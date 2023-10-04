Rewrite this title: ما هو تأثير المنظر وكيف يساعد موقع WordPress الخاص بك؟

ستساعدك المقالة التالية: ما هو تأثير المنظر وكيف يساعد موقع WordPress الخاص بك؟

يعد تأثير المنظر ميزة جميلة يمكنك العثور عليها في العديد من سمات WordPress المجانية والمميزة. بحكم التعريف، المنظر هو إزاحة أو التصرف في عنصر أو كائن عندما يتم عرضه من خطين مختلفين من الرؤية.

ومع ذلك، بما أننا نتحدث عن تصميم الويب، فهو يركز على الإدراك المتنوع للصورة عندما يقوم شخص ما بالتمرير إلى أسفل موقع الويب الخاص بك. على سبيل المثال، إذا كان لديك تأثير اختلاف المنظر على قالب WordPress الخاص بك، فسيكون له مقدمة وخلفية. تتم تغطية الخلفية عمومًا بمعظم المقدمة، لكن هذه ليست قاعدة من الناحية الفنية.

أشعر أن العديد من الأشخاص قد لا يعرفون بالضبط كيف يبدو المظهر المنظر، وما هو الغرض منه، وكيف يمكنه تحسين الطريقة التي تمارس بها أعمالك عبر الإنترنت. لذلك، قمت بتجميع دليل قوي لإرشادك عبر العالم المثير للاهتمام لتأثير اختلاف المنظر. التأثير جديد، وهو عصري، ويقول العديد من المطورين إنه كذلك هنا ل يقضي.

دون مزيد من اللغط…دعونا نتعرف على ما يعنيه تأثير اختلاف المنظر.

كيف يبدو تأثير المنظر؟

كما هو مذكور أعلاه، تجد عمومًا أن تأثير اختلاف المنظر يتكون من خلفية مخفية قليلاً تظل في مكانها، ومع تحرك المقدمة، تستمر في رؤية الخلفية الثابتة حتى تغطيها المقدمة بأكملها.

لهذا المنصب، وأنا ذاهب لاستخدام المنظر موضوع واحد كمثال. السمة مجانية تمامًا ومتاحة للتنزيل على ThemeIsle (صاحب العمل).

كما ترون أدناه، تبدأ خلفية المدينة بتغطية معظم الصفحة، ولكن عندما يقوم المستخدم بالتمرير لأسفل، تتضاءل الخلفية وتغطيها المقدمة البيضاء.

لا يبدو جذريا، أليس كذلك؟ حسنًا، ستلاحظ أن الخلفية لا تتحرك على الإطلاق، حيث تتم محاكاتها كما لو كانت المقدمة والخلفية عبارة عن قطعتين منفصلتين تمامًا من الورق تنزلقان فوق بعضهما البعض.

مثال جيد آخر هو وحدة المنظر الموجودة في منتصف موضوع الصفحة الواحدة، نظرًا لأنها تحتوي على صورة هاتف وقطعة من الورق في الخلفية ويمكنك رؤية موقع الويب يفحصها كما لو كنت تنظر إلى الخلفية باستخدام عدسة مكبرة.

سنتعرف على الفوائد بشكل أعمق في هذه المقالة، ولكن هناك سببًا آخر يجعل اختلاف المنظر رائعًا للغاية وهو أنه يمكنك عادةً وضع نص متراكب وأزرار على أجزاء الخلفية.

ما هي بعض الأمثلة الحية الأخرى لتأثير المنظر؟

باستخدام صور GIF المتحركة هذه، تتلقى الفكرة العامة، ولكن ليست كل تأثيرات اختلاف المنظر متماثلة تمامًا، ومن الأفضل كثيرًا مشاهدة الحركة السلسة للمقدمة التي تنزلق فوق الخلفية باستخدام عرض توضيحي للموضوع الشرعي. لذلك، قمت بتجميع قائمة ببعض سمات التمرير المنظر الشائعة لتجربتها.

المنظر واحد – تم إنشاؤه بواسطة ThemeIsle، وهو موضوع مجاني قوي لإنشاء موقع ويب للأعمال أو المحفظة.

ملحمي – هذا هو المفضل لدي شخصياً، بسبب التصميم الأنيق للغاية. كما يوحي الاسم، يحتوي موضوع Epic هذا على بعض الميزات بما في ذلك التصميم سريع الاستجابة والقالب متعدد الأغراض و8 تصميمات مختلفة وصفحة واحدة ودعم الجودة.

