Rewrite this title: ما هو HTTPS؟ دليل لتأمين التجربة في الموقع للمسوقين

ستساعدك المقالة التالية: ما هو HTTPS؟ دليل لتأمين التجربة في الموقع للمسوقين

هل ترغب في توفير تجربة أكثر أمانًا لمستخدميك والمساعدة في تصنيفاتك على Google؟ إحدى الطرق للقيام بالأمرين معًا هي تأمين موقع الويب الخاص بك باستخدام HTTPS. سنشرح في هذه المقالة ما هو HTTPS ولماذا تحتاجه وكيفية الحصول عليه.

الفرق بين HTTP و HTTPS

يرمز HTTP إلى بروتوكول نقل النص التشعبي. يوفر هذا البروتوكول القواعد داخل طبقة التطبيق لمتصفحات الويب للتواصل مع خوادم الويب. إنه أساس الاتصال بالإنترنت.

يتم إرسال طلبات HTTP بواسطة متصفح المستخدم. ترسل خوادم الويب استجابة HTTP للطلب، وتقوم بتحميل صفحة الويب باستخدام روابط النص التشعبي.

يشير حرف S الموجود على HTTPS إلى كلمة Secure. يتيح HTTPS الاتصال الآمن بين متصفحات الويب وخوادم الويب.

كيف يعمل HTTPS

يعمل HTTPS عبر SSL أو TLS. طبقة المقابس الآمنة (SSL) هي السابقة لـ TLS.

يوفر أمان طبقة النقل (TLS) الخصوصية وسلامة البيانات عبر بروتوكولات التشفير في الاتصالات بين تطبيقين أو أكثر.

الهدف من هذا البروتوكول داخل طبقة التطبيق هو منع التنصت والتلاعب بالنقل الآمن للبيانات.

في حين أن معظم مواقع الويب لا تزال تشير إلى تأمين موقعك باستخدام HTTPS عبر شهادات SSL، فإن TLS هو الإصدار الحديث من SSL المستخدم اليوم. سنناقش كيفية الحصول على هذا لموقع الويب الخاص بك لاحقًا في هذا المنشور.

لماذا يهم HTTPS

يمنع HTTPS الوسطاء من إدخال محتوى إلى موقع الويب دون علم المالك. بدون HTTPS، قد يقوم أحد الممثلين السيئين بإدخال إعلانات عبر الإنترنت، على سبيل المثال، للاستفادة من حركة مرور الويب الخاصة بك.

وفقا لأرشيف HTTP، حول 92% من سطح المكتب و91% من طلبات الهاتف المحمول تأتي من عناوين URL التي تحتوي على HTTPS في البادئة. تشير W3Techs إلى أنه يتم استخدام HTTPS بواسطة 75.2% من المواقع. تم العثور على برنامج BuildWith أكثر من 155 مليون شهادات SSL المثبتة على مواقع الويب عبر الإنترنت.

إنه مهم لسببين خاصين بالتسويق أيضًا. أولاً، عندما يأتي الزائرون إلى موقع ويب يستخدم بروتوكول HTTP، تقوم المتصفحات مثل Google Chrome بتسمية الموقع على أنه غير آمن في شريط عنوان URL.

على متصفحات الهاتف المحمول، تظهر المواقع غير الآمنة مع مثلث تحذير بجوار المجال.

ثانيًا، يمكن أن يؤثر HTTPS على تصنيفاتك في نتائج البحث أيضًا. في 2014أعلنت Google عن استخدام HTTPS كجزء من الخوارزمية التي تقوم بتصنيف صفحات الويب في نتائج محرك بحث Google.

بعد تطبيق HTTPS لخدمات جوجل، أعلنت جوجل عن مبادرة “HTTPS Everywhere” لتشجيع مشرفي المواقع عبر الإنترنت على فعل الشيء نفسه.

“في الوقت الحالي، إنها مجرد إشارة خفيفة الوزن للغاية – تؤثر على أقل من 1% من الاستعلامات العالمية، وتحمل وزنًا أقل من الإشارات الأخرى مثل المحتوى عالي الجودة – بينما نمنح مشرفي المواقع الوقت الكافي للتبديل إلى HTTPS. ولكن مع مرور الوقت، قد نقرر تعزيزه، لأننا نرغب في تشجيع جميع مالكي مواقع الويب على التبديل من HTTP إلى HTTPS للحفاظ على أمان الجميع على الويب.

ما مدى أمان HTTPS

لا يعني HTTPS أن موقع الويب آمن بنسبة 100% أو آمن من الفشل. يقوم HTTPS فقط بتأمين الاتصالات بين جهازي كمبيوتر، مثل كمبيوتر المستخدم عبر متصفح الويب وخادم الويب.

يوفر HTTPS أمانًا أقوى من HTTP، فهو لا يحمي كمبيوتر المستخدم أو خادم الويب نفسه من هجمات المتسللين أو البرامج الضارة.

ولهذا السبب يجب على مشرفي المواقع تأمين مواقع الويب الخاصة بهم ويجب على المستخدمين استخدام الحماية من الفيروسات وبرامج التجسس على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

كيفية الحصول على HTTPS لموقعك على الويب

لإضافة HTTPS إلى موقع الويب الخاص بك، قد تحتاج إلى شهادة SSL. لكن أولاً، ابحث في وثائق موفر خدمة استضافة الويب الحالي لديك حول كيفية تمكين HTTPS أو فرضه. ربما تم تضمينه بالفعل في خطة الاستضافة الحالية الخاصة بك.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المفترض أن تكون قادرًا على شراء شهادة TLS/SSL من مضيف الويب الحالي الخاص بك أو الترقية إلى خطة استضافة جديدة تتضمن TLS/SSL.

