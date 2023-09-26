Rewrite this title: ما هي أهم اعتبارات تحسين محركات البحث (SEO) لدمج المواقع؟

ستساعدك المقالة التالية: ما هي أهم اعتبارات تحسين محركات البحث (SEO) لدمج المواقع؟

سؤال “اطرح سؤالًا حول تحسين محركات البحث” اليوم يتعلق بالتحديات المألوفة جدًا لدمج الموقع وترحيله.

يمكن أن تكون عمليات الهجرات والتوحيد أمرًا شاقًا ومخيفًا، ولكنها غالبًا ما تكون ضرورية رغم ذلك.

يمكن أن تكون أيضًا ذات فائدة كبيرة لموقع الويب الخاص بك إذا تم تنفيذها بشكل صحيح.

السؤال يأتي من ميريل في بورتلاند، الذي كتب في:

“لدي نطاقان لنفس الجمهور الضيق الذي يعمل على WordPress، ولكل منهما سنوات عديدة من التاريخ وحركة مرور متسقة.

واحد لديه حوالي 2000 مشاهدة شهريا؛ 500 الأخرى.

بدأ أحد المواقع كمنزل للبودكاست (يوجد الآن أكثر من 700 موقع) والآخر عبارة عن مدونة ورابط لمتجر.

وبما أن كلا الموقعين مخصصان لنفس الجمهور، فلا أعتقد أنه من المنطقي الاستمرار في هذه البنية المجزأة.

أفكر في إنشاء نطاق جديد ووضع المحتوى من كليهما تحت النطاق الجديد واستخدام نظام إدارة التعلم مثل Kajabi لوضع البودكاست والمدونة وقائمة البريد الإلكتروني والمتجر وما إلى ذلك تحت سقف واحد وتبسيط الإدارة و”الحصول على الائتمان” لحركة المرور ومشاهدات الصفحة مجتمعة.

آمل أن يؤدي هذا إلى تحسين تصنيفاتي بشكل عام. ما هي أهم 3 عناصر يجب أن أركز عليها عندما أفكر في هذا الترحيل؟

سؤال عظيم، ميريل.

سأخلع قبعتي الخاصة بتحسين محركات البحث لمدة دقيقة وأخبرك أن الشيء الأول الذي يجب عليك مراعاته عند القيام بهذا الترحيل هو المستخدمين لديك.

هل هذا منطقي بالنسبة لهم؟

من ما كتبته، يبدو أن المستخدم العادي يتوقع رؤية كل هذا المحتوى في نطاق واحد، لذلك سأدع هذا هو المحرك الرئيسي لي.

من ناحية تحسين محركات البحث، يمكننا مساعدتك في الحصول على أكبر قدر من “الائتمان” أو “السلطة” من مجموعة متنوعة من الحلول، لذلك من المهم التأكد من أننا نقوم بذلك للأسباب الصحيحة: المستخدمون!

لقد ذكرت اسم نطاق ثالثًا جديدًا.

لا أعرف ما هي أسماء النطاقات الحالية الخاصة بك أو إذا كانت ذات معنى، ولكن إذا كانت كذلك، فسأفكر في الاحتفاظ بها.

لن يؤدي الانتقال إلى نطاق ثالث إلى الإضرار بتحسين محركات البحث لديك على المدى الطويل (قد يستغرق الأمر وقتًا أطول للبدء ولكنه سيكون جيدًا على المدى الطويل) ولكنه قد يأتي مع مشكلات غير متوقعة.

إذا كان نطاقًا جديدًا، فسوف تحتاج إلى البحث عمن كان يملكه من قبل ونوع المحتوى الموجود هناك.

من الممكن أن يكون النطاق قد تم استخدامه لإرسال رسائل غير مرغوب فيها في الماضي (أو أي شيء آخر من شأنه أن يعرض عملك للخطر اليوم).

بغض النظر عن النطاق الذي تختاره لاستضافة كل شيء عليه، هناك بعض الأشياء التي يجب عليك وضعها في الاعتبار عند بدء الترحيل والدمج.

