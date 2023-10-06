Rewrite this title: ما وراء تصنيفات البحث: استخدام تحسين محركات البحث لتحسين تحسين الموقع

ستساعدك المقالة التالية: ما وراء تصنيفات البحث: استخدام تحسين محركات البحث لتحسين تحسين الموقع

لقد أدى تطور خوارزميات محرك البحث إلى زيادة تعقيد تحسين محرك البحث. والأهم من ذلك، أنه أثر على مستوى التكامل المطلوب مع الأشكال الأخرى لتحسين الويب. لدى SEOMoz صفحة رائعة الذي يظهر التحديثات سنة بعد سنة.

لم يعد تحسين محركات البحث يقتصر فقط على نشر محتوى عالي الجودة وبناء سلطة المحتوى. يتضمن تحسين محركات البحث (SEO) الآن إشراك المستهلكين وبناء العلاقات.

النموذج الجديد لتحسين محركات البحث هو أنه يجب تنفيذه جنبًا إلى جنب مع جهود تحسين مواقع الويب الأخرى. وتشمل هذه تصميم تجربة المستخدم والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التحسين لإجراء المستخدم المطلوب

إن الحصول على حركة مرور مؤهلة إلى موقع ويب هو نصف المعركة فقط؛ بمجرد وصول الزوار، يحتاجون إلى تنفيذ إجراء ما. مهما كان الإجراء المطلوب، سواء كان ذلك ملء نموذج محتمل أو الاشتراك في رسالة إخبارية أو إكمال عملية شراء، يجب تحسين الصفحات المقصودة والموقع بشكل عام بطريقة تجعل الإجراء المطلوب واضحًا ومقنعًا للزوار . وإلا فإن جهود تحسين محركات البحث (SEO) والاستثمارات التي دفعت الأشخاص إلى الموقع ستذهب سدى.

نظرًا لأهمية توجيه حركة المرور إلى موقع الويب والتأثير على حركة المرور هذه لتنفيذ التحويل، فمن المهم عدم التفكير في هاتين المهمتين المتعارضتين. تعتمد القدرة على جذب حركة المرور جزئيًا على الإجراءات المكتملة بمجرد وصول الزائرين إلى موقع الويب.

تعد قيمة المشاركة لموقع الويب أحد عوامل التصنيف. إذا كان موقع الويب يتمتع بمشاركة منخفضة، فقد يتأثر تصنيف البحث العضوي الخاص بالموقع سلبًا. على سبيل المثال، يمكن لمحركات البحث بسهولة تحديد أن موقع الويب يتمتع بمعدل ارتداد مرتفع إذا نقر المستخدمون على قائمة عضوية ثم عادوا بسرعة إلى صفحة نتائج محرك البحث. وتعد هذه إشارة قوية لمحركات البحث بأن الموقع يحتوي إما على محتوى رديء الجودة أو ببساطة يوفر تجربة مستخدم سيئة، وبالتالي، لن يرغب محرك البحث بعد الآن في إرسال مستخدميه إلى ذلك الموقع. وهذا يؤدي إلى انخفاض التصنيف. لهذا السبب، من الضروري أن يتم دمج جهود تحسين محركات البحث (SEO) معها سهولة الاستخدام/تجربة المستخدم تحسين.

دمج وسائل التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث

مجال آخر مهم للتكامل الضروري مع تحسين محركات البحث هو جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تعتبر الإشارات الاجتماعية، مثل الإعجابات والتغريدات وإجراءات 1+ وما إلى ذلك، بمثابة إشارات مرجعية قوية في نظر محركات البحث. علاوة على ذلك، من المهم بناء علاقات قوية مع المستهلكين عبر تحسين محركات البحث (SEO) والحفاظ على تلك العلاقات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. من خلال بناء مجتمعات اجتماعية قوية والتفاعل مع تلك المجتمعات، ستنظر محركات البحث إلى العلامة التجارية كوجهة إيجابية لمستخدميها، ومن المرجح أن يصادف الأشخاص المرتبطون بمتابعي العلامة التجارية العلامة التجارية ويتفاعلوا معها.

يتضمن التكامل بين تحسين محركات البحث والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يجب أن يحدث دائمًا تسهيل انضمام زوار موقع الويب إلى المجتمعات الاجتماعية للعلامة التجارية من خلال أزرار وروابط الوسائط الاجتماعية الموضوعة بشكل بارز على موقع الويب. إذا تم تنفيذ الأمر بشكل صحيح، فيمكن الاستفادة من الزوار الذين يتم دفعهم إلى الموقع من خلال جهود تحسين محركات البحث (SEO) لبناء حضور اجتماعي أقوى للعلامة التجارية. وبدلاً من ذلك، يجب مشاركة محتوى موقع الويب الذي يهدف إلى توليد حركة مرور عضوية عبر ملفات تعريف/مجتمعات الوسائط الاجتماعية الخاصة بالعلامة التجارية لبناء سلطة لهذا المحتوى، وزيادة قيمة تحسين محركات البحث.

هذه مجرد أمثلة قليلة لمبادئ وقنوات تحسين الويب المختلفة التي يجب دمجها مع تحسين محركات البحث.

لا ينبغي النظر إلى تحسين محركات البحث (SEO) على أنها قناة قائمة بذاتها للتسويق الداخلي، بل هي جزء من استراتيجية رقمية أكبر متكاملة تمامًا. اسمح لـ SEO بمساعدة القنوات الأخرى على النجاح واسمح للقنوات الأخرى بالاستفادة من SEO.