وبدلاً من ذلك، يمكنك الحصول على TLS/SSL من شبكات توصيل المحتوى (CDNs) مثل Cloudflare أو الحصول على TSL/SSL من Digicert.

كيفية إعادة توجيه HTTP إلى مواقع HTTPS

تعتمد كيفية إعادة توجيه موقع الويب الخاص بك من HTTP إلى HTTPS على خادم الويب الخاص بك. إذا لم يكن لديك خيار من لوحة تحكم الاستضافة الخاصة بك للتبديل إلى HTTPS أو فرضه، فستحتاج إلى إعادة توجيه أو إعادة كتابة عناوين URL الخاصة بك من HTTP إلى HTTPS.

يمكنك البحث عن توجيهات خاصة بمزود الاستضافة الخاص بك عن طريق البحث في Google عن اسم شركة الاستضافة الخاصة بك + HTTP إلى HTTPS. سيكون لدى معظم الشركات وثائق محددة حول كيفية إعادة التوجيه إلى خطة الاستضافة وخادم الويب الخاصين بك.

تقدم Google أيضًا معلومات متعمقة توثيق حول كيفية الترحيل من HTTP إلى HTTPS في قسم تحسين محركات البحث المتقدم في Google Search Central. كما أنها ترتبط ب معلومة حول كيفية تكوين Google Search Console لموقع HTTPS الخاص بك.

كيفية تأمين موقع الويب الخاص بك خارج SSL

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تأمين موقع الويب الخاص بك بالإضافة إلى HTTPS. من المهم القيام بذلك لأن Google يمكنها تحديد ما إذا كان موقع الويب الخاص بك قد تم اختراقه أو إصابته ببرامج ضارة.

“يمكن أن تظهر الصفحات أو المواقع المتأثرة بمشكلة أمنية مع علامة تحذير في نتائج البحث أو صفحة تحذير بينية في المتصفح عندما يحاول المستخدم زيارتها.”

ستنبه Google مشرفي المواقع إذا تم اختراق مواقعهم عبر Google Search Console والمشكلات الأمنية تقرير.

لحماية موقع الويب الخاص بك، ابدأ بتحديث كلمات المرور الخاصة بك. أي خدمة تستخدمها لموقعك على الويب – مسجل النطاق، أو مضيف الويب، أو لوحة التحكم، أو لوحة الإدارة، وما إلى ذلك – يمكن أن تمنح الشخص الخطأ حق الوصول إلى موقع الويب الخاص بك، مما يجعله عرضة للخطر.

إذا كنت تستخدم نفس كلمة المرور عبر خدمات متعددة، فقد ترغب في تغييرها للتأكد من أن الهجوم على إحداها لا يتحول إلى هجوم عليها جميعًا.

لحفظ كلمات المرور الفريدة والآمنة، تجنب استخدام المتصفح الخاص بك واختر تطبيقًا أكثر أمانًا مثل 1Password أو LastPass.

بعد ذلك، انظر إلى خدمة استضافة الويب الخاصة بك. يقدم العديد من مقدمي الخدمة خططًا بميزات أمان تمت ترقيتها. ابحث عن الخطط التي تتضمن جدار الحماية الأمني، وفحص البرامج الضارة، وفحص الفيروسات، وحماية DDoS، والنسخ الاحتياطي التلقائي في حالة حدوث شيء ما.

إذا لم تتمكن من الحصول على الحماية من مضيف الويب الخاص بك، فيمكنك تجربة خدمات مثل Sucuri. وهي تشمل عمليات الفحص الأمني ​​المتقدمة، وجدار الحماية، ومراقبة قائمة الحظر، ودعم SSL، وتخفيف DDoS المتقدم.

تتضمن خططهم أيضًا تنظيف موقع الويب وإزالة البرامج الضارة في حالة تعرض موقع الويب الخاص بك للاختراق.

يمكن لمستخدمي WordPress تجربة المكون الإضافي Jetpack (المعروف سابقًا باسم VaultPress) من Automattic. تتضمن خطط الأمان الخاصة بهم النسخ الاحتياطية، وعمليات الفحص الأمني، ومراقبة وقت التوقف عن العمل، وحماية القوة الغاشمة، والحماية من البريد العشوائي.

أخيرًا، قم بمراجعة كل ما تفكر في إضافته إلى موقع الويب الخاص بك.

يمكن للمكونات الإضافية والوظائف الإضافية والإضافات إنشاء ثغرات أمنية لموقعك على الويب والمستخدمين لديك.

ابحث عن تقييمات المستخدمين واختر فقط المكونات الإضافية التي تلعب دورًا حيويًا في التسويق أو المبيعات.

كيفية الحصول على HTTPS كمستخدم

HTTPS Everywhere هو امتداد يعمل مع متصفحات الويب الشهيرة بما في ذلك Chrome وFirefox وEdge وOpera.

يمكن لمستخدمي Android تثبيته على Firefox. وبدلاً من ذلك، يتم تضمين HTTPS في متصفحي Brave وTor لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android/iOS.

يتيح لك هذا الامتداد أو التكامل مع متصفحي Brave وTor الترقية إلى اتصال أكثر أمانًا عندما لا يقدم موقع الويب HTTPS أو لم يعيد كتابة/إعادة توجيه عناوين URL الخاصة به من HTTP إلى HTTPS.

الماخذ الرئيسية

يلعب HTTPS دورًا مهمًا في توفير تجربة آمنة للمستخدمين وإشارة تصنيف إيجابية في خوارزمية Google.

قم بتأمين موقع الويب الخاص بك باستخدام HTTPS من خلال الحصول على شهادة TSL/SSL من خدمة استضافة الويب الخاصة بك، أو CDN، أو أي مزود آخر.

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