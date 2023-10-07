Rewrite this title: ما هي CIVETS ولماذا هي أجزاء مهمة من مزيج الإنترنت باللغات الأجنبية؟

ستساعدك المقالة التالية: ما هي CIVETS ولماذا هي أجزاء مهمة من مزيج الإنترنت باللغات الأجنبية؟

قد يبدو مصطلح CIVETS مثل الثدييات الصغيرة ذات الفراء الموجودة في أفريقيا. ولكن إذا كنت تتحدث إلى أحد المسوقين أو رواد الأعمال الدوليين، فمن المحتمل أنهم يتحدثون عن مجموعة من البلدان التي يُرجح أن تكون أسواقًا ناشئة كبرى.

والاختصار، الذي صاغه روبرت وارد من وحدة الاستخبارات الاقتصادية في عام 2009، يشير إلى كولومبيا وإندونيسيا وفيتنام ومصر وتركيا وجنوب أفريقيا. وتأتي هذه الموجة من التنمية الاقتصادية بعد موجة التنمية الاقتصادية التي شهدتها مجموعة دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين).

بعد مرور عشر سنوات على طرح مصطلح اقتصادات البريك، صرح جيم أونيل، الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس، أن تطورها لم يلبي توقعاته فحسب، بل تجاوزها. والآن تتجه الأنظار نحو CIVETS، والتي من المتوقع أن توفر فرصًا مثيرة للشركات ذات النظرة العالمية.

تتضمن بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل CIVETS تستحق المشاهدة ما يلي:

النمو الاقتصادي القوي

على الرغم من أن الاقتصاد العالمي المتغير قد ضرب العديد من البلدان بشدة، إلا أن دول البريكس برزت كقوى اقتصادية رئيسية. ومع ذلك، فإن هذا التوازن سيستمر في التحول وسيكون من الخطأ رؤية BRIC كمصدر وحيد لفرص الأعمال العالمية.

وفق البنك العالميوشهدت العديد من البلدان النامية انتعاشاً أقوى وشهدت إنتاجاً أقوى في عام 2011 مقارنة بنظيراتها ذات الدخل المرتفع. على سبيل المثال، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لكولومبيا بنسبة 4.6 في المائة في عام 2012، في حين ستنمو إندونيسيا وفيتنام بنسبة 6.3 في المائة. ويقارن هذا بنسبة 1.8 في المائة فقط في الولايات المتحدة.

وبالعودة إلى عام 2010، لم يكن لأي من هذه المبادرة تأثير كبير على أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. لكن التوقعات الخاصة بمستقبلها استحوذت على اهتمام المسوقين.

هناك مزايا قوية للدخول إلى أسواق جديدة في وقت مبكر بينما لا يزال اهتمام منافسيك منصبًا على الاقتصادات المزدهرة حاليًا. ومع قيام البلدان الستة بتطوير اقتصاداتها على مدى العقدين المقبلين، فسوف يرغب رواد الأعمال في الاستعداد. الآن هو الوقت المناسب للبدء في إجراء الاتصالات وإنشاء تواجد في بلدان CIVETS.

شباب، سكان سريعو النمو

تستفيد بلدان CIVETS أيضًا من الزيادة السريعة في عدد السكان. ومن المتوقع أن يبلغ النمو السكاني في فيتنام وإندونيسيا وتركيا 48.87 في المائة، و47.88 في المائة، و46.68 في المائة على التوالي، بينما يبلغ الرقم في كولومبيا 66.03 في المائة. وبعد عشر إلى عشرين سنة من الآن، سوف يشكل سكانها الشباب تناقضا صارخا مع السكان المسنين في الغرب. وفي العام الماضي، بلغ متوسط ​​العمر في مصر 24.3 عامًا فقط، مقارنة بـ 44.9 عامًا في ألمانيا. إن التركيبة السكانية الشابة ستقود الابتكار ومن المرجح أن تعطي التقنيات الرقمية دورًا مهمًا في الطريقة التي تتواصل بها هذه البلدان وتمارس أعمالها.

لقد بدأ بالفعل الاتجاه نحو الاتصال بالإنترنت والاتصال في بلدان CIVETS. وفق إحصائيات عالم الإنترنتبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في إندونيسيا 55 مليونًا بحلول نهاية عام 2011، وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في تركيا 35 مليونًا في عام 2010، وهو ما يمثل 44.4 في المائة من سكان البلاد. ومن الواضح أن هناك قدرًا كبيرًا من الإمكانات غير المستغلة في هذه الأسواق الجديدة النابضة بالحياة. لاحظ مبكرًا وقد تصبح اسمًا موثوقًا به للجيل القادم.

التجارة والتكنولوجيا عبر الإنترنت

ربما لم تكن مجموعة CIVETS رائدة في مجال التمويل أو البنية التحتية التكنولوجية، لكنها الآن تلحق بالركب بسرعة مذهلة. تعد تركيا أحد اللاعبين الرئيسيين في العالم في مجال تقنيات الهاتف المحمول، حيث تشهد نموًا سريعًا في هذا المجال. تعد الدولة رائدة عالميًا أيضًا في مجال المدفوعات غير النقدية. وفي الوقت نفسه، تتبنى جنوب أفريقيا حركة البرمجيات مفتوحة المصدر. وقد يبدو الابتكار التكنولوجي هناك متواضعا في الوقت الراهن، ولكن الصورة قد تكون مختلفة تماما في غضون عقد من الزمن.

كل هذا يبشر بالخير لرواد الأعمال المتعلمين بالتكنولوجيا والذين يستعدون للارتباط بنمو التجارة عبر الإنترنت في بلدان CIVETS.

التعامل مع مستخدمي الإنترنت CIVETS

الرسالة الموجهة إلى مجموعة CIVETS هي الانضمام إلى الفريق والقيام بذلك مبكرًا. هذا هو الوقت المناسب للتعرف على الأسواق التي قد تكون ثقافاتها ولغاتها جديدة عليك. لا تفترض أن هذه الاقتصادات المبتكرة والشبابية سوف تنحني إلى الطرق القديمة للقيام بالأشياء مثل إجراء الاتصالات التجارية باللغة الإنجليزية. تعد اللغتان الفيتنامية والماليزية، اللتان يتم التحدث بهما في إندونيسيا، من بين أكثر اللغات انتشارًا في العالم.

وفي حين أن اللغة الإنجليزية هي لغة ثانية شعبية، فإن نمو قوة الدول الآسيوية يمكن أن يؤدي إلى التحول في المستقبل إلى اللغة الصينية أو اليابانية. الإسبانية هي اللغة الرسمية في كولومبيا، وتهيمن اللغة العربية المصرية في مصر، بينما يوجد في جنوب إفريقيا 11 لغة رسمية.

ترتبط الخيارات اللغوية بالخيارات الثقافية، ويحتاج التوطين إلى حساسية إضافية عندما يكون لدى البلدان تاريخ سياسي صعب وتمثل ثقافات متنوعة. من المنطقي أن تعرف المنطقة جيدًا.

تعامل مع هذه الأسواق الجديدة بروح المغامرة والمرونة اللازمة للتطور معها. وبينما يعيدون اختراع أنفسهم ليصبحوا مراكز مثيرة للتجارة العالمية، فإن الأعمال ذات التفكير المستقبلي ستكون جاهزة وتنتظر تلبية احتياجاتهم.