كوبري – سمة أخرى متعددة الأغراض من المنظر تحتوي على 100 تصميم فريد و24 مفهوم تخطيط والمزيد. كما أنها واحدة من أفضل المواضيع مبيعًا لعام 2014 على ThemeForest.

بوديجا – موضوع المنظر الأنيق للشركات الصغيرة. السمة قابلة للتجميع بالكامل باستخدام WooCommerce، مما يعني أنه يمكنك بسهولة بيع البضائع أو المنتجات من موقعك.

نوتيو – Notio عبارة عن محفظة متميزة من المنظر وموضوع التجارة الإلكترونية. تتضمن الميزات 10 تخطيطات للمحفظة، ومكوّن إضافي للملحن المرئي، وRTL، وعناصر السحب والإفلات، والموضوع الفرعي، وغير ذلك الكثير. إنه متاح ل

التنافذ – Osmosis عبارة عن سمة WordPress متعددة الوظائف لا مثيل لها وسهلة. متوفر من ThemeForest مقابل 58 دولارًا، وهو يقدم عددًا من الميزات الرائعة مثل التصميم سريع الاستجابة وخيارات السمات ومنشئ السحب والإفلات والمخصص المباشر ودعم WooCommerce والمزيد.

هل تريد رؤية المزيد من المواضيع؟ إليك تقرير إخباري رائع بقلم سوناليني رانا.

لماذا يجب أن أحصل على سمة Parallax WordPress؟ هل هناك أي فوائد؟

السؤال الرئيسي الذي يطرحه مشرفو المواقع بعد رؤية تأثير اختلاف المنظر هو، ما المغزى من ذلك؟ هذا لا يعني أن الكثيرين لا ينبهرون بعامل الروعة، ولكن من الصعب إقناع شخص ما بتغيير التصميم الكامل لموقعه على الويب إذا كان لديه موضوع بالفعل.

ومع ذلك، هذا سؤال جيد. بعد كل شيء، عندما كانت رسوم الفلاش المتحركة شائعة على مواقع الويب، كان الزائرون مجبرين على الجلوس هناك ومشاهدة تحميل هذه المواقع القديمة، فقط من أجل عرض تقديمي لا معنى له. وسرعان ما أدركنا أن مستخدمي الإنترنت لا يريدون مجموعة من الرسوم المتحركة المجنونة، لذلك بدأت ثورة الحد الأدنى.

هل يقع تأثير اختلاف المنظر ضمن فئة الرسوم المتحركة تلك؟ هل سيؤدي ذلك إلى إبطاء موقعك؟ الجواب هو لا، لأن التأثير يستخدم تعليمات برمجية نظيفة وخفيفة الوزن لضمان تحميل صفحاتك بسرعة، ومع ذلك لا تزال تحصل على طريقة ممتعة لجذب الزوار. ولكن إذا كنت ترغب في تحسين سرعة الموقع بشكل أكبر، فإليك بعض الإرشادات الرائعة للبدء:

ما هي بعض الفوائد الأخرى لاستخدام تأثير المنظر على موقع الويب الخاص بك؟

قم بإشراك زوار موقعك وإقناعهم بالشراء أو التعرف على المزيد

يعمل تأثير المنظر بمثابة صفحة غلاف للمحتوى الخاص بك إلى حد ما. نظرًا لأن معظم هذه السمات توفر مربعات اختلاف المنظر التي تغطي الشاشة بأكملها، فإن الأشخاص لا يعرفون ما يمكن توقعه من موقع الويب الخاص بك حتى يقوموا بالتمرير وكشف النقاب عنه أسفل صفحة المنظر الأولية.

ستجد أيضًا أن سمات WordPress ذات المنظر توفر أزرارًا ووحدات نصية متراكبة للكتابة في الدعوة إلى اتخاذ إجراء وإقناع الأشخاص بالنقر فوق الأزرار. يمكن أن تؤدي هذه الأزرار إلى أي مكان، مثل الصفحة المقصودة أو مشاركة المدونة. تكمن الفكرة في جذب الانتباه إلى مسارات المبيعات الأكثر قيمة لديك واستخدام تأثير اختلاف المنظر لجعل الأشخاص يتوقفون وينتبهون.

هناك شيء منوم حول هذا الموضوع

في كل مرة أرى تأثير اختلاف المنظر أتوقف، على الأقل لبضع ثوان، لأرى كيف يعمل وكيف قامت الشركة بدمجه مع إحدى صورها. لست متأكدًا من السبب، لكن تأثير اختلاف المنظر يعرف كيفية جذب انتباه الناس.

