Rewrite this title: مبكر Facebook يتخلص المستثمر من غالبية أسهم الشركة

ستساعدك المقالة التالية: مبكر Facebook يتخلص المستثمر من غالبية أسهم الشركة

وفقًا لإيداع تنظيمي يوم الاثنين، الرئيس التنفيذي السابق لشركة PayPal وفي وقت مبكر Facebook قام المستثمر وعضو مجلس الإدارة بيتر ثيل بصرف ما يقل قليلاً عن 400 مليون دولار من الأسهم في شركة التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي. على الرغم من أنه كان قادرًا على بيع ما يزيد عن 600 مليون دولار من ممتلكاته Facebook الأسهم في مايو، ثيل والمستثمرين الآخرين في Facebook مُنعوا من التخلص من مخزونهم حتى الأسبوع الماضي عندما انتهت قيود الإغلاق. وعلى مدى الأشهر التسعة المقبلة، أكثر من 1.5 مليار إضافية Facebook يمكن أن تصل الأسهم إلى السوق بالطريقة التي Facebook تم تنظيم الاكتتاب العام.

عندما اغلق السوق يوم الثلاثاء Facebook بلغت قيمة السهم 19.14 دولارًا للسهم الواحد. ويعكس سعر السهم هذا، وهو ما يقرب من نصف سعر سهم الاكتتاب العام الأولي في مايو/أيار البالغ 38 دولارًا، مشاكل الشبكة الاجتماعية في تحقيق الدخل من مستخدمي الهاتف المحمول وجذب المعلنين.

يثير بيع أسهم Thiel تساؤلات حول ثقة المستثمرين فيه Facebookالسمعة الحالية والأداء المستقبلي. والتر برايس، RCM Capital Management (التي لا تمتلك Facebook (الأسهم) لاحظ مدير المحفظة أنه “من وجهة نظر المساهمين، إذا كان رأس المال المغامر سيكون في مجلس الإدارة، فأنت تود أن تعتقد أنه لا يزال يتمتع بمركز كبير في الشركة وأنهم مهتمون بجعلها أكثر أهمية قيّم.” وأشار برايس أيضًا إلى أن بيع أسهم ثيل “. . . يرسل رسالة مختلطة عندما يبيعون معظم أسهمهم ويظلون في مجلس الإدارة.

Facebook لا يزال عضو مجلس الإدارة بيتر ثيل يحتفظ بأسهم الشركة التي تبلغ قيمتها حوالي 107 مليون دولار. هل قرار ثيل بالصرف النقدي Facebook تعكس الأسهم رأيه بأنه من الأفضل استثمار أمواله في مكان آخر أم أنها تظهر ببساطة أن أصحاب رأس المال المغامر يختلفون في امتلاك أسهم متداولة علنًا؟ هل تعتقد أن بقاء ثيل في منصبه يشكل تضاربًا في المصالح؟ Facebookمجلس إدارة الشركة بعد بيع الغالبية العظمى من ممتلكاته Facebook مخزون؟ وسيحدد الوقت ما إذا كان المساهمون سيصرون على ذلك Facebookيتألف مجلس إدارة الشركة من مديرين يستثمرون بشكل كبير في الشبكة الاجتماعية.

تشمل المصادر: شيكاغو تريبيون & رويترز

صورة المشاع الإبداعي بواسطة ديفيد أوربان