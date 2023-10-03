Rewrite this title: ما هي قيمة الترتيب الأعلى في البحث في جوجل؟

ستساعدك المقالة التالية: ما هي قيمة الترتيب الأعلى في البحث في جوجل؟

ما هي قيمة التصنيف الأول في Google بالنسبة لشركتك؟

من الواضح أن التصنيف في المركز الأول (أو الكثير من التصنيفات العليا) سيعني أشياء مختلفة بالنسبة للشركات المختلفة. سيحدث حجم البحث ومكانة عملك فرقًا كبيرًا في القيمة الفعلية لتواجدك في المركز الأول على Google.

ومع ذلك، في هذه المقالة، أريد استكشاف مقدار القيمة التي تضيفها التصنيفات العليا في Google إلى القيمة الإجمالية لعملك عبر الإنترنت إذا اخترت بيعه.

على سبيل المثال، يمتلك موقع NichePursuits.com العديد من التصنيفات العليا في Google وفقًا لمدقق الروابط الخلفية SEO، Ahrefs.com. العديد من هذه التصنيفات العليا تنافسية للغاية.

ولكن إذا قرر سبنسر بيع موقع NichePursuits.com، فكم من المال يتوقع أن يحصل عليه بسبب تلك التصنيفات العليا؟

الاعتماد المفرط على حركة المرور العضوية يبدو للإضرار بقيمة موقع الويب

لقد لاحظت شيئًا غريبًا بشأن تقييم موقع الويب. إذا كانت حركة المرور على موقع الويب تعتمد بشكل مفرط على حركة المرور من Google، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الموقع قليلاً.

بمعنى آخر، نتوقع أن تكون قيمة موقع الويب الذي تتكون زياراته بشكل أساسي من حركة المرور العضوية (إحالات موقع الويب) أقل قليلاً من موقع الويب الذي تأتي زياراته من مجموعة متنوعة من المصادر، مثل محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الأخرى (كتبت عن هذا في مقال سابق لمجلة محرك البحث).

ولكن لماذا هو مثل هذا؟ أليس من الجيد أن يكون لديك الكثير من التصنيفات العليا على جوجل؟

الأشخاص الذين يشترون الأعمال التجارية عبر الإنترنت يكرهون المخاطر

السبب وراء توقعنا أن يدفع المشترون مبلغًا أقل قليلاً مقابل موقع ويب يحصل على غالبية الزيارات من Google هو مخاطرة. خطر كراهية المشتري – في الواقع، يعد أحد العوامل الأربعة الرئيسية التي تؤثر على المبلغ الذي سيدفعه المشتري المحتمل مقابل موقع الويب.

لسوء الحظ، على الرغم من أن المشترين يحبون الزيارات الواردة من Google، إلا أنهم لا يثقون في أن هذه الزيارات موثوقة. هناك ثلاثة أسباب رئيسية لذلك:

لا نعرف مستقبل البحث: على الرغم من أن الأمر قد يبدو سخيفًا، إلا أننا لا نعرف كيف سيبحث الأشخاص في المستقبل. بالفعل، نحن نشهد اتجاهًا للمستخدمين لبدء المزيد على أساس المنتج عمليات البحث على Amazon بدلاً من جوجل (55% من الباحثين، على وجه الدقة).

لقد أخافت تغييرات الخوارزمية السابقة المستثمرين: كانت Panda وPenguin وFlorida (بالنسبة لأولئك منا الذين كانوا موجودين لفترة طويلة) ثلاثة تحديثات أفقدت الناس الكثير من أموال الاستثمار. على الرغم من أن المشترين يثقون في تحسين محركات البحث “القبعة البيضاء” الجيدة والقوية، إلا أنه لا يزال هناك خوف قائم بشأن ما قد تفعله Google بعد ذلك. رواد الأعمال عبر الإنترنت يقعون إلى حد كبير تحت رحمة أهواء Google.

أعلى التصنيفات تنافسية: حتى لو كان لديك تصنيف أعلى في جوجل، هناك العشرات من رواد الأعمال الآخرين الذين يرغبون في أخذ الترتيب الأعلى منك بعيدًا. لذلك ليس هناك ما يضمن أنك تستطيع الاحتفاظ بالمركز الأول المرغوب فيه إلى الأبد.

ولكن هذا لا يعني أن التصنيفات الرائعة تضر بقيمة عملك

على الرغم من أننا نتوقع أن تكون قيمة موقع الويب الذي يحتوي على تركيز زائد لحركة المرور من Google أقل من موقع الويب الذي يحتوي على توزيع متوازن لحركة المرور، إلا أن هذا لا يعني أن التصنيفات الرائعة ستضر بقيمة نشاطك التجاري.

في الحقيقة، والعكس هو الصحيح: تضيف التصنيفات الرائعة الكثير من القيمة إلى موقع الويب الخاص بك. إليك الطريقة.

ما الذي يجعل موقع الويب ذا قيمة في البداية؟

عندما أقوم بإجراء تقييم لعميل محتمل، ليس من غير المألوف أن يعتقدوا أنني أنظر إلى أعمالهم ببساطة شديدة. وذلك لأن النهج الذي تستخدمه الغالبية العظمى من المشترين (والوسطاء، مثلي) يبدو مبسطًا.

