Rewrite this title: ما هي البيانات من 100 مليون مكالمة التي يمكن أن تعلم المسوقين كيفية التعافي من فيروس كورونا (COVID-19).

ستساعدك المقالة التالية: ما هي البيانات من 100 مليون مكالمة التي يمكن أن تعلم المسوقين كيفية التعافي من فيروس كورونا (COVID-19).

تضررت العديد من الصناعات بشدة من الوباء، لكن القليل منها تأثر مثل وكالات التسويق والإعلان.

يُظهر تحليل حجم المكالمات الشهرية وبيانات مدتها خلال عام 2020 بواسطة CallRail، وهي منصة لتتبع وتحليل التسويق للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب، أن صناعة التسويق والإعلان شهدت انخفاضًا بنسبة 29٪ في حجم المكالمات.

وشهدت صناعة السفر والضيافة فقط انخفاضات أكثر حدة، حيث انخفضت بنسبة 39%.

في الآونة الأخيرة تقرير كول رايل من خلال النظر إلى البيانات الجماعية لأكثر من 100 مليون مكالمة عبر الشركات الصغيرة، بما في ذلك وكالات التسويق والإعلان، انخفض إجمالي حجم مكالمات العملاء بنسبة 26% بين نهاية فبراير ومنتصف أبريل حيث اضطرت العديد من الشركات إلى الإغلاق مؤقتًا.

ولكن مع إعادة فتح الشركات وبدء المستهلكين في استئناف العديد من عاداتهم وأنشطتهم قبل الإغلاق، تستمر بيانات مكالماتنا في الكشف عن رؤى جديدة لوكالات التسويق التي يمكن أن تكون مفيدة عندما تتطلع إلى إعادة الأعمال إلى المسار الصحيح.

ما تكشفه بيانات الاتصال للتسويق

تعد ميزانيات التسويق واحدة من العناصر الأولى التي يجب وضعها في الاعتبار خلال فترة الانكماش الاقتصادي، ولم تكن هذه الجائحة استثناءً.

في بداية عمليات الإغلاق، 76% من الخبراء قالوا إنهم يتوقعون رؤية تخفيضات في ميزانيات التسويق, بحسب جارتنر.

جمدت العديد من الشركات ميزانياتها التسويقية وكان لذلك تأثير على وكالات التسويق.

الرئيس التنفيذي لشركة بوبليسيس، آرثر سعدونوأشار إلى أنه “في شهر مارس، كان معدل التراجع أكثر دراماتيكية من أي شيء شهدناه في الماضي”.

تُظهر بيانات CallRail أنه بالإضافة إلى الانخفاض في حجم المكالمات في صناعة الإعلان والتسويق، انخفضت مدة المكالمة بنسبة 12% خلال إغلاق الربيع عن مستويات ما قبل فيروس كورونا.

وكان لهذه الانخفاضات تأثير كبير على وكالات التسويق 66% قائلين إنهم شهدوا انخفاضًا في إجمالي الإيرادات بسبب فيروس كورونا (COVID-19).

عادت مدة المكالمة إلى مستويات ما قبل الوباء مع إعادة فتح الشركات.

بحلول شهر يوليو، عاد متوسط ​​مدة المكالمة في صناعة الإعلان والتسويق إلى ما كان عليه في بداية العام – 2.6 دقيقة – بعد انخفاضه إلى 2.3 دقيقة.

واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين، حيث بلغت مدة المكالمة 2.9 دقيقة في نهاية أغسطس – بزيادة قدرها 11٪ عما كانت عليه قبل الوباء.

قالت أليسون رينارت، شريك التسويق الأول في شركة Cardinal Digital Marketing، فيما يتعلق بالزيادات الأخيرة في حجم المكالمات لصناعة التسويق والإعلان: “تحاول الشركات البقاء والانتعاش”.

“وأيضًا، تم إغلاق العديد من العمليات أو تباطأها، ونعمل الآن على العودة إلى العمل بكامل طاقته قدر الإمكان. ونتيجة لذلك، زاد التسويق في العديد من قطاعات الصناعة.

ما الذي يجب على الوكالات فعله بعد ذلك؟

زاد نمو حجم المكالمات بعد الإغلاق في صناعة الإعلان والتسويق بنسبة 79%.

