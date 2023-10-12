Rewrite this title: ما يزيد عن 70 ساعة من فحص الروابط الخلفية والأبحاث تظهر…

ستساعدك المقالة التالية: ما يزيد عن 70 ساعة من فحص الروابط الخلفية والأبحاث تظهر…

ما الذي يفعله منافسوك المباشرون في طريق الحصول على المزيد من الروابط الخلفية؟ إن بحثي في ​​أكثر من 30 قطاعًا يلقي بعض الضوء على هذا السؤال.

هذا جزء 1 من 2. في هذا الجزء، سأتناول ثلاث مسائل:

الاستخدامات العملية لهذا الذكاء التنافسي، منهجيتي في إجراء هذا البحث، بعض نقاط البيانات الممتعة للأبحاث المتخصصة،

في الجزء الثاني، “أبحاث الروابط الخلفية توضح كيفية التنافس مع النخبة (الجزء الثاني)” أغطي ما يلي:

لقطات من البيانات،

تحليلي واستنتاجاتي

بعض المحاذير.

أحب أن أسمع التعليقات هنا وعلى موقعي الخاص من الأشخاص من جميع مستويات الخبرة. لا توجد أسئلة غبية: الرغبة في التعلم هي أعظم علامة على الذكاء!

قبل أن أبدأ، أود أن أشكر أليكس تشودنوفسكي وفريقه الممتاز في مهيب كبار المسئولين الاقتصاديين. لقد أنشأوا أداة مقارنة الروابط الخلفية التاريخية الذي جعل كل هذا ممكنا. لقد تعاونوا معي أيضًا في هذا الأمر وأعطوني أرقامًا دقيقة من بياناتهم، بالإضافة إلى دعم سريع للغاية. (و شكرا ل آن سمارتي ل البحث والاجتماعية لتعريفي بـ Majestic والأدوات الرائعة الأخرى.)

وأعتقد أيضًا أنه من المهم الإشارة إلى أن Majestic SEO تتمتع بأعلى عدد من الروابط مقارنة بأي أداة أخرى. إنها أداة البحث عن الروابط الخلفية الأكثر شمولاً، وهي ذات قيمة، ولكن يجب أن تعلم أنه لا يمكنك مقارنة الأرقام بـ Yahoo Site Explorer – إنها تفاح إلى برتقال.

يستخدم لهذا البحث التنافسي

1 – قارن نفسك بالمنافسين من الناحية الكمية، مع احتساب: 1) الروابط، 2) قيمة الرابط على أساس التكلفة لكل رابط؛ وتقدير 1) ساعات العمل المطلوبة لبناء روابط مكافئة و2) قيمة الوقت على أساس التكلفة لكل ساعة.

2 – اكتشف ما إذا كان نطاق المطابقة التامة يستحق الثمن. هل يمكنك التصنيف باستخدام روابط أقل من مجموعة أضيق من المصادر؟

3 – اكتشف ما إذا كان المنافسون لديهم علامات تجارية قوية، أو علاقات قوية (العلامات التجارية هي علاقات، على أي حال) أو ميزانيات شراء روابط كبيرة، من خلال النظر في عدد الروابط الموجودة على مستوى الموقع لديهم.

4- تقييم مدى اتساع علاقات المنافسين.

5 – أجب عن السؤال “ما مدى سرعة إنشاء الروابط وعدد الروابط التي أحتاجها؟” لم تتم معالجة هذا السؤال أبدًا يا أفيك.

6 – اصنع الجدوى التجارية لتحسين محركات البحث من خلال إظهار ما يفعله المنافسون.



وبعبارة أخرى، يمكنك:

اكتشف ما تواجهه

تحديد المكونات التي تحتاج إلى ترتيبها

تكاليف المشروع (التي تعد جزءًا من التنبؤ بعائد الاستثمار في تحسين محركات البحث)

اعرض الحالة على الرئيس بكل الأرقام

منهجيتي في بحث الذكاء التنافسي

اختيار الفئة

1. لقد بدأت بتحديد الصناعات والقطاعات بناءً على الفئات الرئيسية لدليل Yahoo – تلك المرتبطة بالصفحة الرئيسية للدليل.

2. من بين تلك الكلمات، اخترت 15 عبارة رئيسية من كلمة واحدة وقمت بكتابتها في Google. لقد اخترت أيضًا 15 عبارة رئيسية مكونة من كلمتين أو ثلاث كلمات، بهدف العثور على كلمات رئيسية متوسطة المستوى (يتم الحكم عليها من خلال الحجم والاهتمام التنافسي).

