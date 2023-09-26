Rewrite this title: ما هو التالي بالنسبة لكبار المسئولين الاقتصاديين: 7 تنبؤات من جوجل

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يجتمع فريق علاقات البحث في Google معًا لإجراء مناقشة حول مستقبل تحسين محركات البحث (SEO) في أحدث حلقة من البث الصوتي Search Off the Record.

يتحدث فريق Google Mueller وGary Illyes وMartin Splitt عن التغييرات التي شهدوها في العقد الماضي ويتوقعون ما هو التالي بالنسبة لتحسين محركات البحث.

وبشكل أكثر تحديدًا، يتطرق الخبراء الثلاثة في Google إلى الجوانب التالية لتحسين محركات البحث ويتوقعون مدى أهميتها خلال السنوات العديدة القادمة:

فيما يلي جميع النقاط البارزة في الحلقة التي تزيد مدتها عن 45 دقيقة.

مستقبل HTML في SEO

يقترح مولر أن مُحسّنات محرّكات البحث لن تحتاج إلى تعلم لغة HTML في المستقبل، حيث أصبحت أنظمة إدارة المحتوى (CMS) أكثر مهارة في الاهتمام بالجوانب التقنية لموقع الويب.

“حسنًا، أعني أن الأمر يبدو كما لو كان لديك محرر غني وتقوم فقط بكتابة الأشياء ثم تنسيق النص بشكل صحيح وإضافة بعض الروابط. ماذا عليك أن تفعل مع HTML؟

لا يوافق إليس على ذلك، قائلاً إن تحسين محركات البحث هو أكثر من مجرد كتابة المحتوى. هناك عناصر مهمة في تحسين محركات البحث (SEO) تتطلب بعض الفهم لـ HTML، ومن غير المحتمل أن يتغير ذلك في المستقبل.

“لكن تحسين محركات البحث يتعلق أيضًا بعلامات الارتباط والعلامات الوصفية وعناصر العنوان وكل تلك الأشياء الغريبة في القسم الرئيسي لـ HTML والتي يمكنك وضعها هناك.

لذا فأنت تريد التعرف عليها نوعًا ما للتحكم في كيفية ظهور مقتطفاتك أو كيفية ظهور عناوينك في نتائج البحث والعلامة الأساسية للتحكم في ما سيكون – أو ما يجب أن يكون الإصدار الأساسي لعنوان URL. أنت نوعاً ما تريد أن تعرف ذلك.”

بحلول نهاية المناقشة، اتفقوا جميعًا على أن لغة HTML لن تذهب إلى أي مكان فيما يتعلق بتحسين محركات البحث.

مستقبل جافا سكريبت في تحسين محركات البحث

قد تصبح JavaScript أكثر أهمية بالنسبة إلى تحسين محركات البحث (SEO) في المستقبل، ولكنها أكثر أهمية في جانب تطبيق الويب التقدمي (PWA) من الأشياء مقابل مواقع الويب التقليدية.

يقول مولر:

“أعتقد أن المستخدم يتوقع نوعًا ما أن يكون قادرًا على استخدام أي تطبيق لديه على أي نظام أساسي، وأي جهاز يستخدمه. ويبدو أن هذا النوع من العمل سيستمر أيضًا. وربما يعني هذا أن أشياء مثل فهم JavaScript ستصبح أكثر أهمية بالنسبة لمحركات البحث (SEO) أيضًا…

ولكن ربما يعني ذلك أيضًا أن الكثير من هذه التطبيقات يجب أن تفكر فجأة في تحسين محركات البحث (SEO) بشكل عام. مثل ما الذي يريدون حقًا العثور عليه على الويب، لأنه في الماضي، كانت مجرد تطبيقات.

مستقبل عناوين URL في تحسين محركات البحث

يطرح مولر موضوع عناوين URL وما إذا كانت قد تختفي لصالح الكيانات أو عناوين IP.

يقول إليس إنه لا يرى أن عناوين URL ستختفي في أي وقت قريب:

“لحسن الحظ، لا يمكن لعناوين URL أن تختفي… على الأقل ليس في المستقبل المنظور، لأن عناوين URL التي تمثلها

الطريقة القياسية لتوصيل العناوين على الإنترنت. وبدون ذلك، فإن الإنترنت ليس مجرد إنترنت.

بنفس الطريقة لا يمكن أن تختفي أسماء النطاقات بسبب كيفية إنشاء الإنترنت أو لا يمكن لعناوين IP أن تختفي بسبب كيفية إنشاء الإنترنت. بنفس الطريقة لا يمكن لعناوين URL أن تختفي.”

مستقبل العلامات الوصفية في تحسين محركات البحث

يسأل مولر عما إذا كان هناك احتمال لتقديم المزيد من العلامات الوصفية في المستقبل.

