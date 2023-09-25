Rewrite this title: ما هو DuckDuckGo ومن يستخدم محرك البحث البديل هذا؟

ستساعدك المقالة التالية: ما هو DuckDuckGo ومن يستخدم محرك البحث البديل هذا؟

لسنوات عديدة، قامت مواقع الويب بجمع بيانات المستخدم إما لبيعها إلى مواقع خارجية أو استخدامها في إعلاناتها المستهدفة.

ومن الأمثلة الأكثر شهرة ما يلي Facebook وجوجل.

يبدو أن عرض إعلان أو عرض نتائج بحث ذات صلة بالأحذية التي تريدها يبدو وكأنه استخدام غير ضار نسبيًا للبيانات الشخصية التي تعمل (على ما يبدو) لصالح الجميع.

ثم بدأت فضائح البيانات.

من فضيحة مايكروسوفت هوتميل ل كامبريدج أناليتيكا إلى فضيحة زووم 2020، شعر مستخدمو الإنترنت بوخز البيانات المسربة.

لقد جعلت هذه الفضائح المستخدمين أكثر وعيًا بكيفية استخدام بياناتهم على الويب – وتركت الكثيرين يتساءلون عن كيفية الحصول على مزيد من الخصوصية عبر الإنترنت.

أدخل دك دك جو.

ما هو دك دك جو؟

DuckDuckGo هو محرك بحث أنشأه غابرييل واينبرغ في عام 2008. محرك البحث هذا مخصص لخصوصية مستخدميه على الإنترنت.

تشمل ميزات البحث الخاصة بهم ما يلي:

خرائط.

طقس.

إجابات الأعمال المحلية.

أخبار.

الصور.

أشرطة فيديو.

المنتجات والتسوق.

تعريفات.

مراجع ويكيبيديا.

تحويلات العملة.

معلومات الرحلة.

آلة حاسبة.

الموقت.

النتائج الرياضية.

مراجع سؤال وجواب.

يتضمن DuckDuckGo أيضًا ما يسمونه ميزات المكافأة:

أوامر الاختصار التي تنقلك مباشرة إلى مواقع الويب الأخرى من محرك البحث.

توطين اللغة والمنطقة.

سمات قابلة للتخصيص، بما في ذلك المظهر المظلم.

يحتوي DuckDuckGo أيضًا على تطبيقات وإضافات لأنظمة التشغيل والمتصفحات المختلفة.

لذلك، لا يزال بإمكانك استخدام Chrome أو Safari أو أي متصفح مفضل آخر وتجنب أن يتم تعقبك.

إحصائيات مستخدم دك دك جو

دك دك جو هو ثاني أشهر محرك بحث للهواتف المحمولة في الولايات المتحدة

لقد نجح مستخدمو DuckDuckGo في ذلك 8 مليار طلبات البحث في الربع الأول من عام 2022.

يحمل DuckDuckGo 0.68% من حصة سوق محركات البحث في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، في الولايات المتحدة، DuckDuckGo يحمل هذا 2.51% من حصة سوق محركات البحث.

لقد انتهى تطبيق ملحق DuckDuckGo Chrome ستة ملايين مستخدم.

الإعلان على DuckDuckGo هو 10 مرات أرخص من جوجل.

لقد أثار DuckDuckGo 13 مليون دولار في الأموال.

يعمل DuckDuckGo مع طاقم عمل مكون من 172 شخصا.

كيف يختلف DuckDuckGo عن محركات البحث الأخرى؟

عندما تزور أحد مواقع الويب، يسجل موقع الويب هذا عنوان IP الخاص بك من خلال أجهزة توجيه الشبكة، حتى يعرف مكان إرسال المعلومات.

عادةً ما يقوم موقع الويب بتخزين عنوان IP الخاص بك والبيانات.

ومع ذلك، يعد DuckDuckGo بإخفاء عنوان IP الخاص بك عند استخدام محرك البحث الخاص به.

عند النقر على نتيجة بحث، يقوم الرابط بإعادة توجيه طلب المعلومات لمنعه من إرسال مصطلحات البحث الخاصة بك إلى الموقع.

في الأساس، تعرف المواقع أنك قمت بزيارتها، لكنها لا تعرف من أين أو بأية كلمات رئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، لتوفير تجربة بحث مخصصة، تقوم Google وYahoo وBing بتتبع سجل البحث والبيانات الشخصية (حتى في وضع التصفح المتخفي).

تساعد هذه الممارسة محركات البحث هذه على تقديم إعلانات مستهدفة ونتائج بحث مخصصة.

يأخذ DuckDuckGo النهج المعاكس لمحركات البحث الأخرى.

يعد DuckDuckGo بتجنب جمع تلك البيانات حتى تتمكن من الهروب مما يسمونه “فقاعة التصفية”.

لا يتم تخصيص نتائج بحث DuckDuckGo بناءً على التفضيل الشخصي أو سجل البحث أو الموقع.

لا يوجد سجل بحث مخزن

فكر في كل الأشياء التي تبحث عنها عبر الإنترنت: المعلومات الطبية، والحلول المالية، والاستعلامات المستندة إلى الموقع، وما إلى ذلك.

يمكن أن تكون بعض عمليات البحث هذه شخصية جدًا.

تبيع محركات البحث الرئيسية الأخرى هذه المعلومات للمعلنين حتى يتمكنوا من تقديم إعلانات مخصصة لك.

يعد DuckDuckGo بعدم تخزين سجل البحث الخاص بك أبدًا.

في كل مرة تستخدم فيها متصفح DuckDuckGo، يمكنك توقع نتيجة بحث جديدة.

فكيف يكسبون المال؟

من خلال الاستمرار في تقديم الإعلانات لك، بالطبع.

