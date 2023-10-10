Rewrite this title: متى تسحب القابس على الكلمة الرئيسية؟

ستساعدك المقالة التالية: متى تسحب القابس على الكلمة الرئيسية؟

يعمل البعض منا على تحسين محركات البحث (SEO) على مواقع العملاء. البعض منا يعمل بمفردنا. البعض منا، وربما الكثير منا يفعل كلا الأمرين. تأتي نقطة ما، في بعض المشاريع، حيث يبدو أن الأمور إما تتخذ موقفًا قديمًا أو يبدو أن لديك تقدمًا أقل مما كنت تأمل فيه. متى تختار الانتقال من الكلمة الرئيسية التي كنت تعمل على تحسينها؟

هذا المنشور هو حقًا سؤال موجه إلى مجتمع تحسين محركات البحث (SEO)، والذي، في رأيي، ربما يكون من الصعب جدًا الإجابة عليه. ربما بالنسبة للبعض منكم، من السهل الإجابة عليه. هل سبق لك أن عملت على موقع ويب بذلت فيه الكثير من الجهد والعمل ولكن الكلمة الرئيسية التي تعمل على تحسينها لن تصل إلى المكان الذي تريده؟

نعلم جميعًا أن تحسين محركات البحث يستغرق وقتًا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، خاصة عند التعامل مع موقع الويب الخاص بالعميل، ما هو مقدار الوقت الكافي؟ كم من الوقت هو الكثير من الوقت؟ في هذا الاقتصاد، الوقت هو الجوهر. في حين أن معظمنا يفهم تعقيد ما هو تحسين محركات البحث، فإن العميل، في الغالب (إذا لم تكن محظوظًا) يفهم أنه يدفع لك مقابل الحصول على تصنيف للكلمات الرئيسية. هذا كل شيء. بكل بساطة. ينبغي أن يكون الأمر كذلك، كما يعتقدون، أليس كذلك؟

على مدى العامين الماضيين، كنت أعمل على موقع على شبكة الإنترنت حيث يكون مجاله تنافسيًا للغاية على أقل تقدير. نحن نتحدث هنا عن التنافس مع ملايين المواقع الإلكترونية الأخرى، وإلى جانب حجم المنافسة، يعد هذا المجال متخصصًا جدًا في استخدام الويب. ماذا يعني ذالك؟ لقد قطعت عملي بالنسبة لي. في حين أن العميل يفهم الطبيعة التنافسية وطبيعة محركات البحث، إلا أنه لا يزال هناك شعور “بإنجاز المهمة”. حتى أنني أمارس ضغطًا على نفسي أكثر مما يفعله العميل. أعتقد في الواقع أنني أهتم أكثر. هذا ما أفعله…وهذا ما أحبه. لا تريد أبدًا أن تفشل في أي شيء كهذا، ومع تحسين محركات البحث (SEO)، تصبح السمعة على المحك.

من المسلم به أن أقول إنني لن أسمي مثالي هنا على أنه فاشل. لقد حصلت على موقع لكلمة رئيسية تنافسية للغاية لترتيب المواضع 10-12 حاليًا (يميل إلى التأرجح ضمن تلك النطاقات). ومع ذلك، تم تكليفي بمهمة وأخذتها. لقد تم إحراز بعض التقدم الكبير وأنا مستمر في العمل في هذا المشروع الذي يتطلب الكثير من العمل والوقت.

ما هو الوقت الكافي لإيصال الموقع إلى المكان الذي أعتقد أنه يمكننا الوصول إليه؟ توجد تكتيكات قوية لبناء الروابط ويتم توزيع محتوى ذي جودة أفضل (يجب أن أقول المزيد من مصادر المحتوى). يتعلق الأمر بالتأكيد بالمثابرة وفهم مكانتك. ولكن مرة أخرى، إذا كنت تعمل على تحسين كلمة رئيسية لبضعة أشهر ولم تتغير التصنيفات، فهل تستمر في العمل على تلك الكلمة الرئيسية أم أنه من الأفضل اختيار كلمة رئيسية أخرى لتحسينها؟

عند العمل على موقع الويب الخاص بالعميل، يجب أن تضع دائمًا مصلحته في الاعتبار. أعتقد أن العديد من مُحسنات محركات البحث تفعل ذلك حقًا. قد تكون الكلمات الرئيسية الأقل قدرة على المنافسة وذات حجم البحث المنخفض هي الطريقة التي يمكن اتباعها بعد فترة دون أي نجاح حقيقي.

لقد توصلت ذات مرة إلى نتيجة مفادها السماح للعميل بمعرفة أنه سيكون من الأفضل تحسين موقع الويب الخاص به لكلمة رئيسية أخرى ستكون أقل قدرة على المنافسة ولكن في نهاية اليوم، وحتى على المدى الطويل، سيكون عائد الاستثمار الخاص به إيجابيًا للغاية. إذا ماذا فعلت؟

لقد قمت بإعداد حملة تسويق عبر البحث في Google تحتوي على 4 كلمات رئيسية محتملة اعتقدت أنها ستعمل بشكل جيد بالنسبة لهم. لقد بدأنا الحملة وفي غضون أسبوع، أوضحت لهم عدد الزيارات والتحويلات إلى الصفحة. لقد كان Adwords أداة مفيدة لتحديد عبارة الكلمة الرئيسية التي نرغب في أن يصنفها العميل حتى يكون سعيدًا وراضيًا ويعرف أنني كنت أعمل على تحقيق شيء من شأنه أن يناسبهم في النهاية.

هل عملت على تصنيف كلمة رئيسية / عبارة لفترة طويلة من الزمن؟ إذا كان الأمر كذلك، إذا لم تكن النتائج كما توقعت، فماذا فعلت بعد ذلك؟