لذا، في المجمل، نظرت إلى 30 كلمة رئيسية مختلفة. قد لا يبدو هذا كثيرًا، لكنه استغرق في الواقع ساعات لتجميعه ولقطات الشاشة والتحليل.

كما شعرت أن ذلك كان كافيًا لأنني قمت باستقصاء الغالبية العظمى من الفئات الرئيسية لدليل Yahoo، كما هو محدد أعلاه.

كنت أرغب في الحصول على شريحة واسعة من الويب، دون المبالغة والغرق في البيانات. وأعتقد أن نهجي حقق ذلك.

جمع بيانات نتائج البحث

3. لقد قمت بكتابة الكلمات الرئيسية المحددة في شريط بحث Google الخاص بمتصفح Firefox. لقد استخدمت جوست تعطيل البحث الشخصي للحصول على نتائج بحث نظيفة.

اختيار اسم المجال

4. لقد قمت باختيار 5 من النطاقات ذات التصنيف الأعلى، بالمعايير التالية:

لقد أعطيت الأفضلية للمجالات ذات التصنيف الأعلى.

لقد استبعدت مجالًا إذا كان موجودًا فقط بموجب:

البحث الشامل – على سبيل المثال، تظهر النطاقات في النتائج بحكم الصور ومقاطع الفيديو وحالة أخبار Google وما إلى ذلك

غير خاصة بالصناعة – على سبيل المثال ويكيبيديا، CNN، الكليات العشوائية. غطت هذه الاستثناءات أيضًا المواقع التي تحتوي على صفحات ذات تصنيف خاص بها، ولكنها على العموم لم تكن تتعلق بالكلمة الرئيسية المحددة.

النطاقات الفرعية – لسوء الحظ، تذهب بيانات Majestic SEO إلى النطاق الجذر فقط. أدى هذا إلى استبعاد العديد من نتائج الجامعات والمدونات المستقلة وما إلى ذلك.

بيانات الاستخبارات التنافسية

4. تم توصيل النطاقات المحددة ببرنامج Majestic SEO الممتاز أداة الروابط الخلفية التاريخية. تم التوصيل بواسطة Alex Chudnovsky وفريقه في Majestic SEO، الذين أعطوني الأرقام الدقيقة في بياناتهم. لا أعتقد أن هذا متاح للعامة، لكن ربما سيجعلونه متاحًا مقابل سعر.

بالإضافة إلى ذلك، أشجعك على ضبط العرض المرئي في أداة الروابط الخلفية التاريخية على الوضع التراكمي (من خلال القائمة المنسدلة الموجودة على الجانب الأيسر من الأداة). يظهر هذا المنظر

إذا كان المنافس يلحق بآخر

يقوم المتنافسون ببناء عملاء متوقعين من خلال أرقام الروابط، أو الحفاظ على العملاء المتوقعين، أو الاستلقاء على أمجادهم.

المقاييس

1) متوسطات الصناعة مقابل المتوسطات مقابل عدد المواقع الفردية:

نظرًا لأن العديد من الفئات لديها منافس أقوى بشكل غير متناسب من جميع الفئات الأخرى، فإن أخذ متوسط ​​الصناعة لهذه الأرقام يعطي وجهة نظر منحرفة (أعلى). لكي أكون أكثر واقعية فيما يتعلق بما يلزم للتصنيف، اخترت أن أنظر إلى متوسطات الصناعة.

الوسيط هو رقم “منتصف الحزمة”: نصف الأرقام الأخرى في المجموعة أكبر، ونصفها أصغر.

من الناحية العملية، يُحدث هذا فرقًا كبيرًا بالنسبة لمعظم المواقع. وبدلاً من أن يكونوا متخلفين كثيراً، فهم أقرب إلى منتصف المجموعة.

وبالنسبة لأولئك الذين كانوا يقودون، فإن هذا يُظهر عادةً تقدمًا أكبر. وهذا أكثر ملاءمة من استخدام المتوسط. لأن الرقم المتوسط ​​سيُظهر أن القادة يتنافسون ضد أنفسهم جزئياً، في حين يعكس المتوسط ​​بشكل أكثر دقة المنافسة ضد الآخرين. سيكون من الغريب أن نقول: “لدي 5000 رابط يؤدي إلى المجموعة التي تتكون مني ومن آخرين.”

وبعض المواقع التي قد تكون متأخرة (Buy.com وUSA.gov في نطاقات الإحالة) يتبين أنها في منتصف المجموعة نفسها.

