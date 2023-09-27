Rewrite this title: ما هو بالضبط EAT ولماذا يهم Google؟

ستساعدك المقالة التالية: ما هو بالضبط EAT ولماذا يهم Google؟

EAT يعني الخبرة والسلطة والجدارة بالثقة.

يعد EAT جزءًا من خوارزمية Google ويتم دمجه إرشادات مُقيِّم جودة بحث Google.

حتى جوجل تقول إن تناول الطعام “مهم جدًا”.

لا ينبغي الخلط بين “أكل” و”تناول الطعام” والأطعمة التي نضعها في أفواهنا. على الرغم من أنني يجب أن أعترف أنني فجأة أشتهي البوريتو. 🌯

إذا كنت محترفًا في تحسين محركات البحث (SEO)، فمن المحتمل أنك سمعت الكثير عن EAT خلال السنوات القليلة الماضية.

ولكن ماذا بالضبط هو أكل؟ هل هو تحديث رئيسي أم تعديل بسيط أم شيء في المنتصف؟ هل تحتاج إلى تغيير كل شيء يتعلق باستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك؟ أو هل يمكنك تجاهل الأمر بأمان مثل ذلك التاكو نصف المأكول الذي لا يزال في الثلاجة منذ نهاية الأسبوع الماضي؟

في هذا الدليل، سأشرح بالضبط ما هو EAT، وأتعمق في إرشادات تصنيف جودة البحث من Google، وسبب أهميته، وكيفية مساعدة موقعك على التصنيف بشكل أفضل من خلال تغذيته بمحتوى نمط EAT.

تم إعداد الدليل بالتعاون مع مسوقين آخرين لتحسين محركات البحث، بما في ذلك ديف ديفيز وليلي راي وكيفن رو وروجر مونتي.

إليك تفاصيل ما يمكنك توقعه في هذه السلسلة:

الفصل الثاني: إرشادات تقييم جودة بحث Google: دليل للمبتدئين في تحسين محركات البحث

الفصل الثالث: كيفية استخدام البيانات المنظمة لدعم EAT

الفصل الرابع: تناول الطعام وبناء الروابط: دليل لتقييم الآفاق

الفصل الخامس: حقائق مفاجئة حول أكل

الفصل السادس: EAT من Google: التغلب على 10 من أكبر المفاهيم الخاطئة

ما هو بالضبط أكل؟

يعد EAT أحد الإرشادات العديدة التي تستخدمها Google لتحديد ما إذا كان المحتوى ذا قيمة للقراء وما إذا كان يجب أن يحصل على تصنيف جيد.

حدث أول ذكر لـ EAT في عام 2014 عندما أضافت Google هذا المفهوم إلى إرشادات جودة البحث الخاصة بها.

تم توجيه مُقيِّمي جودة بحث Google إلى الاهتمام بما يلي:

ال خبرة من منشئ المحتوى.

من منشئ المحتوى. ال حجية منشئ المحتوى والمحتوى نفسه والموقع الإلكتروني.

منشئ المحتوى والمحتوى نفسه والموقع الإلكتروني. ال الجدارة بالثقة منشئ المحتوى والمحتوى نفسه والموقع الإلكتروني.

باختصار، EAT هي خاصية تشير إلى أن الصفحة عالية الجودة، مما يجعلها مفيدة للمستخدمين.

إليك مثال من Google يسلط الضوء على ما يقصدونه بـ EAT:

“ينبغي إنتاج المقالات الإخبارية عالية الجودة بمهنية صحفية – ويجب أن تحتوي على محتوى دقيق واقعيًا ومقدم بطريقة تساعد المستخدمين على تحقيق فهم أفضل للأحداث. عادةً ما تنشر مصادر أخبار EAT العالية سياسات تحريرية راسخة وعمليات مراجعة قوية.

هل تناول الطعام هو عامل الترتيب؟

لا، EAT ليس عامل تصنيف من الناحية الفنية، ولكنه يمكن أن يؤثر على تصنيف المحتوى الخاص بك.

أعلم أن هذا (تقريبًا) مربكًا مثل Whopperito من Burger King.

EAT هو مبدأ توجيهي تستخدمه Google لتحديد المحتوى عالي الجودة والذي يجب تصنيفه أعلى وجزء من عدة جوانب مختلفة من خوارزميتها. لذلك، على الرغم من أنه ليس عامل تصنيف مباشر، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثير على تصنيفات البحث الإجمالية بشكل غير مباشر.

على الرغم من أن الأمر مهم، إلا أنه قد لا يكون مهمًا كما يعتقد بعض محترفي تحسين محركات البحث (SEO).

أشار غاري إليس من Google إلى أن كل الحديث عن EAT مبالغ فيه ونادرًا ما يتم ذكره داخليًا.

