73% من السوق، يجب تحسين مواقع الويب لتناسب الأجهزة المحمولة. أحد عوامل التصنيف في Google هو ملاءمة موقع الويب للجوال. وهذا يعني أن المستهلكين الذين يبحثون على أجهزتهم المحمولة قد لا يشاهدون مواقع الويب غير المحسّنة للجوال. قدمت Google اختبارًا مناسبًا للجوال لمساعدة الشركات والعلامات التجارية على فهم رأي Google في موقعها على الويب.

من خلال التعمق في هذا الأمر قليلاً، عليك أن تفهم أن نتائج البحث تعتمد على تصنيفات مواقع الويب في محركات البحث ويتم تحديد هذا التصنيف إلى حد كبير من خلال الإشارات المتسقة لنشاط تجاري أو علامة تجارية عبر الإنترنت، والتي تتضمن بيانات موقع النشاط التجاري – الاسم، العنوان ورقم الهاتف (NAP)، والموقع الإلكتروني، والتركيز على الكلمات الرئيسية.

3. المحتوى والأخبار في لحظات دقيقة

كان المستهلكون يبحثون في السابق عن الأخبار في الصحف المحلية والوطنية التي يتم تسليمها إلى أبوابهم أو على قناتهم الإخبارية المفضلة على شاشة التلفزيون. واليوم، أصبح المحتوى ومعلومات الأخبار متاحة الآن على الإنترنت وعلى أجهزتهم المحمولة. يمكن للمستهلكين الآن استكشاف العالم وجميع وجهات النظر ووجهات النظر الفريدة التي يقدمها بنقرة واحدة سريعة.

لقد أعطى انتشار استخدام الإنترنت المستهلكين الحاجة إلى الإشباع الفوري. إذا كانوا يبحثون عن معلومات أو منتجات وخدمات، فإنهم يريدون العثور عليها الآن في تلك اللحظة. تُعرف حاجة المستهلكين إلى العثور على ما يريدون على الفور باللحظة الدقيقة.

مثل جوجل وأشار المستهلكين لديهم

تحتاج الشركات والعلامات التجارية إلى تقديم المعلومات بطريقة سريعة ومقنعة ومنظمة بشكل جيد في نتائج البحث. إذا كان هناك شيء رائج في الأخبار أو على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العلامة التجارية التي تكتب مدونة أو تغرد عنه أو تبدأ المحادثة أولاً ستفوز عندما يكون لدى المستهلك إحدى هذه اللحظات التي يريد معرفتها.

4. الطائرات بدون طيار – المستقبل أم الخيال

إحصائية أخرى مثيرة للاهتمام في هذا التقرير هي الاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار من قبل المستهلكين وتنوع طرق استخدامها. وعلى عكس ما قد يعتقده الكثيرون، فإن الطائرات بدون طيار ليست مخصصة للتجسس أو التطبيقات العسكرية فقط. يتم استخدامها لالتقاط معلومات التربة والنمو في الزراعة، ومسوحات الحفر وإدارة المخزونات في التعدين، والقائمة تطول.

ويشتري المستهلكون الآن أيضًا طائرات بدون طيار للاستخدام الشخصي. فكر في مدى ملاءمة طلب شيء ما من أحد المطاعم وبدلاً من إرسال سائق توصيل، يرسلون طائرة بدون طيار. أتوقع أن يستمر استخدام الطائرات بدون طيار في الزيادة، وفي يوم من الأيام سيكون من الشائع رؤيتها تحلق في كل مكان.

5. أخيرًا، ولكن بالتأكيد ليس آخرًا: الأمن عبر الإنترنت

وبما أن الإنترنت هو الوسيلة الأساسية لإعطاء واستقبال المعلومات وكذلك السلع والخدمات، فهذا يعني أنه من الضروري أن تكون جميع بيانات الأعمال التجارية عبر الإنترنت آمنة. ليس فقط تسجيلات الدخول وكلمات المرور ومعلومات بطاقة الائتمان، ولكن أيضًا أدوات مراقبة لتأمين سمعة الشركة أو العلامة التجارية عبر الإنترنت.

هناك العديد من منصات الطرف الثالث للمساعدة في تحقيق ذلك. يعد Local Site Submit أحد الأنظمة الأساسية التي أنشأتها شركتي والتي تضمن أن تكون بيانات NAP الخاصة بالشركة متسقة ودقيقة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى المساعدة في مراقبة المراجعة وغير ذلك الكثير. يحتاج المستهلكون إلى الثقة في أن عملك هو مكان آمن لهم لشراء المنتجات أو الخدمات، وأن تجربة سلبية واحدة لم يتم تصحيحها ستؤدي إلى تدمير هذه الثقة.

بحسب المكان,

هل يمثل عملك أفضل ما لديه عبر الإنترنت؟

هذه الاتجاهات الخمسة هي مجرد لمحة سريعة عما يتعين على الشركات والعلامات التجارية القيام به للاستعداد والمنافسة في عالم الهاتف المحمول هذا. الإنترنت موجود لتبقى، وسوف يصبح أكثر قوة في المستقبل.

ماذا تفعل لعملك وعملائك للحفاظ على الميزة التنافسية؟ اقرأ تقرير KPCB الكامل وشارك ما تراه كمستقبل للتسويق الرقمي.