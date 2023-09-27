Rewrite this title: متتبع التصنيف الجديد من SEOmonitor: أسرع، وغني بالبيانات، ومصمم لوكالات تحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: متتبع التصنيف الجديد من SEOmonitor: أسرع، وغني بالبيانات، ومصمم لوكالات تحسين محركات البحث

يعد متتبع الترتيب الأساسي الموثوق به أمرًا بالغ الأهمية لنمو أعمال تحسين محركات البحث (SEO) لوكالتك.

عوامل كثيرة تحديد تلك الموثوقية، بما في ذلك:

مجموعات بيانات دقيقة وكاملة.

ترددات تحديث البيانات.

ميزات إمكانية الوصول والتخصيص والتعاون.

تجربة المستخدم.

دعم العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تأخذ في الاعتبار كيفية ربط الأداة والعمليات الداخلية لشركتك معًا.

لهذا السبب، بعد النظر في جميع احتياجات الوكالة الأساسية التي يمكن لأداة تحسين محركات البحث الخاصة بنا حلها والتحدث مع مستخدمينا، قمنا بالتغيير إلى الجوهر.

“نحن نؤمن أنه إذا لم تتمكن من رؤيته وفهمه، فلا يجب أن تثق به. ولهذا السبب ضاعفنا من شفافية بياناتنا ومقاييسنا. يقول كوزمين نيغريسكو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SEOmonitor: “حتى يتمكن المستخدمون من رؤية ما هو موجود تحت الغطاء ويقررون بأنفسهم”.

ولكن من خلال إعادة التصميم الكاملة هذه، أردنا إنشاء أفضل تجربة للعملاء يمكن أن يوفرها متتبع التصنيف الخاص بنا: مما يجعلها أسرع بكثير وأكثر سهولة وسهولة في العمل من خلال واجهة جديدة ومبسطة.

علاوة على ذلك، قمنا بإصدار الميزات التي طال انتظارها والتي طلبها المستخدمون بمرور الوقت. لقد قمنا أيضًا بتحسين كل الجوانب التي أحبها عملاؤنا في أداة تتبع التصنيف لدينا:

غنية بالبيانات ومقاومة للأخطاء،

تفاصيل يومية على كلا الجهازين بشكل قياسي، الآن مع اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) الأفضل،

استباقي في الاستجابة لاحتياجات تتبع رتبة الوكالة.

دعنا نتعمق مباشرة في الميزات المحسنة الرئيسية ونرى كيف تحل مهام وأهداف وكالة معينة.

بيانات جديدة وسريعة عندما تحتاج إليها

يمكنك تحليل المشهد التنافسي ووضع إستراتيجياته وفهمه من خلال وجهات نظر مختلفة.

يتيح لك كل وضع تنقل التركيز على البيانات ذات الصلة مع ترك المعلومات الزائدة عن الحاجة.

على سبيل المثال، في عرض الإستراتيجية، يمكنك التركيز فقط على الكلمات الرئيسية والمجموعات الخاصة بحملات تحسين محركات البحث الخاصة بك بكل سماتها وأداء رؤيتها.

من ناحية أخرى، في عرض التحليل، يتم إثراء الكلمات الرئيسية والمجموعات ببيانات حركة المرور العضوية، حتى تتمكن من التحقق من أدائك والإبلاغ عنه.

يتم تحديث تصنيفاتنا يوميًا، لكل من الهاتف المحمول وسطح المكتب – حتى تتمكن من الوثوق في البيانات والتوقيت.

تعرف على ما تغير في مجموعات الكلمات الرئيسية الخاصة بك

يمكنك إعداد مجموعات الكلمات الرئيسية والتركيز على التفاصيل التي تهم بيانات البحث وبيانات SERP وبيانات التصنيف. ستقوم بربط جميع النقاط الضرورية: عمليات البحث الشهرية، وميزات SERP، وأداء التصنيف.

بالإضافة إلى ذلك، هذا هو الحل الذي نقدمه لمشكلة اتجاه تتبع الترتيب القائم على البكسل (الخاطئ). – نقوم الآن بحساب النسبة المئوية للنقرات على النتائج العضوية من إجمالي حجم البحث، متأثرة بمزيج ميزات SERP على كلا الجهازين.

فكر في المثال المتطرف التالي: تبحث عن “الطقس” أو “محول العملات” ويجيبك Google على الفور باستخدام ميزة SERP المخصصة له. سيكون من السخف التفكير في تحسين مثل هذا الاستعلام.

فكر الآن في جميع الكلمات الرئيسية ذات حجم البحث الكبير والعديد من ميزات SERP المرتبطة بها. ما هي الإمكانيات الحقيقية للنقرات لتحقيق ذلك؟

مع متوسط ​​قيمة نسبة النقر إلى الظهور الخاصة بنا لأفضل 10 مراكز بحثية وحساب التفاضل والتكامل الجديد المذكور أعلاه، ستعرف الإجابة:

تساعدك أداتنا أيضًا على تحليل كمية ونوعية كلماتك الرئيسية مع وجود بيانات الأداء بجوارها مباشرة – بحيث يكون لديك تغييرات في الترتيب وتحذيرات محددة حول الصفحات المقصودة المرتبطة والتي ربما تحتاج إلى إصلاحها.

