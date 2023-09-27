Rewrite this title: ما هو تحليل ملف سجل SEO؟ دليل المبتدئين

ستساعدك المقالة التالية: ما هو تحليل ملف سجل SEO؟ دليل المبتدئين

لماذا تعتبر ملفات السجل مهمة لتحسين محركات البحث؟

فبادئ ذي بدء، فهي تحتوي على معلومات غير متوفرة في أي مكان آخر

تعد ملفات السجل أيضًا إحدى الطرق الوحيدة لمعرفة سلوك Google الفعلي على موقعك. أنها توفر بيانات مفيدة للتحليل ويمكن أن تساعد في إعلام التحسينات القيمة والقرارات المستندة إلى البيانات.

يمكن أن يساعدك إجراء تحليل ملف السجل بانتظام على فهم المحتوى الذي يتم الزحف إليه وعدد المرات، والإجابة على الأسئلة الأخرى حول سلوك محركات البحث التي تزحف إلى موقعك.

يمكن أن يكون أداء هذه المهمة أمرًا مرهقًا، لذلك يوفر هذا المنشور نقطة بداية لرحلة تحليل ملف السجل الخاص بك.

ما هي ملفات السجل؟

ملفات السجل هي سجلات لمن قام بالوصول إلى موقع الويب والمحتوى الذي وصل إليه. وهي تحتوي على معلومات حول من قدم طلب الوصول إلى موقع الويب (المعروف أيضًا باسم “العميل”).

يمكن أن يكون هذا روبوتًا لمحرك بحث، مثل Googlebot أو Bingbot، أو شخصًا يشاهد الموقع. يتم جمع سجلات ملف السجل والاحتفاظ بها بواسطة خادم الويب الخاص بالموقع، وعادةً ما يتم الاحتفاظ بها لفترة زمنية معينة.

ما هي البيانات التي يحتوي عليها ملف السجل؟

عادةً ما يبدو ملف السجل كما يلي:

27.300.14.1 – – [14/Sep/2017:17:10:07 -0400] “الحصول على https://allthedogs.com/dog1/ HTTP/1.1” 200 “https://allthedogs.com” “Mozilla/5.0 (متوافق؛ Googlebot/2.1؛ +http://www.google.com/bot. لغة البرمجة)”

مقسمة، وهذا يحتوي على:

IP العميل.

طابع زمني مع تاريخ ووقت الطلب.

طريقة الدخول إلى الموقع يمكن أن تكون إما GET أو POST.

عنوان URL المطلوب، والذي يحتوي على الصفحة التي تم الوصول إليها.

رمز الحالة الخاص بالصفحة المطلوبة والذي يعرض مدى نجاح الطلب أو فشله.

وكيل المستخدم، الذي يحتوي على معلومات إضافية حول العميل الذي يقدم الطلب، بما في ذلك المتصفح والروبوت (على سبيل المثال، إذا كان قادمًا من الهاتف المحمول أو سطح المكتب).

قد توفر بعض حلول الاستضافة أيضًا معلومات أخرى، والتي يمكن أن تشمل:

اسم المضيف.

IP الخادم.

تم تنزيل البايتات.

الوقت المستغرق لتقديم الطلب.

كيفية الوصول إلى ملفات السجل

كما ذكرنا سابقًا، يتم تخزين ملفات السجل بواسطة خادم الويب لفترة معينة من الوقت وتكون متاحة فقط لمشرف (مدراء) الموقع.

تعتمد طريقة الوصول إليها على حل الاستضافة، وأفضل طريقة لمعرفة كيفية الوصول إليها هي البحث في المستندات الخاصة بها، أو حتى البحث عنها في Google!

بالنسبة للبعض، يمكنك الوصول إلى ملفات السجل من CDN أو حتى من سطر الأوامر الخاص بك. ويمكن بعد ذلك تنزيلها محليًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتحليلها من التنسيق الذي تم تصديرها به.

ما أهمية تحليل ملف السجل؟

يمكن أن يساعد إجراء تحليل ملف السجل في توفير رؤى مفيدة حول كيفية رؤية برامج زحف محركات البحث لموقعك على الويب.

يمكن أن يساعدك ذلك في إعلام استراتيجية تحسين محركات البحث، أو العثور على إجابات للأسئلة، أو تبرير التحسينات التي قد تتطلع إلى إجرائها.

لا يتعلق الأمر كله بميزانية الزحف

ميزانية الزحف عبارة عن مخصص يقدمه Googlebot لعدد الصفحات التي سيتم الزحف إليها أثناء كل زيارة فردية للموقع. أكد جون مولر من Google أن غالبية المواقع لا تحتاج إلى القلق كثيرًا بشأن ميزانية الزحف.