تشير الزيادة في نشاط الاتصال إلى أن الشركات مستعدة لإعادة الانخراط في التسويق لعملائها.

تظهر الأبحاث أن ل 85% من المستهلكين، يخرج الولاء للعلامة التجارية من النافذة أثناء الأزمات، وسيتم تحويل بعض العملاء الذين جربوا علامة تجارية جديدة.

وهذا يجعل من الضروري أن تقوم الشركات التي قلصت أو جمدت جهودها التسويقية خلال المراحل الأولى من الوباء، بإعادة تشغيل تلك الجهود.

ويمكن لوكالات التسويق أن تلعب دورًا حاسمًا في مساعدة الشركات على الاحتفاظ بالعملاء أو استعادتهم.

ستتمتع الوكالات التي تتمتع بمجموعات المهارات والأدوات التكنولوجية اللازمة لإنشاء الحملات والاتساق عبر القنوات بالميزة الآن.

أكثر من نصف الشركات تستخدم ثماني قنوات أو أكثر لإشراك عملائهم.

في حين لا أحد لديه كرة بلورية، فمن الواضح أن تجربة عملاء متكاملة ومتسقة لا يقل أهمية عن أي وقت مضى.

يعتمد العملاء على الويب الآن بعد أن أصبح الاتصال الشخصي محدودًا أكثر، ولكن المكالمات هي ثاني أفضل شيء بعد المحادثات وجهًا لوجه.

إن الإستراتيجية التي من شأنها أن تخدم الشركات حتى بعد انتهاء الوباء هي تلك التي تدمج جميع مجالات التسويق، بما في ذلك الحملات الاجتماعية والإعلانية وتسويق المحتوى وتحسين محركات البحث المحلية والحملات غير المتصلة بالإنترنت.

مواءمة الجهود التسويقية للعملاء

تشير بيانات مكالمات CallRail إلى رغبة العملاء في القيام بأعمال تجارية، وأن الشركات ترغب في التسويق والإعلان عن استعدادها لاستقبال العملاء.

ويشير أيضًا إلى الدور المهم الذي تلعبه المكالمات الهاتفية في الوضع الطبيعي الجديد للمعاملات اللاتلامسية.

إن الوكالات التي تستعد لمساعدة الشركات في بيئة التباعد الجسدي اليوم سوف تنتعش بشكل أفضل من تلك التي ليست كذلك.

توفر تكتيكات القناة الشاملة – عبر نقاط الاتصال عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت – تجربة متسقة للعملاء وتسمح لك باتخاذ قرارات تسويقية أكثر استنارة بناءً على البيانات.

على سبيل المثال، يوفر CallRail إحصائيات المكالمات في الوقت الفعلي حتى تتمكن من ذلك تتبع نتائج حملاتكسواء من الويب أو من مصادر غير متصلة بالإنترنت.

وينبغي لأي استراتيجية متكاملة أن تتضمن التواصل عبر الهاتف لأن المكالمات ضرورية، في حين أن التفاعل وجهاً لوجه غير مريح أو حتى مستحيل.

يمكن أن تكون وكالات التسويق أساسية للتأكد من حدوث ذلك بفعالية.

يتيح لك التسويق المتكامل تحسين النتائج للعملاء من خلال عرض رؤى البيانات بشكل كلي.

أحد مفاتيح توفير تجربة عالية الجودة للعملاء هو الاتساق عبر البيئات والقدرة على إجراء تحسينات في الوقت الفعلي.

تعمل منصة CallRail على تحسين التسويق وزيادة عائد الاستثمار على حملات الدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت، مما يوضح سبب أهمية القدرة على جمع البيانات وتحليلها بغض النظر عن كيفية تفاعل العملاء مع عملائهم – سواء كان ذلك شخصيًا أو عبر الإنترنت أو عن طريق هاتف.

للحصول على مزيد من الرؤى حول تأثيرات فيروس كورونا (COVID-19) على الأعمال، قم بتنزيل تقرير CallRail الكامل، تُظهر 100 مليون مكالمة هاتفية كيف تتكيف الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الوباء.