إلى جانب إثارة اهتمام الأشخاص للنقر لعرض المزيد، فإنه يضيف بُعدًا تفاعليًا إضافيًا يجعل الناس يبتسمون. أحب مقارنة تأثير المنظر بما يفعله Google بصفحته الرئيسية. ستجد الرسوم المتحركة والألعاب وجميع أنواع التعديلات الممتعة على صفحة Google الرئيسية. وبغض النظر عن التغيير، فإنه يجعلك تتوقف دائمًا وتنظر إليه.

هذه هي نفس الطريقة التي يعمل بها موقع ويب المنظر، نظرًا لأن المستخدمين لديك عمومًا في مهمة للتحرك بسرعة أثناء الاتصال بالإنترنت، ولكن بعد ذلك فجأة، يلفت انتباههم شيء رائع. حتى لو جعلهم ذلك يتوقفون للحظة واحدة فقط، فقد يكون هذا هو الفرق بين البيع وعدم البيع.

يعد Parallax رائعًا لعرض المنتجات

عندما يقوم المستخدم بالتمرير لأسفل، يعمل تأثير المنظر مثل العدسة المكبرة، حيث يقوم بمسح الخلفية ويعرض تفاصيل العنصر. هذه فرصة رائعة لعرض منتجاتك. على سبيل المثال، يمكنك وضع شيء مثل فستان في الخلفية، مما يسمح للأشخاص بالتمرير لأعلى ولأسفل الفستان لتسليط الضوء على أفضل الميزات.

اعرض الفوائد من خلال اصطحاب العملاء في رحلة

تستخدم العديد من الشركات تأثير المنظر مثل هذا، ويبدو جميلًا عند تنفيذه بشكل صحيح. تكمن الفكرة في النظر في جميع الميزات أو الفوائد التي توفرها شركتك وجلب عملائك في رحلة مع تلك المزايا.

نظرًا لأن موقع المنظر مقسم إلى وحدات أثناء قيام المستخدمين بالتمرير إلى أسفل الصفحة، فيمكنك تسليط الضوء على منتج مختلف للشركة أو الاستفادة من كل منها. ومع تحرك تأثير اختلاف المنظر إلى أسفل الصفحة، فإنه يكشف عن منتج جديد ليقوم عملاؤك بمراجعته. ناهيك عن أنه يمكنهم النقر على الأزرار لعرض المزيد حول العناصر.

إنها أداة رائعة لسرد القصص للشركات الإبداعية

يرتبط هذا بأخذ عملائك في رحلة، ولكن لا يجب أن تتضمن هذه الرحلة منتجات أو خدمات. أفضل جزء من المنظر هو أنه يمكنك أن تكون مبدعًا للغاية وتحاول جلب عملائك عبر الزمن، أو التواصل مع عواطفهم.

يعمل Parallax بشكل جيد لعرض تاريخ الشركة

إن تاريخ الشركة هو عرض زمني لكيفية ظهور عملك. يوجد عدد قليل من المكونات الإضافية لهذا الغرض، ولكن لماذا لا تحصل على سمة تدعم العروض المذهلة المصممة خصيصًا لهذا الغرض؟ في الأساس، ستبدأ القصة بالكيفية التي بدأ بها عملك، ثم عندما يقوم المستخدمون بالتمرير لأسفل، سيكشف تأثير اختلاف المنظر عن السنوات التالية، مما يصل بهم إلى الوقت الحاضر.

خط أدلة المنظر للموقع



إذا كنت تتطلع إلى إرسال الأشخاص عبر مسار مبيعات معين، فإن المنظر هو صديقك. الحركات والعناصر المميزة تجذب العيون لتتبع المسار. لن تواجه أي مشكلة في تحسين معدلات التحويل باستخدام اختلاف المنظر.

إنه يحول موقع الويب الخاص بك إلى شيء جدير بالاهتمام وممتع

من الواضح أنك تريد أن يبدو موقع الويب الخاص بك مثيرًا للاهتمام، فلماذا لا تضيف إليه إحدى أسهل الطرق؟ كما قلت أعلاه، تأثير المنظر خفيف للغاية، ويثير اهتمام عملائك.

إليك…

هذا هو الحال. يعد تأثير المنظر أحد الميزات الأكثر شيوعًا التي يمكنك العثور عليها في سمات WordPress في الوقت الحاضر، ويبدو أنها قد تستمر، لأنها طريقة رائعة لجذب الانتباه دون أن تكون معقدة للغاية. فقط كن حذرًا من عدم استخدام الكثير من التقنيات التي تجذب الانتباه، والتي يمكن أن تؤدي إلى إبطاء موقعك (أقل من القلق بشأن تأثير اختلاف المنظر) وتصبح مربكة.

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