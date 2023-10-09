Rewrite this title: متطلبات Google Honeycomb ضربت الشائعات

ستساعدك المقالة التالية: متطلبات Google Honeycomb ضربت الشائعات

لقد سمعنا عن Google Honeycomb منذ بعض الوقت. يُزعم أن نظام التشغيل 3.0 هذا يحتوي على جميع أنواع الميزات الجديدة التي من شأنها أن تجعل أفواه المستهلكين تسيل لعابهم، بينما تأمل جوجل أن تجعل Apple أشعر بالألم. الآن، مع اقترابنا من معرض CES والبدء في رؤية مجموعة واسعة من نماذج قرص العسل، أصبحت التفاصيل الملحوظة تنتشر في مصانع الشائعات، مما أدى إلى إنشاء مجموعة من متطلبات النظام وميزاته المفترضة.

بحسب تقرير من إنجادجيت، تقدم متطلبات قرص العسل العديد من “المفاجآت”. الأول لا يشكل مفاجأة لمن ينتبهون: لقد أكدنا أن هذا تحديث للأجهزة اللوحية فقط. وبالنظر إلى حقيقة أن Honeycomb قد تم تقديمه بالفعل في الإعلانات على أنه “نظام التشغيل Android المصمم خصيصًا للأجهزة اللوحية” (كما هو الحال مع إعلان CES من Motorola)، فلا ينبغي أن يكون هذا مذهلاً حقًا. ومع ذلك، فإن ما ستحتاجه داخل هذا الجهاز اللوحي قد يكون كذلك.

يقول التقرير الحالي أن الأجهزة اللوحية ستحتاج إلى معالج ARM Cortex-A9 ثنائي النواة لتشغيل قرص العسل، والمصدر المزعوم هو Enspert، الذي يقوم بتصنيع أجزاء لأجهزة Android اللوحية القادمة. بالإضافة إلى ذلك، ستحدد دقة الشاشة لعلامات التبويب هذه معيارًا صناعيًا أعلى – حيث تظهر 1280 × 720 كحد أدنى كما يُشاع. وبطبيعة الحال، ستختلف درجة الدقة بالنسبة للمصنعين اعتمادًا على حجم الشاشة الفعلي، لذلك فمن المحتمل أن يبلغ حجم جميع الأجهزة اللوحية الخاصة بـ Honeycomb سبع بوصات وما فوق.

وهذه المتطلبات، إذا كانت صحيحة، تثير عدة قضايا. اثنان بارزان. أولاً، ماذا سيحدث للعدد الهائل من أجهزة Android اللوحية التي لا تلبي هذه المتطلبات؟ بصراحة، يبدو من المرجح أن الإجابة هي “لن يتم تحديثهم أبدًا”. وثانيا ماذا عن smartphones؟ هل سنرى قرص العسل لمنصة الهاتف؟ في هذه الحالة، أشعر أن الإجابة هي “لا” بكل بساطة. من المرجح أن تستمر الهواتف في اتباع سلسلة 2.x بينما تبدأ الأجهزة اللوحية في العمل أسفل خط 3.x.