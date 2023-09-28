Rewrite this title: ما هي الفهرسة الدلالية الكامنة ولماذا لا يهم بالنسبة لكبار المسئولين الاقتصاديين

ستساعدك المقالة التالية: ما هي الفهرسة الدلالية الكامنة ولماذا لا يهم بالنسبة لكبار المسئولين الاقتصاديين

يتم تقديم العديد من المطالبات للفهرسة الدلالية الكامنة (LSI) و”الكلمات الرئيسية LSI” لتحسين محركات البحث.

حتى أن البعض يقول إن Google يعتمد على “الكلمات الرئيسية LSI” لفهم صفحات الويب.

لقد تمت مناقشة هذا الأمر منذ ما يقرب من عشرين عامًا وكانت الحقائق المبنية على الأدلة موجودة طوال الوقت.

هذا هو الفهرسة الدلالية الكامنة

الفهرسة الدلالية الكامنة (يشار إليها أيضًا باسم التحليل الدلالي الكامن) هي طريقة لتحليل مجموعة من المستندات من أجل اكتشاف التكرارات الإحصائية للكلمات التي تظهر معًا والتي تعطي بعد ذلك نظرة ثاقبة لموضوعات تلك الكلمات والمستندات.

اثنتان من المشكلات (من بين العديد من المشكلات) التي تسعى LSI إلى حلها هي مشكلات المرادفات وتعدد المعاني.

المرادف هو إشارة إلى عدد الكلمات التي يمكن أن تصف نفس الشيء.

الشخص الذي يبحث عن “وصفات الفطائر” يساوي بحثًا عن “وصفات الفطائر” (خارج المملكة المتحدة) لأن الفطائر والفطائر مترادفة.

يشير تعدد المعاني إلى الكلمات والعبارات التي لها أكثر من معنى. يمكن أن تعني كلمة جاكوار حيوانًا أو سيارة أو فريق كرة قدم أمريكي.

LSI قادر على التنبؤ إحصائيًا بالمعنى الذي تمثله الكلمة من خلال التحليل الإحصائي للكلمات التي تتزامن معها في المستند.

إذا كانت كلمة “جاكوار” مصحوبة في مستند بكلمة “جاكسونفيل”، فمن المحتمل إحصائيًا أن كلمة “جاكوار” هي إشارة إلى فريق كرة قدم أمريكي.

من خلال فهم كيفية ظهور الكلمات معًا، يكون الكمبيوتر أكثر قدرة على الإجابة على الاستعلام عن طريق ربط الكلمات الرئيسية الصحيحة باستعلام البحث بشكل صحيح.

ال براءة اختراع لـ LSI تم تقديمه في 15 سبتمبر 1988. إنها تقنية قديمة ظهرت قبل سنوات من وجود الإنترنت كما نعرفه.

LSI ليس جديدًا ولا متطورًا.

من المهم أن نفهم أنه في عام 1988، كانت LSI تعمل على تطوير أحدث ما توصلت إليه تقنية مطابقة النصوص البسيطة.

سبقت LSI الإنترنت وتم إنشاؤها خلال فترة زمنية Apple تبدو أجهزة الكمبيوتر مثل هذا:

تم إنشاء LSI عندما كان كمبيوتر الأعمال المشهور (IBM AS/400) يبدو بهذا الشكل:

LSI هي تقنية تعود إلى زمن بعيد.

تمامًا مثل أجهزة الكمبيوتر من عام 1988، قطعت أحدث التقنيات في مجال استرجاع المعلومات شوطًا طويلًا على مدار أكثر من 30 عامًا الماضية.

LSI غير عملي للويب

أحد العيوب الرئيسية في استخدام الفهرسة الدلالية الكامنة للويب بأكمله هو أنه يجب إعادة حساب الحسابات التي يتم إجراؤها لإنشاء التحليل الإحصائي في كل مرة يتم فيها نشر صفحة ويب جديدة وفهرستها.

تم ذكر هذا القصور في تقرير عام 2003 (غير تابع لـ Google) ورقة ابحاث حول استخدام LSI للكشف عن البريد الإلكتروني العشوائي (استخدام الفهرسة الدلالية الكامنة لتصفية البريد العشوائي بتنسيق PDF).

تلاحظ الورقة البحثية:

“إحدى مشكلات LSI هي أنها لا تدعم الإضافة المخصصة للمستندات الجديدة بمجرد إنشاء المجموعة الدلالية. سيؤدي أي تحديث لأي قيمة خلية إلى تغيير المعامل في كل متجهات الكلمات الأخرى، حيث يستخدم SVD جميع العلاقات الخطية في الأبعاد المخصصة لها لحث المتجهات التي تتنبأ بكل عينات النص التي تحدث فيها الكلمة…”

سألت بيل سلاوسكي عن عدم ملاءمة LSI لاسترجاع معلومات محرك البحث ووافق قائلاً:

“LSI هو أسلوب فهرسة أقدم تم تطويره لقواعد البيانات الثابتة الأصغر. هناك أوجه تشابه مع التقنيات الأحدث مثل استخدام ناقلات الكلمات أو word2Vec.