لا طعام. خارجيا يتم ذكره بشكل لا نهائي أكثر من الداخل.

– غاري 鯨理／경리 إليس (@methode) 13 مايو 2020

إذن ما أهمية تناول الطعام في تحسين محركات البحث؟

هل سمعت يومًا عن عبارة “المحتوى هو الملك؟” أو “مجرد إنشاء محتوى عالي الجودة؟”

لا تجيب على ذلك. لأنه، بالطبع، لديك. كان محترفو تحسين محركات البحث (SEO) يتطلعون إلى المزيد من المحتوى بشكل متكرر.

على الرغم من أن هذه العبارات حسنة النية، إلا أنها تثير دهشتي لأنها لم تخبرنا في الواقع بأي شيء عن ما يجعل المحتوى عالي الجودة.

المزيد من الصور؟ محتوى النموذج أطول؟ علامات بديلة وافر؟ ميتا أفضل؟ العالم قد لا يعرف أبدا.

الآن، تقدم لنا Google فكرة بسيطة عن ما يعتبرونه محتوى عالي الجودة، والذي يمكن أن يكون له آثار هائلة على تسويق المحتوى وإيجابيات تحسين محركات البحث.

تخبر إرشادات EAT المراجعين البشريين الحقيقيين، الذين يقومون بتقييم مئات مواقع الويب، بنوع المحتوى الذي تعتبره Google عالي الجودة بالضبط.

وفقًا لإرشاداتهم، يجب أن يكون المحتوى الرائع:

مساعدة المستخدمين.

يتم إنشاؤها بواسطة خبير.

أن يتم نشرها على موقع موثوق.

تكون جديرة بالثقة.

يتم تحديثها بانتظام.

إذا كان ذلك ممكنًا، يجب إنشاء المحتوى بمستوى عالٍ من الخبرة، على الرغم من أن “الخبرة اليومية” من الأشخاص ذوي الخبرة الواقعية مقبولة عندما يكون ذلك مناسبًا.

قد تحصل الصفحات التي تنشر الكراهية وتسبب الأذى أو التضليل أو خداع المستخدمين على تصنيف EAT أقل من مقيمي البحث.

إليك قائمة مراجعة EAT الخاصة بك والتي تحتوي على 7 طرق لتحسين EAT على موقع الويب الخاص بك

الآن أنت تعلم أن EAT لا يرتبط باللازانيا التي تصنعها والدتك، بل بخوارزمية Google. أنت تعرف لماذا يهم – ولماذا محترفو تحسين محركات البحث (SEO) جميعهم على تويتر حول هذا الموضوع.

ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة لموقعك؟ هذا يعني أنك بحاجة إلى رفع مستوى لعبة المحتوى الخاصة بك.

فيما يلي قائمة مرجعية مكونة من سبع خطوات لمساعدة موقعك على أن يصبح أكثر موثوقية وجديرة بالثقة.

1. أخبر الزوار من أنت

تشير جميع الركائز الثلاثة لإرشادات EAT إلى أن Google تريد معرفة من يقوم بإنشاء المحتوى وما إذا كان هذا الشخص (الأشخاص)/موقع الويب مصدرًا شرعيًا لتلك المعرفة.

إذا لم يكن لديك بالفعل صفحة “نبذة عنا” أو صفحة “الفريق” التي تحدد هوية فريقك – ومن هم منشئو المحتوى لديك – فهذا هو الوقت المناسب.

تعد صفحات المؤلف طريقة بسيطة لإثبات خبرة فريقك وسلطته وجدارة الثقة.

2. العمل مع الخبراء لإنشاء المحتوى

جوجل لا تريد محتوى جيدًا فحسب؛ إنها تريد محتوى من الأشخاص الذين يعرفون ما يتحدثون عنه.

بدلًا من توظيف مؤلفين خفيين لإنتاج محتوى غير مكتمل بمصطلحات رئيسية عالية النقر، اعمل مع خبراء في هذا المجال لإنشاء محتوى تثق به Google.

قد يعني هذا إجراء مقابلة مع أحد العلماء، أو تعيين خبير لنشر بحث ضيف، أو العمل مع شركة أخرى لنشر بحث رفيع المستوى.

3. اجعل الغرض من المحتوى الخاص بك واضحًا

ما هو الهدف من المحتوى الخاص بك؟

هل تريد الإعلام أو الشرح أو الإقناع أو الوصف؟

استخدم العناوين والعناوين التي تجعل الغرض من المحتوى الخاص بك واضحًا للغاية واستخدم لغة واضحة.

على سبيل المثال، استخدمت عناوين الأسئلة في هذه المنشورات، حتى تعرف أنه سيتم الرد على جميع أسئلتك حول EAT.

