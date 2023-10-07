Rewrite this title: ما هو الـ SEO السلبي وكيف تحمي نفسك

ستساعدك المقالة التالية: ما هو الـ SEO السلبي وكيف تحمي نفسك

الأحداث الأخيرة مثل تحذيرات الارتباط غير الطبيعي من جوجل، على مرشحات التحسين وشبكات المدونات يجري تم إلغاء فهرسته بواسطة Google، قلق الروابط قادرة على الإضرار بموقع على شبكة الإنترنت ارتفع مرة أخرى.

أكبر مصدر للقلق هو مسألة “تحسين محركات البحث السلبية”، والتي تعمل على تخريب تصنيفات منافسيك لمساعدتك على تجاوزهم في صفحات نتائج محرك البحث.

يشعر بعض مشرفي المواقع بقلق بالغ بشأن ماهية تحسين محركات البحث السلبية وكيف يمكنهم حماية أنفسهم. ستخبرك هذه المقالة بما يجب عليك فعله بشأن تحسين محركات البحث السلبية.

مُحسنات محركات البحث السلبية: إنها كذلك حقيقي جدا

…تحت ظروف معينة.

أولاً، دعونا نتخيل أن محركات البحث تتحمل حدًا معينًا من التحسين لموقع ما قبل أن تعاقبه بسبب الإفراط في التحسين.

دعنا نسمي هذا “كأس التحسين الزائد”.

لتصور ذلك، فقط تخيل أن كل موقع يبدأ بكوب فارغ. بمجرد امتلاء الكوب بشكل زائد، يصبح الموقع معرضًا لخطر التعرض للعقوبة.

موقع أكبر وأكثر موثوقية مثل Amazon لديه كوب أكبر بكثير. وهذا يعني أنهم يستطيعون تحمل المزيد من الأوساخ في تراكم موقعهم. يمكن تعريف “الأوساخ” على أنها روابط غير مرغوب فيها أو حشو كلمات رئيسية صارخ أو محتوى مكرر أو أي شيء لا يؤخذ في الاعتبار قبعة بيضاء نظيفة صارخة SEO.

في المقابل، فإن الموقع الأصغر والأحدث لديه العديد من القوى التي تعمل ضده. على سبيل المثال، قد لا يحتوي على الكثير من المحتوى أو الروابط التي تشير إليه. لذلك، يمكننا أن نرى على الفور بعض الأسباب التي تجعل محركات البحث لا تصنف هذا الموقع في نفس الفئة Amazon:

محتوى رقيق – على سبيل المثال محتوى مكرر التلاعب في SEO في الموقع – على سبيل المثال روابط التذييل المفرطة أو حشو الكلمات الرئيسية ملف تعريف الارتباط غير المرغوب فيه – على سبيل المثال، روابط شبكة المدونة، أو الدليل الشامل، أو المنتدى، أو الإشارات المرجعية الاجتماعية

بالمقارنة، Amazon يحتوي على عدد هائل من الروابط عالية الجودة، وكميات كبيرة من المحتوى الذي أنشأه المستخدمون، وتصميم موقع ممتاز، ووقت تحميل سريع للصفحة. من السهل على Google أن تتوج Amazon كسلطة بسبب كل الإشارات الإيجابية التي يحملها الموقع.

ومن السهل أيضًا على Google تحديد المواقع الصغيرة على أنها صراصير في هذا المجال. وعندما تعبث الصراصير كثيرًا، يتم دهسها.

في الوقت الحالي، ربما يقفز البعض منكم لأعلى ولأسفل لأنك تعتقد أنه يمكنك إخراج موقع منافسيك من العمولة عن طريق دفعه إلى الأعلى باستخدام بعض تحسينات محركات البحث السلبية. وفي بعض الحالات، قد ينجح الأمر (سنتحدث عن ذلك لاحقًا).

ولكن إذا كنت تسعى وراء عملاق مثل Amazon، فلن تنجح.

هذا هو السبب.

المواقع الأكبر حجمًا لديها عتبة أعلى للبريد العشوائي

وبطبيعة الحال، تتمتع المواقع الأكبر حجمًا بحضور إجمالي أقوى (مثل عدد الروابط الواردة عالية الجودة والمحتوى المتعمق وعمر النطاق). وهذا يعني أن كأس التحسين الخاص بهم أكبر بكثير لأن محركات البحث تثق بهذه المواقع أكثر.

لوضع الأمور في نصابها الصحيح، فكر في موقع صغير باعتباره مركبًا شراعيًا وموقعًا كبيرًا كسفينة حربية.