اعتقدت في البداية أن النظر إلى المتوسطات سيكون ذا قيمة، ولكن نظرًا لتطبيع الأرقام كنسبة مئوية، فإنها لا تعني الكثير. النمو بنسبة 200% لا معنى له إذا بدأت بـ 100 رابط…

ومع ذلك، فقد تركت البيانات هناك لأنه إذا قارنت التفاح بالتفاح، فقد يكون من المثير للاهتمام معرفة من يقترب أو من يبني تقدمه. بمعنى آخر، انظر إلى اثنين من المنافسين كان لديهما نفس القدر من الروابط في العام الماضي. من الذي نما بشكل أسرع خلال الأشهر الـ 12 الماضية؟

قد تكون قادرًا على اللحاق بالقطيع (المتوسط)، لكن هل يمكنك اللحاق بالمتصدرين والتفوق عليهم؟ إذا لم يكن الترتيب رقم 3 أو رقم 4 جيدًا بما يكفي بالنسبة لك، فأنت بحاجة إلى إلقاء نظرة على متوسط ​​الأرقام.

2) أرقام ونسب النمو السنوية:

ما هي تكلفة تأخير بدء برنامج تحسين محركات البحث (SEO)؟

كمستشار، أعرف مثل أي شخص آخر أن عملية البيع الطويلة تمثل ألمًا في المؤخرة. لكن ما لم أكن أعرفه هو ما إذا كانت العملية التي تستغرق شهورًا في كثير من الأحيان يمكن أن تؤذي العملاء. يمكن.

عندما عملت مع Ice.com، اعتقدت أن الموقع يحتوي على عدد كبير جدًا من الروابط، مما يؤدي إلى زيادة عائد الاستثمار إلى الحد الأقصى. ورغم أن ذلك كان صحيحًا، إلا أنني أدركت الآن أنه بمجرد قطف الثمرة المنخفضة، فإنها ستظل كذلك ضروري للحفاظ على بناء الروابط. (أنا في نهاية المطاف استأجرت كبار المسئولين الاقتصاديين روك بالنسبة للثلج، عندما عدت إلى المدرسة بدوام كامل. يمكنك العثور على مدونته على SEO Skeptic.)

بعض نقاط البيانات الممتعة والقابلة للتنفيذ للباحثين المتخصصين:

أصعب القطاعات التي يمكن التنافس فيها (إيمهو) هي تلك التي يتمتع لاعبوها بأقصى سرعة في بناء الروابط، وأعمق العلاقات، وأكثر الروابط.

ويجب أن أشير أيضًا بشرف إلى “أسماء النطاقات”، التي كان لدى متصدريها GoDaddy وNetSol 46 مليون رابط جديد منذ العام الماضي!

يمكن لنسبة “الروابط الخلفية لكل نطاق إحالة”، والتي سأسميها “قوة الموقع” أن تظهر عدة أشياء:

ما حجم المواقع التي يحصل المنافسون منها على روابط على مستوى الموقع؟ EG TechCrunch مع آلاف الصفحات أو مدونة جديدة تمامًا بها 5 صفحات؟ على من أنت؟

المنافسون يشترون الروابط على مستوى الموقع.

المنافسون لديهم علامات تجارية كبيرة، وبالتالي يتم الاستشهاد بهم بشكل متكرر في الصحافة. على سبيل المثال جوجل.

المنافسون ذوو العلاقات القوية؛ تولد كل علاقة العديد من الروابط.

أرقام الروابط الخلفية الأولية:

فقط أسماء النطاقات، بمعدل 80% من متوسط ​​الصناعة، حققت معدل نمو للروابط الخلفية على أساس سنوي أقل من 95%. ولكن هذا يجب أن يتناقض مع متوسط ​​أرقام النمو السنوية المرتفعة بشكل يبعث على السخرية في هذا المجال، والتي تتصدر جميع الفئات. بلغ متوسط ​​النمو السنوي في هذا المجال 32 مليون رابط… (ليس نموًا متوسطًا، ولكنه متوسط، والذي يشمل الشركات الرائدة مثل GoDaddy وNetSol).

يبدو أن لدى جودادي 600 مليون – نعم، مليون – رابط. على الرغم من أن معظم هؤلاء يأتون من النطاقات المتوقفة، إلا أنني أتخيل ذلك.

يبدو أن Network Solutions تحتوي على 112 مليون رابط، وأتصور أن معظمها أيضًا من نوع الارتباط بالصفحة المتوقفة إلى المسجل.

هذا جزء 1 من 2. يمكن العثور على الجزء 2 على مدونتي الخاصة بالتسويق عبر البحث. إذا أعجبك هذا المنشور، أضف موجز RSS الخاص بي إلى القارئ الخاص بك لتنزيل جدول البيانات ولقطات الشاشة التي تحتوي على جميع البيانات الأولية حتى تتمكن من إجراء التحليل الخاص بك، وبالطبع الحصول على أحدث مشاركاتي.