أحد قيود LSI هو أنه إذا تمت إضافة محتوى جديد إلى المجموعة، فإن فهرسة المجموعة بأكملها مطلوبة، مما يجعلها ذات فائدة محدودة لمجموعة سريعة التغير مثل الويب.

هل هناك ورقة بحثية عن الكلمات الرئيسية من Google LSI؟

يعتقد البعض في مجتمع البحث أن Google تستخدم “الكلمات الرئيسية لـ LSI” في خوارزمية البحث الخاصة بهم كما لو أن LSI لا تزال تقنية متطورة.

ولإثبات ذلك، يشير البعض إلى عام 2016 ورقة ابحاث يُسمى تحسين تجميع المواضيع الدلالية لاستعلامات البحث باستخدام تكرار الكلمات وتجميع Bigraph المشترك (PDF).

هذه الورقة البحثية ليست مثالاً على الفهرسة الدلالية الكامنة. إنها تقنية مختلفة تمامًا.

في الواقع، لا تتعلق هذه الورقة البحثية بـ LSI (المعروف أيضًا باسم التحليل الدلالي الكامن) لدرجة أنها تستشهد بورقة بحثية من LSI لعام 1999 ([5] تي هوفمان. الفهرسة الدلالية الكامنة الاحتمالية. …1999) كجزء من شرح سبب عدم فائدة LSI للمشكلة التي يحاول المؤلفون حلها.

وهنا ما يقول:

“يستخدم تخصيص الدريشليت الكامن (LDA) والتحليل الدلالي الكامن الاحتمالي (PLSA) على نطاق واسع للكشف عن الموضوعات الكامنة في البيانات النصية. …تتعلم هذه النماذج الموضوعات المخفية من خلال الاستفادة ضمنيًا من أنماط تواجد الكلمات على مستوى المستند.

ومع ذلك، تعاني النصوص القصيرة – مثل استعلامات البحث أو التغريدات أو الرسائل الفورية – من شح البيانات، مما يسبب مشاكل لتقنيات نمذجة المواضيع التقليدية.

من الخطأ استخدام ورقة البحث المذكورة أعلاه كدليل على أن Google تستخدم LSI كعامل تصنيف مهم. لا تتعلق الورقة البحثية بـ LSI ولا تتعلق حتى بتحليل صفحات الويب.

إنها ورقة بحثية مثيرة للاهتمام من عام 2016 حول استعلامات البحث القصيرة في مجال التنقيب عن البيانات لفهم ما تعنيه.

وبغض النظر عن هذه الورقة البحثية، فإننا نعلم أن Google تستخدم تقنيات BERT والمطابقة العصبية لفهم استعلامات البحث في العالم الحقيقي.

قصة قصيرة طويلة: إن استخدام تلك الورقة البحثية للإدلاء ببيان نهائي حول خوارزمية التصنيف في Google أمر غير واضح في كل مكان.

هل تستخدم Google كلمات LSI الرئيسية؟

في التسويق عبر البحث، هناك نوعان من البيانات الموثوقة والجديرة بالثقة:

أفكار واقعية تستند إلى وثائق عامة مثل الأوراق البحثية وبراءات الاختراع. أفكار تحسين محركات البحث (SEO) المبنية على ما كشفه موظفو Google.

وكل شيء آخر هو مجرد رأي.

من المهم معرفة الفرق.

لقد كان جون مولر من Google واضحًا بشأن فضح مفهوم الكلمات الرئيسية LSI.

لا يوجد شيء اسمه كلمات LSI الرئيسية — أي شخص يخبرك بخلاف ذلك فهو مخطئ، آسف.

— 🍌 جون 🍌 (@JohnMu) 30 يوليو 2019

كما تحدث خبير براءات الاختراع الشهير بيل سلاوسكي بصراحة عن فكرة الفهرسة الدلالية الكامنة وتحسين محركات البحث.

تعتمد تصريحات بيل حول LSI على معرفة عميقة بخوارزميات Google، والتي شاركها في مقالات قائمة على الحقائق (مثل هنا و هنا).

بيل سلاوسكي يغرد برأيه المستنير حول الفهرسة الدلالية الكامنة

الفهرسة الدلالية الكامنة ليس لها علاقة بتحسين محركات البحث:https://t.co/X6KcEt9vSm

1/3

– بيل سلاوسكي ✌ (@bill_slawski) 18 أغسطس 2020

هذه المصطلحات لها تقنياتها وعملياتها الخاصة وراء كيفية تحديدها، ولا تستخدم LSI. لا يوجد شيء “كامن” عنهم. 3/3

– بيل سلاوسكي ✌ (@bill_slawski) 18 أغسطس 2020

لماذا يرتبط Google بالتحليل الدلالي الكامن

على الرغم من عدم وجود أي دليل من حيث براءات الاختراع والأوراق البحثية على أن LSI/LSA من العوامل المهمة المتعلقة بالتصنيف، إلا أن Google لا تزال مرتبطة بالفهرسة الدلالية الكامنة.