أيهما يمكن أن يتحمل المزيد من الإساءة؟

البارجة.

كيف تحمي نفسك

لا يوجد علاج مبتكر للدفاع عن موقعك ضد تحسين محركات البحث السلبي – كل ما عليك فعله هو اتباع المبادئ التوجيهية القياسية لتحسين محركات البحث الامتلاك:

موقع يحتوي على محتوى مفيد يساعد الأشخاص.

صلب هندسة الموقع.

تصميم موقع رائع لأغراض سهولة الاستخدام والثقة. في الوقت الحاضر، التصميم هو التسويق.

نسبيا ملف تعريف الارتباط النظيف يُظهر لمحركات البحث أنك لا تفعل أي شيء أكثر من التلاعب.

لا يعد أي من هذه الأشياء جديدًا جدًا، ولكن مع الضجة حول الإفراط في التحسين، يتدافع الناس لمعرفة كيفية إيقاف تحسين محركات البحث السلبية. إذا كانت لديك أي شكوك حول موقع الويب الخاص بك، فتأكد من الرجوع إلى دليل Google الخاص كيفية بناء موقع على شبكة الإنترنت عالية الجودة.

علاوة على ذلك، إذا كنت بحاجة إلى فكرة أفضل عن كيفية القيام بتحسين محركات البحث بشكل معتدل، فإن مخطط المعلومات هذا يعد مصدرًا رائعًا:

لا تضيع وقتك معها

الآن، ربما تعتقد أن تحسين محركات البحث السلبي هو شيء يجب عليك إضافته إلى ترسانة الحيل الخاصة بك حتى تتمكن في النهاية من كسب المزيد من المال والضحك مع انخفاض منافسيك.

لا تفعل ذلك.

ليس فقط أنه غير أخلاقي، بل هو إساءة استخدام وقت.

يتطلب تنفيذ حملة تحسين محركات البحث السلبية ما يلي:

وقت مال أدوات قلة الأخلاق

ولكن لماذا هو سوء استخدام للوقت؟ لأنه لا يوجد ضمان بأنك ستنجح. لذلك بدلاً من تخصيص موارد قيمة بناءً على إمكانية إذا قمت بإسقاط منافس، سيكون من الأكثر كفاءة أن تقوم بصب هذه الموارد في موقعك الخاص.

تحسين محركات البحث السلبية: الخرافات والحقائق والاحتياطات

قامت SEOmoz بعمل Whiteboard يوم الجمعة حول تقنيات تحسين محركات البحث السلبية المختلفة:

قام راند فيشكين بعمل ممتاز في تحديد بعض خصائص مواقع الويب عالية المخاطر ومنخفضة المخاطر:

مخاطرة عالية:

لقد شاركت في إنشاء روابط غير مرغوب فيها

الأشياء المتلاعبة في الموقع

يحتوي موقعك على إشارات قليلة للعلامة التجارية

خطر قليل:

ملف تعريف الارتباط الخلفي النظيف – لا يوجد رابط متلاعب (على الأقل مقصود). .

تصميم/واجهة نظيفة وعالية الجودة

موقع لا يشعر بأنه مُحسّن لمحركات البحث – عندما يكون لديك حاسة سادسة بأن الموقع يشعر بالتلاعب، فمن المحتمل أن يكون كذلك. أمثلة على المواقع التي لا تخضع لتحسين محركات البحث: Zappos/Amazon/تك كرانش/SEOmoz

إشارات قوية للعلامة التجارية – على سبيل المثال، عمليات البحث عن اسم العلامة التجارية

يبحث الكثير من الأشخاص عن اسم علامتك التجارية – على سبيل المثال وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة

الكثير من مقاييس المستخدم والاستخدام

إذا كنت تتساءل يومًا ما إذا كان موقع ويب معين “عالي المخاطر” أو “منخفض المخاطر”، فما عليك سوى الرجوع إلى الخصائص المذكورة أعلاه لمساعدتك في تصنيف الموقع.

خاتمة

مع كل هذه الضجة حول الإفراط في التحسين في الوقت الحالي، من المهم تسليح نفسك بالمعرفة حتى تتمكن من التفاعل بشكل صحيح مع الموقف. في هذه الحالة، كل ما عليك فعله هو الاستمرار في اتباع أفضل ممارسات تحسين محركات البحث وتقديم قيمة كبيرة لعملائك. لتمنح نفسك ميزة أكبر، حاول كونها رائعة. سوف يأخذك هذا إلى أبعد من مجرد حملة تحسين محركات البحث السلبية.

حقوق الصورة: فوتوليا و جاي مانسون