ومع ذلك، فإن الاختلاف هو أن DuckDuckGo يستهدف الكلمات الرئيسية التي تبحث عنها بدلاً من الاعتماد عليها.

لذلك، إذا كنت تبحث عن الأقلام، فسوف تظهر لك إعلانات عن الأقلام.

ومع ذلك، إذا بحثت بعد ذلك عن الأدوات المكتبية، فستعرض لك إعلانات عن الأدوات المكتبية.

لا توجد أجهزة تتبع تابعة لجهات خارجية

هل تعلم أن جوجل يتتبع زوار موقع الويب على 86% من أفضل 50.000 موقع على مستوى العالم؟

وذلك لأن العديد من المواقع تستخدم Google Analytics للمساعدة في تتبع الزوار. بالإضافة إلى ذلك، تدير Google ثلاثًا من أكثر شبكات الإعلانات غير البحثية شمولاً التي تستخدمها معظم المواقع: Adsense، وAdmob، وDoubleClick.

لذلك من الصعب الابتعاد عن جوجل. تقوم Yahoo وBing أيضًا بتتبع استخدامك للإنترنت لإنشاء ملفات شخصية عنك.

Facebook هو عملاق تكنولوجي آخر يتتبع المستخدمين خلف الكواليس.

ومع ذلك، فإن تغطيتها لا تتجاوز 36٪ من أفضل المواقع.

يعد متصفح DuckDuckGo وتطبيق الهاتف المحمول بحظر أدوات التتبع من محركات البحث الأخرى، Facebook، وغيرها من أجهزة التتبع.

لذلك بالنسبة لأولئك الذين يريدون عدم الكشف عن هويتهم عندما يغامرون بالخروج من محركات البحث، يمكن أن يكون DuckDuckGo هو إجابتك.

النتائج غير المصفاة

هل سمعت من قبل عن فقاعة الترشيح؟

تحدث فقاعة التصفية عندما يواجه المستخدمون معلومات تعزز معتقداتهم الخاصة.

وبالنظر إلى أن Google وBing وYahoo مشهورة بتقديم نتائج بحث مخصصة، يمكنك أن تتخيل أن هذا يحدث بشكل متكرر.

ماذا يعني هذا بالنسبة للباحثين؟

إذا كان لديك ميول سياسية أو أيديولوجيات أخرى، فإن محركات البحث الرئيسية تتذكر ذلك وتقوم بتصفية المحتوى الذي تعتقد أنك سوف تتخطاه.

لذلك، من المرجح أن تحصل على النتائج التي توافق عليها بالفعل.

من ناحية أخرى، يعتقد DuckDuckGo أن نتائج البحث يجب أن تكون غير متحيزة.

ولذلك، فإن صفحة نتائج البحث الخاصة بهم تعطي الجميع نفس النتائج، بغض النظر عن تفضيلاتهم السياسية أو تحيزهم الثقافي أو التركيبة السكانية الأخرى.

ما هو الزاحف الذي يستخدمه DuckDuckGo؟

يستخدم DuckDuckGo أكثر من 400 مصدر لتقديم النتائج، بما في ذلك مصادر مثل:

بنج.

ياهو.

Apple خرائط.

ولفرام ألفا.

ياندكس.

كما أنهم يستخدمون DuckDuckBot، وزاحف الويب الخاص بهم، ومواقع أخرى ذات مصادر جماعية مثل Wikipedia لإنشاء ما يعادل المقتطف.

ومع ذلك، فإنهم يؤكدون صراحة أنهم لا يستخدمون أي مصادر من جوجل.

بالإضافة إلى ذلك، كجزء من سياسة الخصوصية الصارمة الخاصة بهم، يعدون بعدم مشاركة أي معلومات شخصية مع شركائهم مطلقًا.

وهذا أمر مطمئن لأولئك الذين يريدون أن يظل استخدامهم للإنترنت خاصًا.

إيجابيات وسلبيات DuckDuckGo

على الرغم من أن جوجل لا تزال هي الرجل الكبير في القمة، إلا أن عدد مستخدمي DuckDuckGo يتزايد بشكل مطرد.

إنهم لا يتتبعون المستخدمين، لذلك من المستحيل الحصول على رقم دقيق.

لكن ذكرت DuckDuckGo أن 80 مليون شخص استخدموا محرك البحث الخاص بهم اعتبارًا من نوفمبر 2020.

في حين أن DuckDuckGo قد يبدو الحل الأمثل لأولئك الذين لديهم مخاوف تتعلق بالخصوصية، إلا أن هناك بعض الإيجابيات والسلبيات لمحرك البحث البديل هذا.

إيجابيات دك دك جو:

الخصوصية المطلقة عند البحث.

اختصارات الانفجارات ليأخذك مباشرة إلى موقع على شبكة الإنترنت.

واجهة نظيفة.

لا توجد إعلانات مستهدفة.

نتائج بحث غير متحيزة.

نتائج البحث في صفحة واحدة.

لا توجد هندسة اجتماعية بناءً على عمليات البحث الخاصة بك.

سلبيات دك دك جو:

ليس هناك العديد من امتيازات محركات البحث مثل Google أو Yahoo أو Bing.

خوارزمية البحث ليست متقدمة.

نتائج بحث محدودة.

لا توجد حماية من البرامج الضارة أو الفيروسات.

عوامل التصنيف الضعيفة.

نتائج رسم الخرائط والصور ليست جيدة.

إذا كنت تقدر خصوصيتك على الإنترنت ولا تمانع في قضاء بضع دقائق إضافية في البحث، فإن DuckDuckGo هو بديل قابل للتطبيق.

ومع ذلك، إذا كنت تحب جميع ميزات محركات البحث الرئيسية الأخرى، فتذكر أن هذه الكماليات لها تكلفة.

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