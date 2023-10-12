Rewrite this title: متصفح Google Chrome الافتراضي قادم إلى أجهزة كمبيوتر Dell؟

ستساعدك المقالة التالية: متصفح Google Chrome الافتراضي قادم إلى أجهزة كمبيوتر Dell؟

أبرمت Google صفقة توزيع متصفح رئيسية الأسبوع الماضي والتي في نظر هذا المدون سيكون محددًا لصفقات توزيع Google المستقبلية مع شركات الكمبيوتر. عملت Google لسنوات مع شركة Dell وغيرها لتوزيع أشرطة أدوات Google على أجهزتهم، مما يجعل Google محرك البحث الافتراضي لمتصفحات الويب الخاصة بهم ويساعد أيضًا في قياس سلوك البحث والتصفح عبر الإنترنت بواسطة شركة البحث. ولكن الآن مع تزايد قوة Microsoft Bing في السوق، ووصول Google Chrome إلى الذكرى السنوية الأولى لتأسيسه، بدأت صفقات توزيع Google في تجاوز شريط الأدوات لتشمل Google Chrome.

تم الإعلان في الأسبوع الماضي عن أن المتحمسين لشركة Sony سيستخدمون متصفح Google Chrome افتراضيًا عند تشغيل أجهزة كمبيوتر Sony Vaio الجديدة الخاصة بهم. توصلت Google وSony مؤخرًا إلى اتفاق يقضي بوضع Google Chrome كمتصفح الإنترنت الافتراضي على أجهزة كمبيوتر Sony Vaio. هذا يا أصدقائي، كبير.

سوني هي مجرد البداية

إنها ليست كبيرة فقط لأنها تمثل أول صفقة توزيع رئيسية بين Google وشركة تصنيع أجهزة كمبيوتر كبيرة مع توزيع متصفح Chrome، ولكنها قد تمهد الطريق يومًا ما لتصبح المحفز لتوزيع نظام التشغيل Chrome.

ولكن دعنا نعود إلى متصفح Google. قد لا تمتلك شركة Sony Vaio أكبر حصة سوقية في الولايات المتحدة، ولكن صدقني، ستراقب Google عن كثب استخدام Chrome في عائلة Sony، وتأثيره على البحث الأفضل واستهداف الإعلانات الأكثر ربحية، وستأخذ هذه الأرقام إلى السوق مجلس الإدارة قبل الجولة التالية من المفاوضات مع شركة Dell. هل يمكنك تخيل أرض اختبار أفضل؟

جوجل وديل: كروم يدخل المزيج؟

وقعت شركة Dell وGoogle صفقة بقيمة مليار دولار في عام 2006 لتوزيع شريط الأدوات وبرامج Google Desktop المجمعة على أجهزة كمبيوتر Dell. كانت هذه الصفقة لمدة “3 سنوات تقريبًا” وفقًا لبعض مصادر الصناعة. حسنًا، لقد اقتربت عبارة “3 سنوات تقريبًا”.

كما قلت من قبل، أصبحت Microsoft عدوانية، حيث قامت بالتعاقد مع HP لصفقة توزيع Bing Search في صيف عام 2008، وذلك بفضل داني سوليفان و ال آي دي سي، نرى أنه في ذلك الوقت، كانت حصة شركة HP تبلغ 24.3% من سوق الولايات المتحدة، مما يجعلها في المرتبة الثانية بعد شركة Dell (31%) في الولايات المتحدة.

تعد صفقة التوزيع وتقاسم الإيرادات من Dell أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Google، وإذا تبين أن اعتماد مستخدمي Sony لمتصفح Chrome كان أمرًا إيجابيًا، فيجب تضمين Chrome كمتصفح افتراضي إذا تمكنت Google من صرف الدولارات للقيام بذلك. أعتقد أن الاستجابة ستكون إيجابية بشكل عام، وستؤدي إلى “فحص” المستخدمين لمتصفح Chrome، ونسبة اعتماد مناسبة إلى حد ما، خاصة إذا كان المستخدمون النهائيون لا يزال لديهم برنامج IE مثبتًا على أجهزة Dell الخاصة بهم، بطريقة مشابهة لصفقة Sony.

وفقا ل تقرير نيويورك تايمز، كانت الصفقة عبارة عن “تجربة” من نوع ما، نظرًا لأن معظم أجهزة Vaio المحمولة ستظل مزودة بمتصفح Internet Explorer ولكنها ستعرض أيضًا رمز Chrome على سطح مكتب الكمبيوتر الشخصي.

فما رأيك؟

هل سيكون Chrome جزءًا من صفقات التوزيع ومشاركة المراجعة من Google؟

هل سيكسر Chrome نقطة مشاركة المتصفح البالغة 5% بمثل هذه الصفقة أم ترون أنها سترتفع إلى 10%؟

ماذا يعني توزيع Chrome على Dell بالنسبة لتجربة مستخدم Dell؟ هل تعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى تجربة سلبية للبعض؟

لا تتردد في مشاركة آرائكم في التعليقات أدناه.

تحديث

حسنًا، أعترف بذلك، لقد فاتني خبر مهم عندما كتبت هذا… Microsoft Bing هو المحرك الافتراضي لأجهزة كمبيوتر Dell اعتبارًا من فبراير من هذا العام:

أعلنت Microsoft عن صفقة توزيع مع Dell في يناير. اعتبارًا من فبراير 2009، أصبح Bing (وLive Search سابقًا) متوفرًا عالميًا على جميع أجهزة كمبيوتر Dell. Bing هو موفر البحث الافتراضي في المتصفح (IE) وعبر Windows تم تحميل شريط الأدوات المباشر مسبقًا على أجهزة كمبيوتر Dell الاستهلاكية والشركات الصغيرة المزودة بـ Windows نظام التشغيل. مدة الاتفاقية هي لمدة ثلاث سنوات. ولا يتم الكشف عن التفاصيل المالية.

ومع ذلك، فإن هذا لا يلغي حجتي… هل ترى أن Chrome يأتي إلى أجهزة الكمبيوتر إلى جانب Sony باعتباره المتصفح الافتراضي الخاص بها؟