Rewrite this title: ما هي مسارات التنقل ولماذا هي مهمة بالنسبة لكبار المسئولين الاقتصاديين؟

ستساعدك المقالة التالية: ما هي مسارات التنقل ولماذا هي مهمة بالنسبة لكبار المسئولين الاقتصاديين؟

عندما يتعلق الأمر بـ SEO، هناك الكثير مما يجب التعامل معه.

تؤثر الكلمات الرئيسية والروابط والمحتوى المتعمق على قدرتك على التصنيف في محركات البحث العظيمة.

إنه مثل التنافس في ساحة الوجبات السريعة اليوم – التاكو أم البرغر؟

ولكن ماذا عن فتات الخبز؟

لا، نحن لا نتحدث عن الخبز اللذيذ لدجاج بارم.

تعد مسارات التنقل إحدى ميزات التنقل لموقع الويب الخاص بك، ويمكن أن يكون لها تأثير رائع على تحسين محركات البحث وتجربة المستخدم.

لا يزال هناك الكثير من مواقع الويب التي لا تقوم بتنفيذ مسارات التنقل – وهذا خطأ فادح، ليس فقط لأنها تؤثر على تحسين محركات البحث ولكن أيضًا لأنها سهلة التنفيذ.

إليك ما تحتاج إلى معرفته حول ماهية مسارات التنقل، وكيفية تأثيرها على تحسين محركات البحث، والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها.

ما هي فتات الخبز في SEO؟

Breadcrumbs عبارة عن روابط لمواقع الويب تتيح للمستخدمين تتبع مكان تواجدهم على موقع الويب ومدى بعدهم عن الصفحة الرئيسية.

ستجدها عادةً في الجزء العلوي من موقع الويب أو أسفل شريط التنقل مباشرةً.

تمامًا مثل الروابط الداخلية، فهي تساعد في إبقاء المستخدمين على موقع الويب وتساعدهم في العثور على المعلومات التي يبحثون عنها.

فيما يلي مثال على مسارات التنقل من موقع DHL الإلكتروني:

إنه يعرض بالضبط الفئات التي نقرت عليها للوصول إلى الصفحة التي أشاهدها.

تسهل مسارات التنقل الرجوع إلى الصفحة السابقة إذا كنت بحاجة إلى ذلك.

تعد مسارات التنقل إحدى ميزات تجربة المستخدم المفيدة التي تجعل التنقل في الموقع أسهل، ولكنها تفعل أكثر من ذلك بكثير.

أدت التغييرات الأخيرة في Google إلى زيادة أهمية مسارات التنقل الأنيقة هذه – لأنها الآن يمكنها التأثير على تحسين محركات البحث بشكل مباشر.

إليك الطريقة.

يعرض Google الآن مسارات التنقل في نتائج البحث ويستخدم مسارات التنقل لتصنيف المعلومات في نتائج البحث.

يوجد أيضًا تقرير بيانات منظمة في Google Search Console إذا كان هذا هو ما تفضله.

يتعلق الأمر بهذا:

تساعد مسارات التنقل المستخدمين على التنقل في موقع الويب الخاص بك وتساعد Google في تصنيف موقع الويب الخاص بك والتنقل فيه.

وهذا يجعل مسارات التنقل ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى تحسين محركات البحث.

3 أنواع شائعة من فتات الخبز

لا يتم إنشاء جميع فتات الخبز على قدم المساواة!

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من فتات الخبز، ولكل منها غرض خاص بها.

قبل إضافتها إلى موقعك، اكتشف أي نوع من مسارات التنقل يناسب موقعك بشكل أفضل.

مسارات التنقل المستندة إلى التسلسل الهرمي (المعروفة أيضًا باسم مسارات التنقل المستندة إلى الموقع)

النوع الأكثر شيوعًا من مسارات التنقل التي تخبر المستخدمين بمكان وجودهم في بنية الموقع وكيفية العودة إلى الصفحة الرئيسية.

على سبيل المثال:

فتات الخبز القائمة على السمات

يُستخدم هذا بشكل شائع في مواقع التجارة الإلكترونية لإظهار السمات التي نقر عليها المستخدم.

على سبيل المثال:

فتات الخبز المستندة إلى التاريخ

اعرض للمستخدمين الصفحات الأخرى التي قاموا بزيارتها على الموقع، على غرار سجل المتصفح.

على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن أخبار تحسين محركات البحث (SEO) وقرأت ثلاث مقالات مختلفة، فقد تبدو مسارات التنقل كما يلي:

3 فوائد استخدام Breadcrumbs لتحسين محركات البحث

كل هذا يبدو رائعًا، كما تفكر.

