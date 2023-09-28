Rewrite this title: متطلبات البيانات المنظمة لنشر الوظائف الجديدة

ستساعدك المقالة التالية: متطلبات البيانات المنظمة لنشر الوظائف الجديدة

أعلنت Google عن تحديث للبيانات المنظمة “JobPosting”. تتعلق البيانات المنظمة الجديدة بمتطلبات التعليم والخبرة. تعتبر هذه البيانات المنظمة لإعلانات الوظائف الجديدة تجريبية، ولا تزال كيفية عرضها في البحث قيد التطوير.

يبدو أن البيانات المنظمة للمخطط الجديد مرتبطة بدورات الشهادات المهنية من Google المخصصة لتدريب العاملين في مجال جديد.

قد لا يكون من قبيل الصدفة أن يتم الإعلان عن دورات الشهادات المهنية من Google والبيانات المنظمة المحدثة لاستيعاب البيانات غير المتعلقة بالدرجات العلمية والبيانات ذات الصلة بالخبرة في نفس اليوم.

يبدو أن حقيقة وجود خطأ مطبعي في أحد أنواع البيانات المنظمة تشير إلى أنه تم التعجيل بالتدوين.

ولإظهار كيف أصبحت علامات البيانات المنظمة الجديدة هذه تجريبية، قام موقع Schema.org بإدراج بعض هذه البيانات المنظمة على أنها معلقة في 8 مارس 2021، وأعلنت Google عنها بعد ثلاثة أيام في 11 مارس 2021.

نشر البيانات المنظمة

تعتبر بيانات JobPosting المنظمة مؤهلة للحصول على نموذج فريد من تجربة المستخدم في صفحات نتائج محرك بحث Google (SERPs).

ولهذا السبب، تعد البيانات المنظمة لـ JobPosting مهمة للتنافس مع مواقع الويب الأخرى التي تعرض إعلانات الوظائف.

البيانات المنظمة بيتا

تسرد Google هذه البيانات باعتبارها البيانات المنظمة التجريبية

educationRequirements.credentialCategory

ه متطلبات الخبرة

متطلبات الخبرة experienceRequirements.monthsOfExperience

experienceInPlaceOfEducation

Note أن الثاني به خطأ إملائي ويجب كتابته بشكل صحيح كمتطلبات الخبرة.

تهدف أنواع البيانات المنظمة الجديدة هذه إلى ملء الفراغ في اختيارات schema.org الحالية التي تسمح للناشرين بترميز المتطلبات ولكنها لا تسمح بالإظهار عندما لا تتطلب درجة علمية.

بيانات منظمة جديدة مطلوبة من قبل جوجل

بحسب ال صفحة Schema.org على جيثب، طلبت Google هذه البيانات المنظمة الجديدة في أغسطس 2020:

“هذا اقتراح من Google لتحسين المخططات حول JobPosting والمهنة حتى نتمكن من الإشارة بوضوح إلى متى لا يكون التأهيل على مستوى الدرجة العلمية مطلوبًا.

نود أن نجد طريقًا سريعًا لنهج أولي، مع فتح محادثات في نفس الوقت حول كيفية وضع نموذج أفضل لهذا (على سبيل المثال، إضافة المزيد من التفاصيل والتفاصيل الخاصة بكل بلد وما إلى ذلك).

نحن نعتقد أن إضافة هذا التعبير الأساسي يمكن أن يؤدي إلى تحسين البحث عن الوظائف (في خدمات Google وأماكن أخرى) للباحثين عن عمل ذوي مستويات التعليم المنخفضة.

ينص موقع Schema.org على أن هذا مصمم لمساعدة الأشخاص العاطلين عن العمل أثناء الوباء:

“مع أخذ الاستجابة لـCOVID-19 في الاعتبار، سيكون من الجيد إيجاد حل فوري لهذه الفجوة في Schema.org:

لدينا https://schema.org/educationRequirements (في JobPosting and Occupation) الذي يسمح للقيم النصية، بالإضافة إلى EducationalOccupationalCredential بالتعبير عن ما هو مطلوب لبعض الوظائف، ولكن ليس ما هو غير مطلوب.

ومع معاناة الملايين من البطالة غير المتوقعة بسبب حالة كوفيد-19، فإن التحرك بسرعة هنا يمكن أن يكون له تأثير كبير.

فيما يلي مثال على متطلبات الخبرة وأشهر خصائص الخبرة المستخدمة:

مهندس برمجيات