هل هي الصفحة المقصودة المطلوبة المرتبطة بهذه الكلمة الرئيسية؟

هل هناك أي قضايا تفكيك لحوم البشر؟

اختر الفرصة التالية الصحيحة

من الصعب تحليل جميع سمات الكلمة الرئيسية عند محاولة معرفة أي منها يمكن أن يولد التأثير الأكبر في استراتيجية تحسين محركات البحث.

وعادةً ما يتضمن ذلك الكثير من العمل اليدوي في جداول البيانات أو البرامج النصية أو تبسيط القرار إلى سمة واحدة، مثل حجم البحث. لكننا نعلم جميعًا أن هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية.

لذلك قمنا بترقية مقياس الفرص الخاص بنا وندعمك في اتخاذ القرار بشكل أسرع وأكثر كفاءة. تحصل على درجة من 0 إلى 10 تشتمل على بيانات البحث وSERP وبيانات التصنيف، بالإضافة إلى صعوبة تصنيف موقع الويب المتتبع بناءً على تلك الكلمات الرئيسية.

يمكنك اكتشاف الثمار القريبة والخطوات التالية لحملتك. يعد مقياس الفرصة ديناميكيًا ويتيح لك تحديد أفضل الكلمات الرئيسية بسرعة لتحسينها في أي وقت – مثل فرز جميع الكلمات الرئيسية “10” مما يعني أن الفرصة متاحة لاغتنامها:

يمكنك دائمًا استخدامه كوسيلة لإضافة المزيد من الكلمات الرئيسية ذات الصلة بحملتك أيضًا.

تعرف على كيفية شرح جميع تغييرات الرؤية

من السهل فهم التغييرات في الترتيب والثقة بها. المقاييس على مستوى المجموعة ليست كذلك.

ملكنا مقياس الرؤية يحل هذه المشكلة من خلال طريقة حسابه: حصة ظهور في النتائج العضوية التي تأخذ في الاعتبار التصنيفات وأحجام البحث الشهرية لكل كلمة رئيسية في قائمتك.

لذلك، إذا كان لديك تصنيف لكلمة رئيسية في الموضع 1 بحجم بحث شهري يبلغ 22000 وتصنيف كلمة رئيسية أخرى في الموضع 24 بحجم بحث شهري يبلغ 4400، فسنقدر عدد مرات الظهور بـ 22000 (100٪) و 0 (0%)، لذا ستكون نسبة ظهورك 83.3%.

يساعدك وجود قيمة محددة على فهم أداء مجموعة الكلمات الرئيسية، وكيفية أداء عميلك مقابل المنافسين، وما يجب القيام به هناك.

ولكن تظهر مشكلة أخرى – كيف يمكنك معرفة ما حدث في مجموعة فقدت نسبة ظهورها بنسبة 5%؟

ولجعل الأمر سريعًا وسهلاً، أضفنا شرحًا شاملاً لمرافقة تحليل أدائك. يمكنك معرفة التغييرات على مستوى الكلمة الرئيسية التي أدت إلى التأثير على مستوى المجموعة. لذلك يمكنك الإجابة على هذا السؤال ببضع نقرات.

يمكنك أيضًا الحصول على تفاصيل الاتجاهات وتغييرات الرؤية، على كل من سطح المكتب والهاتف المحمول.

لا تشتت انتباهك عن طريق الكلمات الرئيسية المضللة

باستخدام ميزة المجموعة الذكية لدينا، يمكنك تنظيم كل شيء لفهم حملتك وسنقوم بفرزها لك حسب بيانات التصنيف وسمات الكلمات الرئيسية والعلامات التلقائية وبيانات حركة المرور وما إلى ذلك.

في الأساس، أنت تقوم بتصفية المجموعة ونحن نقوم بحفظها وتحديثها ديناميكيًا. أكثر من 20 خيارًا متاحًا هنا.

في أداة تعقب الترتيب المُحسّنة لدينا، يمكنك أيضًا الحصول على مرشحات داخل تلك المجموعات الذكية، إذا كنت بحاجة إلى النظر إلى البيانات على مستوى أكثر تفصيلاً.

نصيحة محترف: لقد قدمنا ​​وضع التحرير للمستخدمين المتميزين. هذه طريقة مبسطة لعمليات الكلمات الرئيسية والمجموعات السريعة والسهلة: إضافتها وأرشفتها وتنظيمها. ستتمكن من إدارة قوائم إضافية بمقدار 10 أضعاف دون أي تأخير إضافي.

إن جوهر تتبع الرتب هو أساس حلولنا التي تساعد الوكالات على اكتساب المزيد من العملاء وإدارتهم والاحتفاظ بهم.

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