ولكن ماذا ستفعل فتات الخبز في الواقع؟

إذا لم تكن متأكدًا من أن فتات الخبز تستحق العناء (حرق، فهي كذلك تمامًا!) ، فسوف ترغب في قراءة القسم أدناه.

تعمل فتات الخبز على تحسين تجربة المستخدم

تسهل مسارات التنقل على المستخدمين التنقل في موقع الويب – وتشجع المستخدمين على تصفح أقسام أخرى من الموقع.

لنفترض، على سبيل المثال، أنك تريد معرفة المزيد عن شركة نستله.

تتوجه إلى موقعهم وينتهي بك الأمر في صفحة تاريخ شركة نستله.

باستخدام مسارات التنقل الخاصة بهم، يمكنك بسهولة الانتقال مرة أخرى إلى معلومات عنا أو التاريخ أو حتى الصفحة الرئيسية الخاصة بهم.

إنها طريقة سهلة لمساعدة المستخدمين في العثور بسهولة على ما يبحثون عنه – ونأمل أن تجذبهم إلى موقع الويب الخاص بك بشكل أعمق.

تحسين ترتيب الموقع

تعد مسارات التنقل رائعة لتجربة المستخدم، ولكنها أيضًا تجعل Google سعيدًا.

إذا كنت تفعل كلا الأمرين، فأنت تعيش حلم تحسين محركات البحث (SEO)، أيها الأميريتي؟

وفقا لجوجل، فإنهم يستخدمون فتات الخبز ل تصنيف المحتوى ووضعه في سياقه.

في عام 2018، أضافت جوجل مسارات التنقل إلى صفحات النتائج، مما يجعلها أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تساعد مسارات التنقل الموجودة في SERPs أيضًا المستخدمين على فهم مكان وجود هذه الصفحة على موقعك، لذا يعد هذا فوزًا مزدوجًا لتحسين محركات البحث.

تعد مسارات التنقل مفيدة بشكل خاص للمواقع التي تحتوي على عدة صفحات محلية أو على مستوى الولاية، مثل المحامين أو المطاعم.

أ دراسة الحالة الأخيرة وجدوا أن تنفيذ مسارات التنقل ساعدهم في الحصول على أفضل 10 نتائج في Google.

إبقاء الأشخاص في الموقع لفترة أطول

قد لا يكون معدل الارتداد عاملاً مباشرًا في التصنيف، لكنه لا يزال بإمكانه مساعدة تحسين محركات البحث بشكل مباشر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشير معدل الارتداد المرتفع إلى وجود مشكلات في تجربة المستخدم – وهي المشكلات التي يمكن أن تساعد مسارات التنقل في حلها.

لنفترض أنك تبحث عن كتاب جديد على Zappos.

لقد وجدت هذا الزوج، لكنه ليس ما تبحث عنه تمامًا. ربما جلد الثعبان ليس هو الشيء الخاص بك.

باستخدام فتات الخبز الخاصة بـ Zappos، يمكنك الانتقال بسهولة مرة أخرى إلى فئة الأحذية والبحث عن زوج مختلف.

يعد هذا أمرًا رائعًا بالنسبة إلى Zappos لأنه من المحتمل أن يمنعك من العودة إلى Google والهبوط على موقع ويب آخر للأحذية.

هذه هي قوة فتات الخبز المتواضع!

أ دراسة الحالة على Moz ما حدث عندما أضافوا مسارات التنقل، إلى جانب إجراء العديد من التغييرات الأخرى، إلى الموقع.

زادت الجلسات بشكل كبير في بضعة أشهر فقط.

من المؤكد أنهم أضافوا أيضًا تعريفًا وتخلصوا من بعض مشكلات تجربة المستخدم الأخرى، لكن مسارات التنقل لعبت أيضًا دورًا.

كيفية تنفيذ فتات الخبز في ووردبريس

تُعد مسارات التنقل عنصر تنقل مفيدًا للغاية لكل من المستخدمين ومحركات البحث، كما يسهل إضافتها إلى موقعك.

فيما يلي بعض الطرق لإضافة هذه الميزات المفيدة إلى موقعك.

استخدم يوست سيو : إذا كنت تستخدم Yoast بالفعل، فإن إضافة فتات الخبز لن تستغرق سوى بضع خطوات. ما عليك سوى تسجيل الدخول والمتابعة هذه الخطوات لتنفيذ فتات الخبز.