ومع ذلك، لا يزال من المفيد فهم الصفحات التي يزحف إليها Google ومدى تكرار الزحف إليها.

أحب أن أعتبره بمثابة التأكد من أن الموقع يتم الزحف إليه بكفاءة وفعالية. يعد التأكد من الزحف إلى الصفحات الرئيسية على الموقع والعثور على الصفحات الجديدة والصفحات المتغيرة غالبًا والزحف إليها سريعًا أمرًا مهمًا لجميع مواقع الويب.

محللو SEO المختلفون

هناك العديد من الأدوات المختلفة المتاحة للمساعدة في تحليل ملف السجل، بما في ذلك:

سبلانك.

Logz.io.

صراخ الضفدع محلل ملف السجل.

إذا كنت تستخدم أداة زحف، فغالبًا ما تكون هناك إمكانية لدمج بيانات ملف السجل الخاص بك مع عملية زحف لموقعك لتوسيع مجموعة البيانات الخاصة بك بشكل أكبر والحصول على رؤى أكثر ثراءً باستخدام البيانات المجمعة.

إحصائيات سجل وحدة التحكم

تقدم Google أيضًا بعض الأفكار حول كيفية الزحف إلى موقعك ضمن تقرير إحصائيات الزحف في Google Search Console.

لن أخوض في الكثير من التفاصيل في هذا المقال، حيث يمكنك معرفة المزيد هنا.

بشكل أساسي، يتيح لك التقرير رؤية طلبات الزحف من Googlebot خلال آخر 90 يومًا.

سيكون بمقدورك الاطلاع على تفاصيل رموز الحالة وطلبات أنواع الملفات، بالإضافة إلى نوع Googlebot (سطح المكتب، الجوال، الإعلان، الصورة، وما إلى ذلك) الذي يقدم الطلب وما إذا كانت صفحات جديدة تم العثور عليها (الاكتشاف) أو صفحات سابقة الصفحات التي تم الزحف إليها (تحديث).

تشارك GSC أيضًا بعض أمثلة الصفحات التي تم الزحف إليها، بالإضافة إلى تاريخ الطلب ووقته.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا مجرد مثال عينة للصفحات، لذا لن يعرض الصورة الكاملة التي ستراها من ملفات سجل موقعك.

إجراء تحليل ملف السجل

بمجرد حصولك على بيانات ملف السجل الخاص بك، يمكنك استخدامها لإجراء بعض التحليلات.

نظرًا لأن بيانات ملف السجل تحتوي على معلومات من كل مرة يصل فيها العميل إلى موقع الويب الخاص بك، فإن الخطوة الأولى الموصى بها في التحليل هي تصفية برامج الزحف غير التابعة لمحركات البحث بحيث لا تشاهد سوى البيانات من روبوتات محرك البحث.

إذا كنت تستخدم أداة لتحليل ملفات السجل، فيجب أن يكون هناك خيار لاختيار وكيل المستخدم الذي ترغب في استخراج المعلومات منه.

قد تكون لديك بالفعل بعض الأفكار التي تبحث عنها، أو الأسئلة التي قد تجد إجابات لها.

ومع ذلك، إذا لم يكن الأمر كذلك، فإليك بعض الأمثلة على الأسئلة التي يمكنك استخدامها لبدء تحليل ملف السجل الخاص بك:

ما مقدار الجزء الذي يتم الزحف إليه فعليًا بواسطة محركات البحث من موقعي؟

ما هي أقسام موقعي التي يتم/لا يتم الزحف إليها؟

ما مدى عمق الزحف إلى موقعي؟

كم مرة يتم الزحف إلى أقسام معينة من موقعي؟

كم مرة يتم الزحف إلى الصفحات التي يتم تحديثها بانتظام؟

ما مدى سرعة اكتشاف الصفحات الجديدة والزحف إليها بواسطة محركات البحث؟

كيف أثر التغيير في بنية الموقع/بنيته على الزحف إلى محرك البحث؟

ما مدى سرعة الزحف إلى موقع الويب الخاص بي وتنزيل الموارد؟

بالإضافة إلى ذلك، إليك بعض الاقتراحات بشأن الأشياء التي يمكنك مراجعتها من بيانات ملف السجل الخاص بك واستخدامها في التحليل.

رموز الحالة

يمكنك استخدام ملفات السجل لفهم كيفية توزيع ميزانية الزحف عبر موقعك.

سيؤدي تجميع رموز الحالة للصفحات التي تم الزحف إليها إلى عرض مقدار الموارد المخصصة لـ 200 صفحة رموز حالة مهمة مقارنة باستخدامها دون داعٍ في الصفحات المعطلة أو التي يتم إعادة توجيهها.