على الرغم من أن هذا النهج يتكون من جزأين فقط، إلا أنه أكثر تعقيدًا مما يبدو. وذلك لأنه على طرفي هذه المعادلة البسيطة (أرباحك والمضاعفات)، تكون هذه الأرقام نتيجة لحسابات أكثر تعقيدًا. وينطبق هذا بشكل خاص على المضاعف وهو رقم معقد للغاية.

تؤثر العشرات من العوامل على شخصيتك المتعددة

في حين أنه من السهل إلى حد ما حساب أرباحك (على الرغم من أنها أقل وضوحًا من مجرد “الإيرادات مطروحًا منها النفقات”، ولكن هذا لمقال آخر)، فإن تحديد المضاعف الخاص بك أكثر صعوبة بكثير.

هناك حرفيًا العشرات والعشرات من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار.

على سبيل المثال:

مشاركتك في العمل

الظروف الاقتصادية الراهنة

إمكانات عملك للنمو

المخاطر المرتبطة بعملك

الفرص المتاحة لك

الإجراءات والأتمتة والأنظمة الخاصة بك

مكانتك

منافسيك

و اكثر

تختلط كل هذه العوامل معًا وتعمل إما على دفع مضاعفاتك إلى الأعلى أو سحبها إلى الأسفل.

الإفراط في الاعتماد على البحث يضر بالمتعددين، ولكن هذا مجرد نصف القصة

إذا كانت هناك أغلبية كبيرة من الزيارات القادمة من محركات البحث، فهذا يؤدي في الواقع إلى انخفاض عدد الزيارات المتعددة لديك. بعد كل شيء، أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على المضاعفات هو مدى خطورة عملك، ويعتبر الحصول على كل حركة المرور الخاصة بك من مصدر واحد لا تتحكم فيه أمرًا محفوفًا بالمخاطر.

لكن هذا في الواقع يروي نصف القصة فقط لأن .

إذا اختفت حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك، أتوقع في معظم الحالات أن تختفي أرباحك أيضًا. على العكس من ذلك، إذا تضاعف عدد الزيارات المستهدفة، فليس من غير المعقول الاعتقاد بأن أرباحك ستزداد.

لذلك، في حين أن الحصول على نسبة عالية جدًا من الزيارات من Google قد يؤدي إلى خفض مضاعفاتك قليلاً، إلا أننا نحتاج أيضًا إلى النظر في ما يفعله ذلك بالنسبة لأرباحك.

لقد تم تضمين حركة المرور بالفعل في تقييمك

هذا هو المكان الذي يواجه فيه معظم الناس سوء فهم لنهج التقييم. في حين أنه يبدو أن موقع الويب الخاص بهم أقل قيمة بسبب وفرة حركة البحث، فإن الحقيقة هي أن موقع الويب الخاص بهم لن يكون ذا قيمة كبيرة على الإطلاق بدون تلك الحركة في المقام الأول!

لأن لديهم حركة المرور، لديهم الإيرادات. ولأن لديهم إيرادات (وأرباح)، فإن الموقع يكتسب قيمة كبيرة.

لكن انتظر! هناك المزيد…

هذا لا يحكي القصة بأكملها أيضًا. بعد كل شيء، ما هو الشيء الرائع في حركة البحث الطبيعية؟

انه مجانا! (نسبيا)

بالنسبة إلى NichePursuits، لا يتعين على Spencer Hawes (المالك) الدفع مقابل كل نقرة أو على أساس التكلفة لكل ألف ظهور. .

وهذا له تأثير كبير على التقييمات.

ألقِ نظرة على الشركتين أدناه:

تولد كلا الشركتين نفس مستوى المبيعات، ولكن يتعين على الشركة “أ” الاعتماد على نفقات الدفع لكل نقرة (PPC) لتوليد تلك الإيرادات، وبالتالي فإن أرباحها أقل نسبيًا.

إذا أدخلنا ذلك في نهج التقييم واستخدمنا مضاعفًا قياسيًا إلى حد ما للرقم 3، فستكون النتائج واضحة:

تعتبر الشركة (أ)، التي تتمتع بتصنيفات رائعة، أكثر قيمة بكثير من الشركة (ب) التي تحقق نفس مستوى المبيعات.

لا تعتمد أكثر من اللازم على Google وحده — قم بتنويع إحالاتك

لقد أوضحت سابقًا أن هناك خصمًا طفيفًا في المضاعف للشركات التي تعتمد بشكل كبير على حركة البحث الطبيعية. في حين أن هذا صحيح، فإن الخصم بسيط نسبيًا في معظم الحالات أو حتى غير محسوس، خاصة إذا كانت التصنيفات تعتمد على محتوى عالي الجودة وملفات تعريف الارتباط الخلفي النظيفة.

ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك الاطمئنان على نسبة كبيرة من الزيارات الواردة من Google. لا يزال هذا يمثل نقطة فشل لعملك.

لتجنب ذلك، تأكد من اتخاذ خطوات معقولة لتوسيع قاعدة حركة المرور الخاصة بك. انخرط في التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي واستكمل جهودك بحملة PPC ناضجة.

يعد القيام بذلك مجرد خطوة واحدة لزيادة قيمة موقع الويب الخاص بك.

صورة مميزة: كليمكين/بيكساباي

لقطات من مارك داوست. التقطت في مارس 2017

في الصور المنشورة التي صممها مارك داوست