: إذا كنت تستخدم Yoast بالفعل، فإن إضافة فتات الخبز لن تستغرق سوى بضع خطوات. ما عليك سوى تسجيل الدخول والمتابعة هذه الخطوات لتنفيذ فتات الخبز. ملحقات ووردبريس : إذا كنت تستخدم WordPress، فهناك العديد من المكونات الإضافية التي يمكنها إضافة مسارات التنقل في بضع خطوات. انا يعجبني مسار التنقل NavXT لأنه سهل التنفيذ ويولد فتات تنقل موقعية يمكن تخصيصها حسب الحاجة.

: إذا كنت تستخدم WordPress، فهناك العديد من المكونات الإضافية التي يمكنها إضافة مسارات التنقل في بضع خطوات. انا يعجبني مسار التنقل NavXT لأنه سهل التنفيذ ويولد فتات تنقل موقعية يمكن تخصيصها حسب الحاجة. البرنامج المساعد WooCommerce Breadcrumb: إذا كان لديك موقع للتجارة الإلكترونية يستخدم Woocommerce، ففكر في استخدامه البرنامج المساعد لمسار التنقل الخاص بهم، والذي يسمح لك بإعادة تصميم مسارات التنقل المضمنة في WooCommerce.

أخيرًا، قد تحتوي أداة إنشاء الموقع أو قالب WordPress الخاص بك على ميزة مسار التنقل المضمنة.

على سبيل المثال، تحتوي بعض مكونات WordPress الإضافية على خيار مسار التنقل، بما في ذلك المحيط الفسفور الأبيض.

لإضافة مسارات التنقل إلى مواقع Wix أو Squarespace، ستحتاج على الأرجح إلى إضافة التعليمات البرمجية يدويًا.

4 أخطاء شائعة عند استخدام Breadcrumbs لتحسين محركات البحث

يعد تنفيذ مسارات التنقل طريقة مباشرة جدًا لتحسين تحسين محركات البحث للموقع وتوفير تجربة مستخدم أفضل.

ومع ذلك، هناك بعض الأوقات التي قد يؤدي فيها تنفيذ مسارات التنقل إلى ضرر أكثر من نفعه.

فيما يلي بعض الأخطاء في مسارات التنقل التي يجب عليك تجنبها.

لا تكن كبيرًا جدًا أو صغيرًا جدًا – اهدف إلى تحقيق الهدف الصحيح

يجب أن تكون فتات الخبز سهلة الرؤية، ولكنها غير مزعجة.

يعد استخدام خط أصغر قليلاً أمرًا جيدًا، ولكن النص الصغير جدًا سيكون من الصعب رؤيته ويصعب النقر عليه على الأجهزة المحمولة.

ضعها في أعلى الصفحة، أسفل صورة البطل، أو أعلى عنوان H1 مباشرة حتى يسهل العثور عليها.

لا تقم فقط بتكرار شريط التنقل الخاص بك

إذا كانت مسارات التنقل تكرر ما هو موجود بالفعل في شريط التنقل الخاص بك، فقد لا تخدم أي غرض إضافي.

ليست هناك حاجة لإضافة المزيد من الترميز (وأخذ مساحة!) إذا لم يكن ذلك مفيدًا.

لا تتخلص من شريط التنقل الخاص بك لصالح فتات الخبز

على الرغم من أنك لا ترغب في تكرار التنقل، إلا أنك لا تريد أيضًا الاعتماد كليًا على مسارات التنقل.

إنها بمثابة ملحق، وليس بديلاً لميزات التنقل الأخرى.

استخدم النوع الصحيح من فتات الخبز

تعد مسارات تنقل الموقع هي النوع الأكثر شيوعًا، ولكنها قد لا تكون الخيار الأفضل لموقعك.

لا تستخدم مسارات تنقل الموقع إذا كان موقعك لا يستخدم بنية متداخلة حيث تندرج معظم الصفحات ضمن فئات قليلة.

في هذه الحالة، قد تكون مسارات التنقل المستندة إلى التاريخ أكثر فائدة.

تعد مسارات التنقل طريقة سهلة الفهم للتنقل في موقع الويب الخاص بك

فكر في فتات الخبز كالزبدة لخبزك.

كيرميت إلى الآنسة بيجي. صلصة الحيوانات لبرجر In N’ Out.

تحصل على هذه النقطة.

تعتبر مسارات التنقل تغييرًا بسيطًا يمكن أن يساعد موقعك على الظهور في صفحة نتائج البحث.

على الرغم من أنها لن تضمن تعزيزًا كبيرًا لـ SERPs، إلا أنها مفيدة للمستخدمين ومحركات البحث على حدٍ سواء.

كمكافأة إضافية، من السهل تنفيذ مسارات التنقل باستخدام مكون إضافي مثل Yoast.

من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك تسهيل التنقل في موقعك وربما الحصول على تصنيف أعلى في نتائج محرك البحث (SERPs).

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