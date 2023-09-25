Rewrite this title: ما هي البيانات المنظمة التي يجب استخدامها وأين تستخدمها؟

ستساعدك المقالة التالية: ما هي البيانات المنظمة التي يجب استخدامها وأين تستخدمها؟

يجيب جون مولر، منسق بحث Google، على سؤالين حول البيانات المنظمة في جلسة Hangout حديثة لساعات عمل Google Search Central SEO.

في حين أن السؤال الأول كان على وجه التحديد حول المجال الطبي، فإن إجابته مفيدة وقابلة للتطبيق على مواقع الويب في أي مجال.

يشرح مولر أيضًا كيفية استخدام صفحات مساعدة مطوري Google لمعرفة البيانات المنظمة الأفضل للاستخدام.

كيفية اختيار البيانات المنظمة لموقع على شبكة الإنترنت

كان السؤال المطروح حول كيفية اختيار البيانات المنظمة وما هو تأثيرها.

يقول مولر إن الأمر لا يتعلق كثيرًا بالبيانات المنظمة التي تطابق الصفحة. بل إن الاختيار يتعلق بنوع النتيجة الغنية المتوفرة لتلك الصفحة.

البيانات المنظمة قابلة للتوسعة للغاية. وبالتالي، يقدم موقع Scehma.org قائمة متزايدة باستمرار من أنواع مختلفة من البيانات المنظمة التي يمكن أن تناسب أي صفحة ويب تقريبًا.

ومع ذلك، يستخدم Google جزءًا فقط من البيانات المنظمة المتاحة بغرض إنشاء نتائج بحث مثل نجوم المراجعة والصور في نتائج البحث وما إلى ذلك.

صفحة جوجل على البيانات المنظمة يشرح:

“يعمل بحث Google جاهداً لفهم محتوى الصفحة.

يمكنك مساعدتنا من خلال تقديم أدلة واضحة حول معنى الصفحة إلى Google من خلال تضمين البيانات المنظمة في الصفحة. البيانات المنظمة هي تنسيق موحد لتوفير معلومات حول الصفحة وتصنيف محتوى الصفحة؛ على سبيل المثال، في صفحة الوصفات، ما هي المكونات ووقت الطهي ودرجة الحرارة والسعرات الحرارية وما إلى ذلك.

وتستخدم جوجل البيانات المنظمة التي تجدها على الويب لفهم محتوى الصفحة، وكذلك لجمع معلومات حول الويب والعالم بشكل عام.

وهذا هو الاتجاه الذي تأتي منه إجابة مولر.

وهذا هو السؤال الذي تم طرحه:

“كيف يؤثر المخطط على موقع الويب الخاص بالتخصصات الطبية؟ ما نوع البيانات المنظمة التي ينبغي استخدامها هناك؟”

أجاب مولر:

“لذلك، أود في المقام الأول… عندما يتعلق الأمر بالبيانات المنظمة، سأركز بشكل أساسي على الأشياء التي قمنا بتوثيقها في وثائق المطورين لدينا والميزات المحددة المرتبطة بذلك.

لذا بدلاً من أن أقول، ما نوع البيانات المنظمة التي يجب أن أستخدمها لهذا النوع من مواقع الويب، أود أن أقلبها وأقول، ما نوع السمات المرئية التي أريد العثور عليها في نتائج البحث؟

وبعد ذلك، انظر إلى متطلبات تلك السمات المرئية، وهل يمكنني تنفيذ البيانات المنظمة المناسبة لتلبية تلك المتطلبات.

لذلك هذا هو الاتجاه الذي سأتوجه إليه هناك.

قائمة بيانات Google المنظمة لميزات النتائج الغنية

جوجل لديها صفحة سرد النتائج الغنية التي يمكن عرضها لأنواع مختلفة من الصفحات.

يتم ترتيب قائمة البيانات المنظمة التي يمكن استخدامها لإنشاء نتائج غنية أبجديًا، بدءًا من البيانات المنظمة للمقالة وانتهاءً بالبيانات المنظمة للفيديو.

لقطة شاشة من: Developers.google.com/search/docs/advanced/structured-data/search-gallery، مايو 2022.

تعد هذه الصفحة التي تنشرها Google واحدة من أفضل الموارد لمساعدة الناشرين ومُحسني محركات البحث على تحديد البيانات المنظمة المناسبة للاستخدام.

هل تحتاج كل صفحة إلى بيانات منظمة؟

كان السؤال التالي المطروح هو ما إذا كانت كل صفحة ويب تحتاج إلى بيانات منظمة.

بشكل عام، هناك بعض البيانات المنظمة البسيطة، مثل مسارات التنقل، والتي تكون مفيدة لأي صفحة تقريبًا على موقع الويب.

تعد مسارات التنقل بمثابة فوز سهل فيما يتعلق بتحسين محركات البحث والبيانات المنظمة. فهي تساعد في إنتاج قائمة محسنة في نتائج بحث Google.

لذلك، على الرغم من أن مسارات التنقل تبدو شيئًا صغيرًا، إلا أنها يمكن أن تكون مفيدة بمجرد أن يبدأ الموقع في التصنيف.

تقول Google هذا عن البيانات المنظمة لمسارات التنقل:

“يشير مسار التنقل الموجود على الصفحة إلى موضع الصفحة في التسلسل الهرمي للموقع، وقد يساعد المستخدمين على فهم الموقع واستكشافه بفعالية. يمكن للمستخدم التنقل طوال الطريق لأعلى في التسلسل الهرمي للموقع، مستوى واحدًا في كل مرة، من خلال البدء من آخر مسار تنقل في مسار التنقل.

يستخدم بحث Google ترميز مسار التنقل في نص صفحة الويب لتصنيف المعلومات من الصفحة في نتائج البحث. في كثير من الأحيان، كما هو موضح في حالات الاستخدام التالية، يمكن للمستخدمين الوصول إلى الصفحة من خلال أنواع مختلفة جدًا من استعلامات البحث. في حين أن كل بحث قد يعرض نفس صفحة الويب، فإن مسار التنقل يصنف المحتوى ضمن سياق استعلام بحث Google.

ولكن بصرف النظر عن ذلك، فإن نصيحة مولر بمراجعة النتيجة الغنية المناسبة للصفحة هي مكان جيد للبدء.

هذا هو السؤال:

“هل تحتاج كل صفحة إلى مخطط أو بيانات منظمة؟”

أجاب مولر:

“لا بالتأكيد لا.

كما ذكرت، استخدم دليل العناصر المرئية التي أريد أن تكون مرئية لصفحتي، ثم ابحث عن البيانات المنظمة المناسبة لذلك.

بالتأكيد ليس الأمر أنك تحتاج إلى وضع بيانات منظمة في كل صفحة.

اقتباسات

قم بمراجعة معرض البيانات المنظمة من Google

استكشف معرض البحث

ما هي البيانات المنظمة الضرورية؟

شاهد جون مولر وهو يجيب على السؤال عند الدقيقة 27:19: