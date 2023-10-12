Rewrite this title: ما يجب فعله وما لا يجب فعله في إدارة السمعة عبر الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: ما يجب فعله وما لا يجب فعله في إدارة السمعة عبر الإنترنت

في اليوم الذي تفتح فيه مشروعك، تصبح عرضة للدعاية الجيدة والسيئة التي يمكنك الحصول عليها من العملاء الراضين أو غير الراضين. هذا هو الثمن الذي تدفعه لإدارة الأعمال التجارية. يحدث هذا للجميع بغض النظر عما تفعله. نأمل أن تبذل قصارى جهدك لإرضاء عملائك ومتابعة التوقعات التي قدمتها لهم. ولكن عندما يحدث ما لا يمكن تصوره وتجد ملاحظة سلبية أو منشور مدونة أو شكوى عبر الإنترنت، فهناك خطوات تريد اتخاذها.

وهنا بعض من “ما يجب فعله وما لا يجب فعله” لإدارة سمعة عملك عبر الإنترنت.

لنبدأ بما لا ينبغي:

لا تُصب بالذعر. أعلم أن قول ذلك أسهل ولكن آخر شيء تريد فعله هو أن تفقد أعصابك وتحاول الانتقام. لا يوجد أي سبب لذلك. وغالبا ما يسبب ضررا أكثر من نفعه.

لا تركز كل انتباهك على الفور على المعلومات السلبية التي عثرت عليها. من المهم بالنسبة لك أن يكون لديك خطة أو استراتيجية. إذا ركزت كل وقتك وأموالك وجهدك على تبرئة اسمك، فإن بقية أعمالك سوف تذهب سدى.

لا تعترف في أي مكان أنك مخطئ. إن الاعتراف بأي خطأ لن يؤدي إلى إزالة شكواك من نتائج البحث أو المدونات أو المنتديات. كما يمكن أن يسبب المزيد من مشكلات الثقة مع العملاء الحاليين أو المحتملين.

لا تأخذ الدعاية السلبية الأولى كعلامة على فشل عملك. من المرجح أن ينشر الأشخاص الذين يشعرون أنهم تعرضوا للظلم بأي شكل من الأشكال معلومات سلبية عن شركتك، ولكن من المحتمل أن يكون لديك 100 عميل سعيد وراضي مقابل كل عميل غير سعيد. تذكر أنه لا يمكنك دائمًا إرضاء الجميع.

الآن ما يجب القيام به:

إنشاء خطة عمل. إذا لاحظت بعض التقارير أو الشكاوى السلبية المدرجة في الصفحة الأولى من نتائج البحث، فيجب عليك إيجاد طريقة لإبعادها عن الصفحة الأولى وإيصالها إلى أسفل النتائج قدر الإمكان. هناك بعض الطرق الرائعة التي يمكنك من خلالها القيام بذلك وهي إرسال بيان صحفي إلى مواقع توزيع العلاقات العامة المختلفة مثل PRWeb.com وPR.com وPRnewswir.com. ويمكنك بدء مدونة جديدة تتناول منتجات أو خدمات شركتك. تأكد من مشاركة المعلومات الجيدة حول عملك مثل الإحصائيات أو الشهادات الإيجابية. انضم إلى المنتديات ذات الصلة بمكانتك وساهم بمعلومات مفيدة وذات صلة.

استخدم الشبكات الاجتماعية كوسيلة لبناء شبكة أكبر وأفضل. مواقع مثل Twitter, FacebookوMySpace وStumbleUpon وDigg رائعة لأنها تتمتع بقاعدة مستخدمين عميقة. إذا تمكنت من الحصول على بعض الضجة حول عملك، فسوف تقطع شوطا طويلا. يحب الأشخاص إحالة المواقع المفيدة لهم، لذا تأكد من أن لديك معلومات تنال إعجاب جمهورك المستهدف.

ابذل قصارى جهدك لحل المشكلة مع العميل غير الراضي. في بعض الأحيان قد يكون الأمر صعبًا إذا قاموا بالإدلاء بالتعليقات دون الكشف عن هويتهم، لكن بذل قصارى جهدك لمعرفة هويتهم حتى تتمكن من الاهتمام بمخاوفهم. إذا حاولت التواصل معهم وحل المشكلة علنًا، فهذا يدل على أنك مثابر وتأخذ رضا عميلك على محمل الجد.

إذا كان عملك في وضع يسمح له بالحصول على شهادة من خلال وكالات مثل BBB، فقد يكون ذلك مفيدًا لمصداقيتك أمام العملاء المحتملين.

هذه بعض الطرق التي أثبتت فعاليتها بالنسبة لي.

فقط تذكر أنه من أجل إخراج نتائج البحث السلبية هذه من دائرة الضوء، سيستغرق الأمر بعض الوقت. لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، وكما هو الحال مع كل شيء، سيتطلب الأمر بعض الجهد المستمر.

أدرك أن بعض الحالات قد تكون خطيرة للغاية لدرجة أنه قد يكون من مصلحة عملك العمل مع شركة متخصصة في إدارة السمعة حتى تتمكن من الاستمرار في إدارة عملك والقيام بما تفعله بشكل أفضل.

جيريمي مارتن هو مستشار التسويق عبر الإنترنت ومقره في ولاية يوتا. يدير حاليًا مدونة على موقع SimpleFuzz.com حيث يتحدث عن شغفيه: تحسين محركات البحث (SEO) ووسائل التواصل الاجتماعي.