لا تنتج محتوى طويلًا ومتعرجًا. انتقل مباشرة إلى صلب الموضوع وقم بتغطية الموضوع بشكل واضح (وشامل) قدر الإمكان.

4. قم بتحديث المحتوى بانتظام

نحن نقوم بإنشاء كمية لا تصدق من البيانات كل يوم.

بحلول عام 2025، سننشئ متوسطًا قدره 463 مليار جيجا بايت من البيانات كل يوم. وهذا يعني أن المحتوى يصبح قديمًا بسرعة.

يتم تحديث الأدوات، وإيقاف المواقع عن العمل، ويتولى الأشخاص أدوارًا جديدة، وتقوم Google بتحديث الخوارزمية… مرة أخرى.

من خلال خبرتي، يبلغ متوسط ​​عمر المحتوى عبر الإنترنت حوالي عامين، اعتمادًا على الموضوع والصناعة.

حافظ على دقة المحتوى الخاص بك وتحديثه من خلال تضمين تحديثات المحتوى في إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

قم بتحديث الإحصائيات وأفضل الممارسات والتحقق من الروابط الميتة كل بضع سنوات، خاصة بالنسبة للمحتوى عالي التصنيف.

5. الارتباط بمصادر عالية الجودة

إذا كنت تريد أن يُنظر إليك كخبير، فأنت بحاجة إلى الاعتماد على البيانات الحقيقية.

قم بالارتباط بالمصادر الرسمية والدراسات والأوراق البحثية لدعم نقاطك وإظهار أنك تعرف ما تتحدث عنه.

استخدم مصادر موثوقة مثل نكبي و JSTOR للعثور على دراسات لدعم البيانات.

يمكنك أيضًا الارتباط بالتغريدات أو الأبحاث أو التقارير التي أجراها متخصصون في هذا المجال. على سبيل المثال، في هذه المقالة حول EAT، أشرت إلى تعليقات Gary IIlyes من Google، الذي (ربما) يمكن اعتباره خبيرًا في Google.

6. النظر في وجهات نظر متعددة

لكي يكون المحتوى جديرًا بالثقة، يجب أن ينظر إلى المشكلات من زوايا متعددة ويفحص ما تساهم به كل زاوية في المحادثة الشاملة.

على سبيل المثال، إذا كان المحتوى الخاص بك يدور حول أفضل أنواع الآيس كريم لتناولها، فهناك احتمال كبير ألا يكون هناك نوع واحد من الآيس كريم مثالي لكل شخص.

قد يحب شخص واحد الآيس كريم المصنوع من البيض المزروع محليًا مثل “دلو آيس كريم الدجاج غير المقلي”. وقد يواجه شخص آخر صعوبة في الاختيار بين الآيس كريم والكوكتيل، لذلك سيختار مجموعة The Boozy Capsule من OddFellows Ice Cream. أو آيس كريم بنكهة الباربيكيو.

الاحتمالات لا حصر لها. ولكن الهدف هو شرح وجهات النظر المختلفة حول موضوع ما لبناء الثقة مع جمهورك وجعله يبدو وكأنك خبير.

7. انتبه إلى سمعتك على الإنترنت

يمكن أن تؤثر سمعتك عبر الإنترنت على مصداقية موقعك والمحتوى الخاص بك.

قم بحماية سمعة علامتك التجارية من خلال مراقبة الصحافة السلبية والرد على المراجعات السلبية على الفور.

اطالب بجميع ملفات التعريف الاجتماعية الخاصة بك لاسم علامتك التجارية (حتى لا يحاول شخص آخر جمعها!)، وشجع العملاء على ترك تعليقات إيجابية حول علامتك التجارية.

لا داعي للجنون في محاولة بناء علامة تجارية ضخمة إذا لم يكن ذلك منطقيًا لعملك، ولكن تأكد من عدم تشويه اسمك الجيد.

🍩 دونات تناول الطعام بخفة

في كل مرة يقوم فيها Google بإجراء تغيير، هناك عدد قليل من المسوقين لتحسين محركات البحث الذين يعتقدون أن هذه علامة نهاية العالم مثل النقص الكبير في Twinkie في عام 2012.

والخبر السار هو أن Google أوضحت أن EAT ليس تغييرًا هائلاً من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض تصنيفات البحث.

وبدلاً من ذلك، فهو عبارة عن إرشادات داخلية تساعد Google في تحديد ما إذا كان جزء من المحتوى عالي الجودة أم لا.

لكن هذا لا يعني أنه عديم الفائدة. يمكن لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) استخدام إرشادات EAT لإبلاغ عملية إنشاء المحتوى بشكل أفضل وإنتاج محتوى رائع من المرجح أن تحصل Google على تصنيف جيد.