1. خطة إعادة التوجيه

هذا هو المكان الذي تفشل فيه معظم المواقع في عمليات الترحيل.

بغض النظر عن مدى التخطيط الجيد، فهم دائمًا ما يخطئون أو يقومون بتكوين نوع من إعادة التوجيه بشكل غير صحيح.

من المهم التأكد من عمليات إعادة التوجيه 1 إلى 1 لجميع عناوين URL ومتغيرات URL.

قد يعني هذا أيضًا تحديث عمليات إعادة التوجيه القديمة الموجودة حاليًا (اعتمادًا على الإعداد الفني لديك).

من السهل جدًا أن تسقط الأشياء من خلال الشقوق.

يستخدم العديد من الأشخاص زحف Screaming Frog للحصول على قائمة بعناوين URL، ولكن هذا قد لا يأخذ في الاعتبار الصفحات المقصودة غير المرتبطة وما شابه، على سبيل المثال.

ابدأ دائمًا بإجراء عملية تصدير من نظام إدارة المحتوى (CMS).

2. رسم خرائط المحتوى

اعتمادًا على المواقع التي تقوم بترحيلها، قد يكون لديك محتوى مشابه في كليهما.

الآن، المحتوى المكرر لا يعد “عقوبة” أو مشكلة كبيرة بالطريقة التي يتحدث بها العديد من مُحسنات محركات البحث (SEO). لكنها لا تزال ليست الأفضل للمستخدمين.

ستحتاج إلى التخطيط مسبقًا للمحتوى الذي ستتم إعادة كتابته أو إيقافه، وعناوين URL التي سيظل المحتوى المكرر عليها موجودًا.

من المحتمل جدًا أن يحتوي أحد عناوين URL هذه على إشارات تحسين محركات البحث (SEO) أفضل تشير إليه من الآخر.

3. جميع القضايا التقنية

بمجرد الترحيل، ستحتاج إلى التأكد من تحديث كل هذا بشكل صحيح:

العلامات الكنسي

علامات المخطط

علامات Hreflang (بما في ذلك تلك الموجودة على المواقع الأخرى)

خرائط الموقع

الروابط المدفوعة

فتح علامات الرسم البياني

Twitter بطاقات

إعدادات CDN

جافا سكريبت/صور عشوائية/إلخ. مع عناوين URL الثابتة

علامات التحليلات

خوادم إعلانات الجهات الخارجية، أو مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات، أو الأدوات الأخرى الخاصة بالمجال.

لن أعتمد على عمليات إعادة التوجيه لإشارات محرك البحث أو الأشياء المستندة إلى التعليمات البرمجية، لأن ذلك يضيف تأخيرات ويمكن أن يبطئ الأمور.

4. أخبر محركات البحث

في حين أن معظمهم سيكتشفون ذلك بأنفسهم بناءً على عمليات إعادة التوجيه، جوجل و بنج كل منها لديه أداة لمساعدتك في تسريع هذا الأمر قليلاً.

يجب عليك استخدام هذه، ولكن فقط بعد التحقق ثلاث مرات من كل شيء آخر.

هناك الكثير من الأشياء التي تدخل في عملية الترحيل أو دمج الموقع أكثر مما يعتقده الناس.

بعد أن حددت العديد منها للعملاء على مر السنين، يمكنني أن أخبرك أن حجم العمل يمكن أن يكون مدهشًا – أحيانًا يكون الأمر كبيرًا لدرجة أن فريقًا لديه موقع كبير قد يعيد النظر في خطته لتغيير النطاقات فقط لأسباب تافهة.

نأمل أن يساعد هذا.

تذكر، إذا كنت عالقًا في قرار ما، فنسى مسألة تحسين محركات البحث (SEO) واسأل نفسك ما هو الأفضل للمستخدم.

عادةً ما يكون هذا أفضل بالنسبة إلى تحسين محركات البحث أيضًا، فقد يتطلب الأمر بعض العمل الإضافي لترميزه بطريقة مناسبة.

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