أسقطت سبليت هذه الفكرة على الفور، قائلة إنه لا يوجد سبب وجيه تقريبًا لتقديم علامة وصفية جديدة:

“آمل ألا نقدم المزيد من العلامات الوصفية. وعادةً، عندما ترى مواضيع داخلية حول، مثلاً، يريد فريق البحث هذا تقديم علامة تعريفية جديدة. ثم عادةً ما ننتقل أنا وجون إلى هذا الموضوع ونقوم بالدفع بقوة إلى الوراء لأنه نادرًا ما يكون هناك سبب وجيه لتقديم علامة تعريفية جديدة.

مستقبل البيانات المنظمة في تحسين محركات البحث

هل ستكون هناك نقطة في المستقبل لا يحتاج فيها Google إلى بيانات هيكلية لفهم ما هو موجود على الصفحة؟

يقول سبليت إن Google قد وصلت تقريبًا إلى هذه المرحلة بالفعل، لكن البيانات المنظمة لا تزال مفيدة وموصى بها:

“أنا متأكد تمامًا من أننا نستطيع أن نفهم: أوه، هذا منتج، واسم المنتج هو هذا، وسعر المنتج هو ذلك، وهذه صورة المنتج.

لكن من الجميل أن يكون لديك هذه المعلومات الصريحة التي يمكن قراءتها آليًا حيث يمكنك القول: “أوه، إنهم يريدون منا على وجه التحديد أن نفكر في الأمر كمنتج”. إنها في الأساس علامة وصفية مجيدة…”

مستقبل المحتوى في SEO

يطرح مولر موضوع خوارزميات إنشاء النص وما إذا كانت عمليات تحسين محركات البحث (SEO) ستحتاج إلى كتاب بشريين في المستقبل.

لدى Illyes الكثير ليقوله حول هذا الموضوع لدرجة أنه يعتقد أنه يجب أن يكون لديه حلقة بودكاست خاصة به.

باختصار، يرى إلييس إمكانات المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الآلة ويقول إنه لا يمكن تمييزه عن المحتوى الذي يكتبه البشر في بعض الأحيان.

ومع ذلك، لا ترغب Google في تصنيف المحتوى الذي تم إنشاؤه آليًا في البحث ما لم تتم مراجعته بواسطة البشر.

“أعتقد أن هذا يمكن أن يكون موضوعًا بحد ذاته لحلقة بودكاست مستقبلية لأننا نستطيع رؤية إيجابيات وسلبيات المحتوى الذي يتم إنشاؤه آليًا، ونحن صارمون تمامًا بشأن ما نسمح به في فهرسنا.

ولكن على الجانب الآخر، يمكنك أيضًا رؤية محتوى جيد جدًا وذكي تم إنشاؤه بواسطة الآلة – لا أعرف ما إذا كانت كلمة “ذكي” كلمة جيدة، ولكن المحتوى الذكي جدًا الذي يتم إنشاؤه بواسطة الآلة…

في الوقت الحالي، موقفنا بشأن المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الآلة هو أنه إذا كان بدون إشراف بشري، فإننا لا نريده في البحث. إذا قام شخص ما بمراجعته قبل طرحه للجمهور فلا بأس.”

مستقبل البحث الصوتي في تحسين محركات البحث

من غير المرجح أن يكون البحث الصوتي هو الشيء الكبير التالي في تحسين محركات البحث، لذا لا تقلق كثيرًا بشأن تعلم كيفية تحسينه.

عندما سُئل عن البحث الصوتي، قال سبليت:

“يا الله، المستقبل الذي لن يكون أبدًا. أعتقد لا، لأننا إذا تعلمنا أي شيء — أتذكر قبل عدة سنوات، كان الناس يقولون: أوه، سوف نتوقف عن استخدام لوحات المفاتيح ونقوم فقط بالصوت.

وأعتقد أن هذا كان موضوعًا متكررًا منذ التسعينيات. لكنني أعتقد أنه في المستقبل، لن يتغير وسيصبح بشكل طبيعي أو سحري الشيء الأول الذي يجب أن نقلق بشأنه، وذلك ببساطة لأنه يغير طريقة الإدخال، وربما يغير كيفية صياغة الاستعلامات، لكنه لا يفعل ذلك. تغيير الاستخدام الأساسي للغة الطبيعية لاسترداد المعلومات من الإنترنت.

لذلك أعتقد أنه لا داعي للقلق كثيرًا بشأن هذا الأمر، لأكون صادقًا، ولكن ربما هذا أنا فقط.

انظر: جوجل: البحث الصوتي ليس المستقبل

استمع إلى حلقة البودكاست الكاملة أدناه:

مصدر: البحث خارج السجل