أحد أسباب ذلك هو استحواذ Google عام 2003 على شركة تدعى Applied Semantics.

لقد أنشأت علم الدلالة التطبيقية تقنية تسمى Circa. كانت Circa عبارة عن خوارزمية تحليل دلالي تم استخدامها في AdSense وأيضًا في Google AdWords.

وفق بيان صحفي جوجل:

قال سيرجي برين، المؤسس المشارك ورئيس قسم التكنولوجيا في Google: “إن علم الدلالة التطبيقية هو مبتكر مثبت في معالجة النصوص الدلالية والإعلان عبر الإنترنت”. “سيمكن هذا الاستحواذ Google من إنشاء تقنيات جديدة تجعل الإعلان عبر الإنترنت أكثر فائدة للمستخدمين والناشرين والمعلنين على حدٍ سواء.

تعتمد منتجات شركة Applied Semantics على تقنية CIRCA الحاصلة على براءة اختراع، والتي تفهم وتنظم وتستخرج المعرفة من مواقع الويب ومستودعات المعلومات بطريقة تحاكي الفكر البشري وتمكن من استرجاع المعلومات بشكل أكثر فعالية. أحد التطبيقات الرئيسية لتقنية CIRCA هو منتج AdSense من شركة Applied Semantics والذي يمكّن ناشري الويب من فهم الموضوعات الرئيسية على صفحات الويب لتقديم إعلانات مستهدفة وذات صلة كبيرة.”

التحليل الدلالي وكبار المسئولين الاقتصاديين

كانت عبارة “التحليل الدلالي” كلمة طنانة ساخنة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وربما كانت مدفوعة جزئيًا بتقنية البحث الدلالي الخاصة بـ Ask Jeeves.

أدى شراء جوجل لعلم الدلالة التطبيقية إلى تسريع الاتجاه نحو ربط جوجل بالفهرسة الدلالية الكامنة، على الرغم من عدم وجود أدلة موثوقة.

وهكذا، بحلول عام 2005، كان مجتمع التسويق عبر البحث يقوم بذلك مثل هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة:

“لقد لاحظت لعدة أشهر تغييرات في تصنيفات مواقع الويب على Google وكان من الواضح أن شيئًا ما قد تغير في الخوارزمية الخاصة بهم.

أحد أهم التغييرات هو احتمال أن تعطي Google الآن وزنًا أكبر للفهرسة الدلالية الكامنة (LSI).

لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا نظرًا لأن Google اشترت شركة Applied Semantics في أبريل 2003، ويقال إنها كانت تعرض إعلانات AdSense الخاصة بها باستخدام الفهرسة الدلالية الكامنة.

من المحتمل جدًا أن تكون أسطورة تحسين محركات البحث (SEO) التي تستخدم Google كلمات LSI الرئيسية قد نشأت من شعبية عبارات مثل “التحليل الدلالي” و”الفهرسة الدلالية” و”البحث الدلالي” التي أصبحت كلمات طنانة لتحسين محركات البحث (SEO)، والتي تم منحها الحياة من خلال تقنية البحث الدلالي الخاصة بـ Ask Jeeves وشراء Google للكلمات الدلالية. شركة تحليل الدلالات التطبيقية.

حقائق حول الفهرسة الدلالية الكامنة

LSI هي طريقة قديمة جدًا لفهم محتوى المستند.

وقد تم تسجيل براءة اختراعه في عام 1988، قبل وقت طويل من ظهور الإنترنت كما نعرفه.

إن طبيعة LSI تجعلها غير مناسبة للتقديم عبر الإنترنت بالكامل لأغراض استرجاع المعلومات.

لا توجد أوراق بحثية توضح بشكل واضح أن الفهرسة الدلالية الكامنة هي سمة مهمة لتصنيف بحث Google.

تظهر الحقائق الواردة في هذه المقالة أن هذا هو الحال منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ظهرت شائعات حول استخدام Google لـ LSI وLSA في عام 2003 بعد استحواذ Google على شركة Applied Semantics، الشركة التي أنتجت منتج الإعلانات السياقية AdSense.

ومع ذلك، فقد أكد موظفو Google عدة مرات أن Google لا تستخدم شيئًا اسمه كلمات LSI الرئيسية.

اسمحوا لي أن أقول ذلك مرة أخرى بصوت أعلى لمن هم في الخلف: لا يوجد شيء اسمه كلمات LSI الرئيسية.

بالنظر إلى الكم الهائل من الأدلة، فمن المعقول التأكيد على أن مفهوم الكلمات الرئيسية LSI خاطئ.

تشير الحقائق أيضًا إلى أن LSI ليس جزءًا مهمًا من خوارزميات التصنيف في Google.

في ضوء التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي، ومعالجة اللغة الطبيعية، وBERT، فإن فكرة استخدام Google بشكل بارز لـ LSI كميزة تصنيف هي فكرة سخيفة وبعيدة عن التصديق.

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