يمكنك أخذ النتائج من بيانات ملف السجل وتدويرها لمعرفة عدد الطلبات التي يتم إجراؤها لرموز الحالة المختلفة.

يمكنك إنشاء جداول محورية في برنامج Excel ولكن قد ترغب في التفكير في استخدام Python لإنشاء الجداول المحورية إذا كان لديك كمية كبيرة من البيانات لمراجعتها.

تعد الجداول المحورية طريقة رائعة لتصور البيانات المجمعة لفئات مختلفة وأجدها مفيدة بشكل خاص لتحليل مجموعات بيانات ملفات السجل الكبيرة.

الفهرسة

يمكنك أيضًا مراجعة كيفية قيام روبوتات محرك البحث بالزحف إلى الصفحات القابلة للفهرسة على موقعك، مقارنةً بالصفحات غير القابلة للفهرسة.

يمكن أن يساعدك الجمع بين بيانات ملف السجل والزحف إلى موقع الويب الخاص بك على فهم ما إذا كانت هناك أية صفحات قد تهدر ميزانية الزحف إذا لم يكن من الضروري إضافتها إلى فهرس محرك البحث.

الصفحات الأكثر مقابلًا للصفحات الأقل زحفًا

يمكن أن تساعدك بيانات ملف السجل أيضًا على فهم الصفحات التي يتم الزحف إليها بشكل أكبر بواسطة برامج زحف محركات البحث.

يمكّنك هذا من التأكد من العثور على صفحاتك الرئيسية والزحف إليها، بالإضافة إلى اكتشاف الصفحات الجديدة بكفاءة، والزحف إلى الصفحات التي يتم تحديثها بانتظام بشكل كافٍ.

وبالمثل، ستتمكن من معرفة ما إذا كانت هناك أية صفحات لم يتم الزحف إليها أو لم يتم رؤيتها بواسطة برامج زحف محركات البحث بالقدر الذي تريده.

عمق الزحف والربط الداخلي

من خلال الجمع بين بيانات ملف السجل الخاص بك والرؤى من الزحف إلى موقع الويب الخاص بك، ستتمكن أيضًا من معرفة مدى عمق الزحف في بنية محرك البحث الخاص بموقعك.

على سبيل المثال، إذا كانت لديك صفحات منتج رئيسية في المستويين الرابع والخامس ولكن ملفات السجل الخاصة بك توضح أن Googlebot لا يزحف إلى هذه المستويات كثيرًا، فقد تحتاج إلى إجراء تحسينات من شأنها زيادة مستوى رؤية هذه الصفحات.

أحد الخيارات لذلك هو الروابط الداخلية، وهي نقطة بيانات مهمة أخرى يمكنك مراجعتها من ملف السجل المدمج ومعلومات الزحف.

بشكل عام، كلما زاد عدد الروابط الداخلية للصفحة، أصبح اكتشافها أسهل. ومن ثم، فمن خلال دمج بيانات ملف السجل مع إحصائيات الارتباط الداخلي من عملية الزحف إلى الموقع، يمكنك فهم بنية الصفحات وإمكانية اكتشافها.

يمكنك أيضًا تعيين نتائج الروبوت باستخدام الروابط الداخلية واستنتاج ما إذا كان هناك ارتباط بين الاثنين.

فئات الموقع الرئيسية

يمكن أن يسمح لك تقسيم البيانات من ملفات السجل حسب بنية المجلد بتحديد الفئات التي تتم زيارتها بشكل متكرر بواسطة روبوتات محرك البحث، والتأكد من رؤية الأقسام الأكثر أهمية في الموقع في كثير من الأحيان بما يكفي من برامج الزحف.

اعتمادًا على الصناعة، ستكون فئات المواقع المختلفة ذات أهمية مختلفة. لذلك، من المهم أن تفهم على أساس كل موقع على حدة ما هي المجلدات الأكثر أهمية والتي تحتاج إلى الزحف إليها أكثر من غيرها.

سجل بيانات الملف مع مرور الوقت

يعد جمع بيانات ملف السجل بمرور الوقت مفيدًا لمراجعة كيفية تغير سلوك محرك البحث بمرور الوقت.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تقوم بترحيل المحتوى أو تغيير بنية الموقع وتريد فهم مدى تأثير التغيير على زحف محركات البحث إلى موقعك.

يوضح المثال أعلاه التغيير الذي أجراه Google في الزحف عند إضافة بنية مجلد جديدة (الخط الأصفر) وإزالة أخرى وإعادة توجيهها (الخط الأخضر).

