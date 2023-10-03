Rewrite this title: ما يصل إلى 30% من نتائج بحث Google في الصفحة 1 و2 لا يتم النقر عليها [STUDY]

ستساعدك المقالة التالية: ما يصل إلى 30% من نتائج بحث Google في الصفحة 1 و2 لا يتم النقر عليها [STUDY]

توصلت دراسة جديدة أجرتها شركة Internet Marketing Ninjas إلى أن ما يصل إلى 30% من نتائج البحث التي يتم تصنيفها في الصفحة 1 و2 لا يتم النقر عليها على الإطلاق.

قد تتفاجأ أيضًا بمعرفة مدى انخفاض نسبة النقر إلى الظهور (CTR) لنتائج البحث في بعض المواضع العليا.

وفقًا لدراسة نينجا التسويق عبر الإنترنت:

نسبة النقر إلى الظهور لموضع الترتيب رقم 1 تزيد قليلاً عن 21%

نسبة النقر إلى الظهور لموضع الترتيب رقم 2 تزيد قليلاً عن 10%

نسبة النقر إلى الظهور لموضع الترتيب رقم 3 تبلغ حوالي 7.5%

تتراوح نسبة النقر إلى الظهور للمواضع من 5 إلى 8 بين 5% إلى 3%

كل ما يتلخص في ذلك هو أن حوالي 1 من 3 و1 من 4 عمليات بحث تنتهي بدون نقرات.

ما هذا؟ لماذا يبحث الناس ولا ينقرون على النتائج؟

تعتقد شركة Internet Marketing Ninja أن الأمر يتعلق بانتشار تنسيقات Knowledge Box وRich Card.

“مع تقديم Knowledge Box، وتنسيقات Rich Card الأخرى، وجميع الدوّارات المتنوعة وأنواع النتائج العالمية المخلوطة، وبالطبع الحزمة الموسعة المكونة من 4 إعلانات مدفوعة الأجر، لم يكن هذا مفاجئًا جدًا بالنسبة لنا…”

تقدم الدراسة أيضًا نتائج مثيرة للاهتمام عندما يتعلق الأمر بالاستعلامات ذات العلامات التجارية. تم اكتشاف نسبة نقر إلى ظهور أعلى “كثيرًا” للاستعلامات ذات العلامات التجارية التي تظهر في النصف العلوي من الصفحة 1.

عندما يتعلق الأمر بالاستعلامات ذات العلامات التجارية، فإن المواضع الثلاثة الأولى هي الأكثر أهمية. تظهر الدراسة أن 99% من جميع نقرات الاستعلام المتعلقة بالعلامة التجارية جاءت من أعلى 3 مواقع.

لمزيد من المعلومات، راجع منشور مدونة Internet Marketing Ninjas وقم بتنزيل المستند التقني لعام 2017 لنسبة النقر إلى الظهور.