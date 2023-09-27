Rewrite this title: ما هي أفضل ممارسات Google SEO المهمة لموقع ويب تابع جديد؟

ستساعدك المقالة التالية: ما هي أفضل ممارسات Google SEO المهمة لموقع ويب تابع جديد؟

يأتي سؤال “طرح سؤال حول تحسين محركات البحث” اليوم من سيف في Saharanpur. سيف يسأل:

“أنا أبدأ موقعًا إلكترونيًا تابعًا. ما هي الممارسات التي يمكنني اتباعها حتى لا يتم اكتشافي في تحديث Google؟

مرحبًا سيف،

سؤال رائع وهذا موضوع أعرف عنه الكثير. أفضل إجابة يمكنني أن أخبرك بها هي عدم القيام بأي شيء من شأنه أن يتسبب في الوقوع في الجانب الخطأ من التحديث.

سنلقي نظرة على بعض ما يجب فعله وما لا يجب فعله والذي سيساعدك على البقاء على الجانب الصحيح من “القانون” أدناه.

باعتبارك أحد المسوقين بالعمولة، فإن هدفك هو بناء مورد يلبي الاحتياجات ويرغب الشخص في العودة إليه.

يجب أن تكون الصفحات شيئًا سيشاركه الأشخاص مع الأصدقاء، ويشتركون فيه حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من التعرف على الروابط التابعة لك.

لا يهم إذا كنت تتحدث عن البستنة أو الطبخ أو التصوير الفوتوغرافي أو ألعاب البلياردو.

عليك بناء محتوى استثنائي. وهذا يعني التنسيق المناسب، وحل المشكلات، وشرح سبب وجوب الثقة بموقعك على الويب، والتسلية/التفاعل، وخلق شعور بالانتماء.

إذا كان موقعك لا يلهم الأشخاص للاشتراك والثقة بك، فلن تنجح كمسوق بالعمولة.

تجنب هذه التكتيكات لنجاح تحسين محركات البحث لموقع الويب التابع

المشاركة في جولات.

استخدام مزارع الروابط أو شبكات PBN أو تعليقات المدونات والمنتديات للروابط الخلفية.

بيع الروابط الخلفية.

الانضمام إلى كل برنامج.

استخدام HTML مباشرة من الشبكة أو البرنامج التابع (يفتقد سمات الرابط وتتبع أفضل).

إنشاء صفحات رقيقة.

القيام بالعلامة التجارية + المراجعات لمحتوى المراجعة.

نتحدث عن مليون منتج أو منافذ.

محتوى الدفع مقابل التشغيل، خاصة مع القوائم؛ على سبيل المثال، لا تقم بتصنيف روابط العمولة/الدفع الأعلى في قائمتك.

اختر موضوعًا لموقع الويب بناءً على ما سيرغب المستخدمون في التعامل معه لفترة طويلة.

أفضل ممارسات Google SEO للمواقع التابعة:

ضع علامة “برعاية” على كل رابط وصورة تابعة تسحب أحد الأصول من النظام الأساسي أو البرنامج.

اكتب محتوى مفيدًا يقدم حلولاً للشخص الذي يقرأ (لا تتحدث عن نفسك أو عن سبب حبك له إلا إذا كان لديك بالفعل 1000 قارئ نشط على كل المحتوى الجديد).

أضف عروض الفيديو التوضيحية التي تقوم بإنشائها (لا تقم بتضمينها من أشخاص آخرين).

استخدم البنية المناسبة للمحتوى الخاص بك (الروابط الداخلية، علامات H، القوائم النقطية، وما إلى ذلك).

قم بتحميل الأصول إلى موقع الويب الخاص بك مثل الصور ولا تسحبها من طرف ثالث. ستتطلب بعض العلامات التجارية والبرامج الموافقة أولاً، وإذا كانوا يستخدمون تصميمات إعلانات تابعة لجهات خارجية، يصبح هذا أمرًا مهمًا للغاية.

كن صادقًا ولا تكذب بشأن الخدمة أو المنتج “الأفضل” (خاصة إذا كان ذلك بسبب رغبة العلامة التجارية في تفضيلها).

استخدم مواصفات ومعلومات الشركات المصنعة (يجب أن يكون كل شيء فريدًا بنسبة 100% ويجب عليك دائمًا العثور على زوايا أصلية لمشاركتها).

اختر مجالًا متخصصًا والتزم به – لا تتحدث عن الاستضافة، ثم الزهور، ثم أدوات تحسين محركات البحث.

إذا سمحت للتعليقات والزوار بالتفاعل مع المحتوى، فقم بوضع UGC على جميع الروابط الصادرة.

(ألست متأكدًا من ترميز الرابط الذي تريد استخدامه؟ راجع هل يجب عليك استخدام الروابط Nofollow أو المدعومة أو الروابط التي ينشئها المستخدمون؟ لمعرفة المزيد.)

كيف يبدو المحتوى التابع الجيد؟

دعونا الغوص في أعمق قليلا.

يمكنك أن تقول “عائلتي تحب هذا المنتج” إذا كنت مدونًا متخصصًا في تربية الأطفال.

ولكن لا تتوقف عند هذا الحد.

يجب عليك إضافة شيء ذي صلة بالقارئ حتى يكون مرتبطًا به.

“عائلتي تحب هذا المنتج لأن طفلي الصغير كان يهتم بالخضروات. من خلال دمج منتج ABC في الغداء وXYZ في العشاء، أصبحت الآن متحمسة لتناول الخضروات. لا يمكننا أن نجعلهم يأتون بسرعة كافية!

ولكن هذا لا يزال غير كاف.

للانتقال من محتوى رقيق أو متوسط ​​إلى محتوى عالي الجودة، عليك إضافة المزيد.

باستخدام المثال أعلاه، أوصي بإضافة بضعة أقسام أخرى.

فيديو للطفل قبل وبعد استخدام المنتج يوضح فعاليته. ميزات السلامة والمنتج مثل كونه خاليًا من مادة BPA، ولا توجد حواف حادة، وسهل التنظيف، وما إلى ذلك. الخطوات التي اتخذناها لتعريف الطفل بالمنتج، والعقبات التي واجهناها، والحلول. ما هو متوافق معه وما لا يتوافق معه، بما في ذلك العلامات التجارية أو الأدوات أو الألعاب الأخرى؛ الكراسي العالية مقابل المقاعد الداعمة، وما إلى ذلك. زوج من البدائل المبنية على السلبيات لتوفير خيارات للجميع.

من خلال التأكد من تقديم أفضل إجابة ممكنة، فإنك تقوم بإنشاء محتوى سيحقق نتائج جيدة مع القارئ ومع Google.

يبدأ هذا ببناء نفسك كسلطة، ثم عرض المنتج سيحل مشكلة الزائر.

أنت تريد أيضًا التأكد من أن القارئ يعرف أن المنتج آمن أو فعال، وأنه متوافق مع الأجهزة والأدوات الأخرى.

ثم أظهر لهم كيفية استخدامه. أخيرًا، شارك بتعليقاتك وقدم البدائل في حالة عدم تلبية هذا المنتج المحدد لاحتياجات القراء.

بالتأكيد، إنه الكثير من العمل. لكن خمن ماذا؟ إن بناء شركة تابعة ناجحة ومستدامة أمر يستحق العناء.

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