يمكننا أيضًا معرفة المدة التي استغرقها Google لفهم وتحديث إستراتيجية الزحف الخاصة به.

سطح المكتب مقابل الهاتف المحمول

كما ذكرنا سابقًا، تُظهر بيانات ملف السجل أيضًا وكيل المستخدم الذي تم استخدامه للوصول إلى الصفحة، وبالتالي يمكنه إبلاغك بما إذا كان قد تم الوصول إليه بواسطة روبوت محمول أو سطح مكتب.

ويمكن أن يساعدك هذا بدوره في فهم عدد صفحات موقعك التي يتم الزحف إليها بواسطة الهاتف المحمول مقابل سطح المكتب وكيف تغير ذلك بمرور الوقت.

قد تجد أيضًا أن قسمًا معينًا من موقعك يتم الزحف إليه بشكل أساسي بواسطة وكيل مستخدم سطح المكتب، وبالتالي ستحتاج إلى إجراء مزيد من التحليل حول سبب تفضيل Google لهذا على الزحف عبر الهاتف المحمول أولاً.

التحسينات التي يمكن إجراؤها من تحليل ملف السجل

بمجرد الانتهاء من إجراء بعض تحليلات ملف السجل واكتشاف رؤى قيمة، قد تكون هناك بعض التغييرات التي يتعين عليك إجراؤها على موقعك.

على سبيل المثال، إذا اكتشفت أن محرك بحث Google يقوم بالزحف إلى عدد كبير من الصفحات المعطلة أو التي تعيد التوجيه على موقعك، فقد يؤدي ذلك إلى تسليط الضوء على مشكلة تتمثل في إمكانية الوصول إلى هذه الصفحات بشكل كبير بالنسبة لبرامج زحف محركات البحث.

ولذلك، يجب عليك التأكد من عدم وجود أي روابط داخلية لديك لهذه الصفحات المعطلة، بالإضافة إلى تنظيف أي روابط داخلية لإعادة التوجيه.

ربما تقوم أيضًا بتحليل بيانات ملف السجل لفهم كيفية تأثير التغييرات التي تم إجراؤها على الزحف، أو لجمع البيانات قبل التغييرات القادمة التي قد تجريها أنت أو فريق آخر.

على سبيل المثال، إذا كنت تتطلع إلى إجراء تغيير على بنية موقع الويب، فستحتاج إلى التأكد من أن Google لا يزال قادرًا على اكتشاف الصفحات الأكثر أهمية على موقعك والزحف إليها.

تتضمن الأمثلة الأخرى للتغييرات التي قد تتطلع إلى إجراء تحليل ملف السجل التالي ما يلي:

إزالة صفحات رموز الحالة غير 200 من خرائط الموقع.

إصلاح أي سلاسل إعادة التوجيه.

منع الزحف إلى الصفحات غير القابلة للفهرسة إذا لم يكن بها أي شيء مفيد لمحركات البحث للعثور عليه.

تأكد من عدم وجود صفحات مهمة تحتوي عن طريق الخطأ على علامة noindex.

أضف علامات أساسية لتسليط الضوء على أهمية صفحات معينة.

قم بمراجعة الصفحات التي لم يتم الزحف إليها بشكل متكرر كما ينبغي وتأكد من سهولة العثور عليها من خلال زيادة عدد الروابط الداخلية إليها.

قم بتحديث الروابط الداخلية للنسخة الأساسية من الصفحة.

تأكد من أن الروابط الداخلية تشير دائمًا إلى 200 رمز حالة وصفحات قابلة للفهرسة.

انقل الصفحات المهمة إلى أعلى في بنية الموقع باستخدام المزيد من الروابط الداخلية من الصفحات التي يسهل الوصول إليها.

قم بتقييم أين يتم إنفاق ميزانية الزحف وتقديم توصيات بشأن التغييرات المحتملة في بنية الموقع إذا لزم الأمر.

قم بمراجعة تكرار الزحف إلى فئات الموقع وتأكد من أنه يتم الزحف إليها بانتظام.

افكار اخيرة

يعد إجراء تحليل منتظم لملف السجل مفيدًا لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) لفهم كيفية الزحف إلى موقع الويب الخاص بهم بواسطة محركات البحث مثل Google بشكل أفضل، بالإضافة إلى اكتشاف رؤى قيمة للمساعدة في اتخاذ القرارات بناءً على البيانات.

آمل أن يكون هذا قد ساعدك على فهم المزيد حول ملفات السجل وكيفية بدء رحلة تحليل ملف السجل مع بعض الأمثلة على الأشياء التي يجب مراجعتها.

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